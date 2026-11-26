Per Sergio Mattarella, partecipare lunedì a Roma ai funerali di Gianni De Gennaro non sarebbe una semplice questione di cortesia istituzionale.

Sarebbe una scelta delicata, destinata inevitabilmente a produrre conseguenze sul piano politico e simbolico. Perché il presidente della Repubblica non è soltanto il capo dello Stato: è anche il presidente del Consiglio superiore della magistratura. Una carica che cambia parecchio le cose.

Il cordoglio del Quirinale e la telefonata alla famiglia

Le ragioni umane e istituzionali per esserci non mancano. De Gennaro ha ricoperto alcuni dei più importanti incarichi dello Stato e ha avuto rapporti istituzionali anche con Mattarella.

Il presidente, del resto, ha già voluto manifestare personalmente la propria vicinanza alla famiglia, telefonando ad Andrea De Gennaro, fratello del defunto e comandante generale della Guardia di finanza. Un gesto significativo, che potrebbe anche rappresentare il modo scelto dal Quirinale per esprimere il proprio cordoglio senza necessariamente aggiungere una presenza pubblica alle esequie. Perché il problema è proprio quel possibile «aggiungere».

Il nodo dell’inchiesta di Caltanissetta e il ruolo nel Csm

De Gennaro era indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio, condotta dalla Procura di Caltanissetta. Per Mattarella non si tratta di una vicenda qualsiasi. Suo fratello Piersanti fu assassinato da Cosa nostra nel 1980. Il presidente ha più volte richiamato la necessità di arrivare alla piena verità sulle stragi e ha ricordato quanto i depistaggi abbiano rappresentato una ferita per la comunità nazionale.

Ma c’è soprattutto un problema istituzionale. Mattarella presiede il Csm, l’organo di governo autonomo della magistratura, al quale la Costituzione affida la tutela dell’indipendenza dei giudici. La presenza ai funerali di De Gennaro potrebbe, dunque, essere interpretata come un segnale di vicinanza a un protagonista di una vicenda sulla quale i magistrati di Caltanissetta stanno cercando di fare luce. Qualcuno potrebbe leggerla addirittura come una sconfessione, almeno simbolica, del loro lavoro.

Garante della Costituzione e presunzione di innocenza

C’è una diversa valutazione che potrebbe condurre Mattarella alla decisione opposta e quindi andare ai funerali. Perché il presidente della Repubblica non è il difensore dei singoli magistrati, né il garante delle loro iniziative giudiziarie. È il garante dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura nel suo complesso.

La distinzione è fondamentale. Soprattutto ricordando che la presunzione di innocenza è un principio scritto nella Costituzione di cui il presidente della Repubblica è il custode. Mattarella, proprio perché presiede il Csm, dovrebbe cogliere l’occasione per riaffermare che le istituzioni non si dividono in tifoserie contrapposte. Ciascuno deve esercitare il proprio ruolo senza condizionamenti e senza che una semplice ipotesi accusatoria divenga una sentenza anticipata.

Perché Mattarella dovrebbe partecipare alle esequie

La presenza ai funerali non sarebbe un’assoluzione, né una riabilitazione. Sarebbe il riconoscimento che il rispetto istituzionale non può dipendere da una Procura. Certo, qualcuno proverebbe comunque a interpretare la presenza del presidente come una sconfessione dei magistrati di Caltanissetta. Ma non si può chiedere al capo dello Stato di rinunciare a un gesto istituzionalmente legittimo per timore delle interpretazioni altrui. Altrimenti, più che garante dell’equilibrio tra i poteri, finirebbe prigioniero delle loro contrapposizioni.

Ecco perché Mattarella farebbe bene ad andare. Non per assolvere De Gennaro, non per giudicare i magistrati, ma proprio per ricordare che le istituzioni sono più grandi degli uomini che le rappresentano. In fondo, il presidente della Repubblica non deve scegliere da che parte stare: deve dimostrare che lo Stato è capace di rispettare contemporaneamente la memoria dei propri servitori, l’autonomia della magistratura e il diritto alla verità. Anche quando farlo è scomodo.