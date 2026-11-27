È stata pubblicata integralmente l’ultima lettera di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato morto il 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma. Il testo, scritto il giorno precedente alla morte e definito dallo stesso De Gennaro il suo «testamento morale», è stato diffuso oggi dal Corriere della Sera, accogliendo l’appello dei familiari affinché la missiva fosse resa pubblica nella sua interezza, nel rispetto delle indagini in corso.

Intanto, all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, è iniziata l’autopsia sulla salma dell’ex prefetto. Tra gli obiettivi degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto c’è quello di stabilire con maggiore precisione l’orario della morte. L’inchiesta è aperta per istigazione al suicidio.

La lettera: «Questo è il mio testamento morale»

La missiva porta la data del 20 novembre 2026 ed è indirizzata «a chi di competenza», con l’auspicio che abbia «l’onestà di renderlo pubblico». Al centro del testo c’è anche l’hard disk che, secondo quanto scritto da De Gennaro, conteneva documenti e riscontri relativi a circa quarant’anni della sua vita professionale.

«Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze», scriveva l’ex capo della Polizia, invitando a esaminare il materiale «con animo sereno, scevro da inutili dietrologie».

De Gennaro spiegava di aver conservato per anni documenti cartacei, raccolti in decine di faldoni, decidendo successivamente di convertirli in formato digitale con l’aiuto della propria segreteria. Dopo aver appreso che il dispositivo utilizzato inizialmente avrebbe potuto disperdere il contenuto, aveva trasferito i materiali su un apparecchio di nuova generazione, chiedendo anche l’aiuto del figlio. Aveva tuttavia conservato pure il vecchio supporto, coinvolgendo nell’operazione un amico.

Nella lettera l’ex prefetto respingeva l’idea che quel materiale nascondesse segreti e spiegava di averlo conservato per tramandare le proprie vicende professionali e, eventualmente, poterlo utilizzare in caso di esigenze di giustizia.

«Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà»

Una parte consistente della missiva è dedicata alla carriera istituzionale di De Gennaro e agli incarichi ricoperti nel corso degli anni. L’ex capo della Polizia chiamava in causa diverse personalità che, a suo giudizio, avrebbero potuto confermare la sua ricostruzione.

Citava Enrico Letta, che avrebbe potuto testimoniare la sua iniziale reticenza ad assumere la presidenza di Finmeccanica, e Giuseppe Conte, al quale attribuiva la conoscenza dei suoi tentativi di sottrarsi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari. Menzionava inoltre Gianni Letta per la nomina alla presidenza di Eurolink.

Ricordava anche di essere stato sollevato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, circostanza che, secondo quanto raccontava, aveva appreso durante un question time in diretta televisiva. Rivendicava quindi di non aver mai chiesto incarichi per sé, sostenendo di essersi invece occupato di persone che avevano bisogno del suo aiuto.

«Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà», scriveva. Non mancava, tuttavia, un passaggio nel quale riconosceva la possibilità di aver commesso errori, anche gravi: «Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

La lettera si conclude con un riferimento alle falsità che, a suo dire, lo stavano travolgendo e con l’auspicio che alla fine prevalesse la verità. De Gennaro chiedeva inoltre perdono alle persone che, involontariamente, riteneva di aver coinvolto nei problemi che stavano affrontando.

L’autopsia dovrà chiarire l’orario della morte

Mentre il testo della lettera diventa pubblico, a Firenze sono cominciati gli accertamenti medico-legali. La Procura di Grosseto ha affidato l’incarico alle dottoresse Beatrice Defraia e Andrea Paterna. La famiglia di De Gennaro ha nominato come proprio consulente il professor Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa.

L’esame autoptico dovrà contribuire a chiarire l’orario esatto del decesso e a verificare le circostanze della morte. Sono stati disposti anche accertamenti tossicologici, nell’ambito di un’attività investigativa più ampia.

La procuratrice Maria Navarra ha infatti disposto ulteriori verifiche: una perizia calligrafica sulle lettere lasciate da De Gennaro, le copie forensi dei dispositivi elettronici che potrebbero contenere elementi utili a ricostruire le ragioni del gesto, a cominciare dall’hard disk trovato nell’abitazione, e accertamenti sull’arma.

Previsto inoltre un nuovo ascolto del custode della villa, Giuseppe Soccu, e degli uomini della scorta, tra le ultime persone ad aver visto l’ex capo della Polizia.

L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione le ultime ore di vita di De Gennaro e verificare tutti gli elementi utili a fare luce sulla vicenda.