«Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro non l’abbia avuto anche io». Nell’ormai nutrita galleria dei parallelismi evocati da Sigfrido Ranucci per raccontare la propria vicenda professionale e umana ha fatto ingresso anche l’ex capo della polizia. Dopo Aldo Moro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, chiamati in causa in passato dall’ex conduttore di Report, è arrivato il riferimento alla tragica fine di Gianni De Gennaro.

Il pensiero suicida confessato dal giornalista merita, naturalmente, tutto il rispetto che si deve alla sofferenza che ha realmente portato una persona a togliersi la vita. Assai meno convincente è invece la cornice narrativa nella quale lo stesso Ranucci ha voluto inserire quella confessione, stabilendo un parallelo tra vicende profondamente diverse e riportando l’attenzione sulla propria esposizione mediatica. Una certa inclinazione all’autocelebrazione (vogliamo essere generosi e non tirare in ballo la mitomania), del resto, non sembra essere venuta meno con l’avvicendamento alla guida di Report.

Il racconto di Ranucci e il paragone con De Gennaro

L’occasione per l’ennesimo capitolo del racconto autobiografico è stata un’intervista al Resto del Carlino, concessa durante una trasferta in Romagna per presentare agli studenti il suo libro Navigare senza paura. Ranucci ha lamentato la pubblicazione di «oltre 3.500 articoli» sul suo conto, paventando il rischio che l’attenzione riservata alla tragedia di De Gennaro faccia dimenticare quanto è accaduto a lui. Il proposito suicida, ha spiegato, ha cercato di scacciarlo «per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano attorno». Dopodiché ha assicurato di non aver mai pensato di fermarsi e di voler continuare a esercitare il mestiere «con i pochi mezzi che mi sono rimasti». Mezzi che comprendono, per inciso, una vicedirezione a Rainews24.

Cinque ore in Procura per l’attentato del 2025

Ieri pomeriggio, intanto, il giornalista è stato ascoltato per cinque ore in Procura a Roma come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato dinamitardo dell’ottobre 2025, quando un ordigno rudimentale è esploso davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia. «Sto bene e tranquillo», ha detto ai cronisti che lo attendevano prima di raggiungere gli uffici del sostituto procuratore Eduardo De Santis, titolare del fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi.

Sono sei le persone indagate, tra le quali figura l’ex faccendiere e poi ristoratore Valter Lavitola, in carcere dallo scorso agosto. Proprio l’uomo con il quale il giornalista della Rai ha intrattenuto quella controversa amicizia che ha finito per terremotare la sua carriera televisiva.

L’audizione rappresenta un passaggio importante dell’inchiesta, soprattutto alla luce della confessione con cui Lavitola si è attribuito il ruolo di mandante dell’attentato. Una versione sulla quale sono naturalmente chiamati a fare piena luce gli inquirenti. Ma se l’accertamento delle responsabilità penali compete alla magistratura, quello sull’opportunità di certe frequentazioni da parte di un giornalista del servizio pubblico appartiene a un altro ordine di considerazioni. E non si capisce perché debba essere sottratto al dibattito pubblico, tanto più quando a essere interessato è il professionista che per anni ha fatto dell’esame delle relazioni altrui uno dei punti di forza della propria trasmissione.

Le accuse sulla «gogna mediatica» e l’addio a Report

Ranucci, invece, continua a leggere la vicenda attraverso la categoria della «gogna mediatica». «Ogni giorno arrivava sul mio conto una versione diversa», ha raccontato, denunciando la proliferazione di notizie non verificate e il rumore di fondo che avrebbe coperto i fatti. Quanto alla sua uscita di scena da Report, l’attuale vicedirettore di Rainews ha fornito una spiegazione decisamente impegnativa: «È stata tutta un’operazione che aveva l’obiettivo di distruggere l’unica trasmissione che faceva ancora approfondimento nella produzione italiana». L’unica, si badi bene. Con buona pace dei colleghi che si ostinano a produrre inchieste e approfondimenti sulle altre reti televisive. «Vederlo senza di me mi ha fatto male», ha aggiunto.

Curiosamente, proprio nel corso degli incontri con gli studenti, Ranucci ha insistito sulla necessità di andare alle fonti, verificare le informazioni e conservare la capacità di giudizio. «È quello che dovrebbe fare un giornalista», ha spiegato. Un principio difficilmente contestabile, che dovrebbe valere anche quando l’oggetto dell’interesse giornalistico è rappresentato dalle frequentazioni di chi dispensa queste lezioni. Essere stati vittima di un attentato, circostanza di indiscutibile gravità, non comporta automaticamente l’impossibilità di essere destinatari di legittime domande sul proprio operato professionale. Né la solidarietà dovuta a chi ha subito un atto intimidatorio implica la sospensione del diritto di cronaca.

La magistratura dovrà chiarire i contorni di una storia che ha assunto caratteristiche assai diverse da quelle che si potevano immaginare all’indomani dell’esplosione. Nel frattempo, sarebbe interessante che il dibattito tornasse a concentrarsi sui rapporti tra Ranucci e Lavitola e sulle circostanze in cui è maturato l’attentato. Anche perché, per spiegare un’amicizia, non dovrebbe essere necessario scomodare ogni volta un pezzo della storia della Repubblica.