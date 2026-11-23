La villetta di via delle Querciolaie, sulle colline toscane di Montiano, dove Gianni De Gennaro si è tolto la vita premendo il grilletto di una pistola semiautomatica scelta tra l’arsenale (in tutto sono state repertate una ventina di armi) che deteneva regolarmente, è diventata il luogo in cui i carabinieri devono distinguere le carte che l’ex capo della polizia aveva preparato per difendersi, da quelle che la Procura di Caltanissetta cercava per accusarlo.

Comprese le intercettazioni con ex toghe del calibro di Giuseppe Pignatone e di Giovanni Salvi. E se i pm di Grosseto devono ricostruire le ultime ore dello «Squalo», nomignolo che De Gennaro si era guadagnato negli ambienti investigativi, quelli di Caltanissetta hanno un interesse diverso: capire se nella casa siano rimasti documenti collegati all’indagine per depistaggio. Ovvero gli atti che neanche dieci giorni prima i carabinieri del Ros erano andati a cercare proprio lì dentro, su delega dei pm di Caltanissetta. E che sarebbero pronti a chiedere di poter accedere al materiale. La Direzione distrettuale Antimafia di Firenze farà da coordinamento tra le due Procure.

Le indagini nella villetta e le due borse di documenti portate da Roma

De Gennaro era arrivato in Maremma dopo aver incontrato venerdì mattina il suo difensore, l’avvocato Franco Coppi. Insieme avevano esaminato le contestazioni e fissato un nuovo appuntamento per sabato. Alla moglie Carla aveva spiegato che avrebbe trascorso il fine settimana a studiare la difesa.

Nella villetta sono stati trovati messaggi manoscritti chiusi in busta destinati a lei, ai figli Francesco e Giulio e ai fratelli Andrea e Mario. Sulle parole usate dall’ex capo della polizia gli inquirenti ancorano la tesi che a premere il grilletto, mentre era seduto sulla sua poltrona (e dopo aver telefonato alla moglie), sia stato lui.

Per escludere qualsiasi altra ipotesi, però, dopo aver aperto un fascicolo per «istigazione al suicidio», hanno disposto l’acquisizione dei video delle telecamere presenti nel viale che porta alla villetta, l’analisi dei telefoni cellulari, la ricerca di impronte digitali e del Dna e l’autopsia. Una finestra, in particolare, ha attirato l’attenzione dei carabinieri: sarebbe rimasta spalancata. La porta non era chiusa a chiave. E al piano di sopra della villetta la luce era rimasta accesa.

Nella stanza c’erano anche le due borse con i documenti che De Gennaro aveva portato da Roma (probabilmente parte del materiale che si ipotizzava fosse stato distrutto). I magistrati siciliani, infatti, contestavano a De Gennaro, alla sua collaboratrice Donatella Peruzzi (in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e all’ex agente della Dia e del Dis Massimo Carnicelli, l’occultamento di documentazione cartacea e digitale. O, comunque, condotte che avrebbero ostacolato gli accertamenti sulla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, sui possibili concorrenti esterni nella strage di Via D’Amelio e sui depistaggi nelle prime indagini.

La conversazione intercettata al Centro studi americani

Una parte delle carte (compresi i documenti contenuti in alcuni hard disk, sui quali sono in corso accertamenti) era stata recuperata. Dell’altra, quella che i pm sospettano possa trovarsi tra i documenti repertati a Montiano, probabilmente si conosceva l’esistenza solo attraverso le intercettazioni. La conversazione ritenuta più importante è del 26 novembre 2025. De Gennaro incontra la Peruzzi al Centro studi americani di Roma. I due discutono degli archivi, di supporti acquistati e di documenti conservati. Seguono il processo a carico del funzionario di polizia Mario Bo per la gestione del falso pentito Vincenzo Scarantino e cercano la sentenza di primo grado.

Un altro supporto, quello col dossier su Salvatore «Totuccio» Contorno, il pentito sulla cui gestione si concentrarono le accuse anonime del «Corvo» e che ora è al centro dell’attività investigativa contro De Gennaro (accusato di aver impedito all’ex pentito di parlare con i pm), sarebbe stato affidato a Carnicelli. «C’avevo tutti gli atti di Totuccio», affermò De Gennaro. E la Peruzzi precisò: «Quelli li ho scannerizzati io». Ricostruzioni che l’avvocato Salvino Greco, storico legale dell’ex pentito, ora bolla come campate in aria: «Il mio cliente non parla con un pm da anni». E non per pressioni arrivate da De Gennaro ma perché, spiega l’avvocato, «ritiene di essere stato lasciato solo, spremuto e poi abbandonato».

Le toghe che hanno passato a De Gennaro le carte delle indagini sul suo conto

La caccia all’archivio non riguardava soltanto la gestione Contorno e le accuse del «Corvo». I carabinieri del Ros cercavano le carte che avrebbero consentito a De Gennaro di conoscere a che punto erano le indagini sul suo conto. Il caso più delicato riguarda l’ex magistrato di Mafia Capitale, Pignatone (pm a Palermo ai tempi delle stragi).

In una intercettazione del 26 novembre 2025, De Gennaro rivelò alla Peruzzi di avere le trascrizioni di alcune telefonate del luglio 2023 con Pignatone: «Ma io c’ho l’intercettazione telefonica». Poi precisa: «Di telefonate di luglio […] con Pignatone!». Conversazioni captate nell’ambito dell’indagine di Caltanissetta sull’ipotizzato insabbiamento (poi archiviato) del dossier del Ros «Mafia e appalti».

De Gennaro, leggendo quegli atti, aveva dunque potuto ricostruire almeno una parte dell’attività investigativa svolta nei suoi confronti. E non è l’unica toga con la quale era ancora in contatto: Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione e difensore del collega Michele Prestipino in un procedimento disciplinare, promise di inviargli il testo di una trascrizione nella quale Francesco Gratteri, l’ex dirigente dello Sco ai tempi del G8, aveva parlato di lui: «Te la mando subito con Whatsapp».

La Peruzzi, intanto, lo aggiornava sulla posizione di Serena La Barbera, figlia dell’ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo, che si era avvalsa della facoltà di non rispondere. De Gennaro voleva sapere se avesse fatto il suo nome. Del resto, già due anni prima, le carte dell’inchiesta erano arrivate direttamente sulla sua scrivania: Serena, secondo l’accusa, le consegnò personalmente dopo essere stata perquisita. Nel rapporto personale con la famiglia La Barbera, però, la stessa Procura colloca l’ipotesi di un ricatto. Una evidente contraddizione sulla quale De Gennaro non potrà più fornire la sua versione.