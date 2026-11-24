Perché l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) continua a disattendere una sentenza del Tar del Lazio, datata 15 giugno 2021, e non consegna tutta la documentazione relativa alla famosa riunione del 29 ottobre 2020 in cui venne rifiutata l’offerta di anticorpi monoclonali gratuiti?

Il tribunale amministrativo era stato chiaro: c’era «l’obbligo per il ministero di trasmettere al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, copia degli atti richiesti, oscurando gli elementi relativi al know-how che potrebbero nuocere agli interessi economici e commerciali della società farmaceutica coinvolta».

L’azienda era la multinazionale americana Eli Lilly, che aveva messo a disposizione 10.000 dosi di monoclonali bamlanivimab cui «erano sensibili tutte le varianti che circolavano a ottobre 2020», come ha dichiarato in audizione il professor Guido Silvestri. A fare ricorso, contro il rifiuto di Aifa di far conoscere il contenuto di quella riunione svoltasi al ministero della Salute, era stato il Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell’epidemia di Covid 19, oggi Fondazione Terapia domiciliare Covid 19 ente terzo settore (TdC19 Ets).

Gli italiani dovevano conoscere le motivazioni della mancata approvazione del trial clinico pragmatico (in cui ovviamente non si comprano le dosi, ma vengono usate in partnership con l’industria che le produce), a ridosso della seconda ondata e quando si sarebbero potute salvare molte vite.

Le versioni contrastanti e la sentenza del Tar

Venne presa una decisione gravissima, in emergenza sanitaria, eppure a distanza di anni e di audizioni in commissione parlamentare d’inchiesta continuano a uscire versioni contrastanti fornite dai partecipanti all’incontro. Dall’epidemiologo Giovanni Rezza, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria, a Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, componente del Cts; dall’ex direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, allo stesso Roberto Speranza, che era al corrente dell’offerta monoclonali. Avere in mano la documentazione farebbe chiarezza.

Il Tar aveva accolto il ricorso, ricordando il diritto di «chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni», e che lo scopo era «di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico». Aveva quindi ordinato al ministero della Salute, allora retto da Roberto Speranza, di consegnare al Comitato tutti i verbali, i documenti e le informazioni relativi alla riunione, compresi i documenti redatti come rendiconti informali.

L’avvocato Grimaldi: «Se furono espresse posizioni contrarie, vogliamo sapere chi le sostenne»

Dopo quella sentenza, nulla è stato dato. «Aifa ha dichiarato di non avere gli atti richiesti», commenta l’avvocato Erich Grimaldi, presidente di TdC19 Ets. «È la stessa agenzia del farmaco, tuttavia, ad aver ricostruito pubblicamente quell’incontro, riferendo la partecipazione della Commissione tecnico scientifica, convocata per esaminare la questione. Qualora non siano stati redatti né un verbale né un resoconto, come furono documentati il confronto, le valutazioni e gli esiti di una riunione tanto rilevante per la salute pubblica? La dichiarazione di mancata detenzione non esaurisce questa richiesta di chiarezza».

L’avvocato spiega che era e rimane importante conoscere i nomi dei partecipanti, le funzioni esercitate e, soprattutto, chi propose e chi assunse le determinazioni sull’impiego del monoclonale. «Se furono espresse posizioni contrarie, vogliamo sapere chi le sostenne, con quali motivazioni». All’epoca, l’allora Comitato decise di non promuovere il giudizio di ottemperanza, strumento processuale previsto per assicurare che sia data attuazione al giudicato, perché ritenne che «un ulteriore procedimento non avrebbe offerto risposte utili nei tempi dell’emergenza».

Oggi, invece, Grimaldi si dice pronto a intraprenderlo «chiedendo al Tar di verificare l’esatta esecuzione della sentenza e di adottare le misure necessarie per ottenere la documentazione dovuta. Il tempo trascorso non attenua l’esigenza di trasparenza, né sottrae quelle scelte alle responsabilità e al controllo pubblico».

La testimonianza del virologo Silvestri

Il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, che si era attivato tramite un contatto con i vertici di Eli Lilly per mettere a disposizione dell’Italia circa 10.000 dosi, ha dichiarato in audizione che nella riunione molti cambiarono posizione su quella offerta, esprimendo dubbi e avanzando difficoltà.

«Soprattutto alla fine Magrini si mostrò molto preoccupato perché ci sarebbe voluta, a sua detta, per fare il trial clinico pragmatico, un’autorizzazione emergenziale da parte di Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che è l’analogo di Aifa, però per l’Europa, e che questo non era possibile. Appunto, non si poteva andare avanti. Io rimasi molto colpito perché di questa cosa Magrini non aveva mai parlato con me né al telefono né per email con nessuno di noi».

La riunione si concluse con un nulla di fatto. Silvestri aggiunse di aver parlato il giorno seguente con lo scienziato Luca Pani che gli aveva detto: «Guarda, Guido, che in realtà si può fare un’approvazione senza dover passare per Ema, e l’ho fatta io, quando ero direttore di Aifa nel 2014, per Ebola, proprio con lo Spallanzani».

Quali input arrivarono, ai partecipanti alla riunione? C’entravano i finanziamenti milionari del governo Conte bis alla Fondazione Toscana life sciences (Tls), per monoclonali poi mai prodotti?