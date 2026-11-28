Quattordici pagine per rivendicare la vittoria del referendum di otto mesi fa, accusare il governo di «fomentare» gli attacchi ai giudici e lanciare un appello all’unità dei magistrati. Sono i capisaldi della relazione con cui ieri pomeriggio a Napoli il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, ha aperto il 37° congresso nazionale dell’Anm, il primo dopo la tornata referendaria di marzo sulla separazione delle carriere. Con una vittoria apertamente rivendicata da Tango, che ricorda: «Nonostante le previsioni avverse di un esito infausto che sembrava certo, la magistratura si è raccolta e si è fatta trovare – nella sua massima parte ed in tutte le sue componenti – unita, salda e compatta in difesa di quei principi costituzionali di indipendenza e di autonomia».

E nonostante i ripetuti attacchi all’attuale azione di governo, senza citare l’ultima polemica con la premier Giorgia Meloni (che non sarà presente al congresso) relativa alla scelta di non firmare il Dpcm per adeguare gli arretrati degli stipendi dei magistrati (come previsto da una sentenza del Consiglio di Stato), l’Anm prova a indicare la rotta verso «un leale dialogo istituzionale» che possa superare l’attuale logica dello «scontro frontale». Anche i giudici sono consapevoli che la giustizia è destinata a cambiare. Si spera, finalmente, in meglio. Ma all’inevitabile avanzata dell’Intelligenza artificiale l’Anm vuole contrapporre «la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali», al centro delle tre giornate che si concluderanno domani senza votazione per il rinnovo delle cariche avvenuto all’indomani della campagna referendaria. Tango lamenta la fiducia ai minimi storici dei cittadini nel sistema giustizia Ad aprire i lavori il saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Subito dopo la relazione di Tango con temi dal peso specifico elevato. Si parte dai colleghi che sarebbero stati sottoposti ad una vera e propria gogna mediatica, con la citazione di casi specifici, come la vicenda della famiglia nel bosco, la sentenza a carico del gioielliere Mario Roggero e anche il recente pronunciamento della gip di Milano, Tiziana Landoni, sul no all’arresto di Youssef Siher, ancorati a «continue condotte di delegittimazione» che rischiano di far perdere ai cittadini la «fiducia nel sistema giustizia». Fiducia ai minimi storici, ma non certo per colpa del governo. E il caso Garlasco è solo la punta dell’iceberg. La critica al governo Ancor più dura la presa di posizione di Tango nei confronti dell’attuale guida politica del Paese sul periodo post-referendum: l’Anm definisce «allarmante» e «preoccupante» da un lato il collegamento da parte della «piazza» tra recenti vicende giudiziarie e il mancato approdo della riforma costituzionale e dall’altro, citando parte della stampa, la «spettacolarizzazione della vita privata di chi emette un provvedimento». Contesto in cui, a detta del presidente Anm, diventa «inaccettabile» che «chi rappresenta le istituzioni possa fomentare questi fenomeni, anche non disdegnando di distorcere la stessa verità dei fatti». Parole che ben poco si conciliano con l’invito «ai rappresentanti della politica» a «parlarsi nel rispetto reciproco». E che vanno a toccare anche le ultime scelte in materia di sicurezza. La «demagogia» della criminalità minorile Per il presidente dell’Anm l’introduzione di nuovi reati o l’inasprimento delle pene sono solo «scorciatoie» che non risolvono i problemi ma intasano «le aule giudiziarie». E parlando delle scelte prese in relazione alla criminalità minorile, l’associazione dei magistrati parla addirittura di «spinte demagogiche». Eppure Tango ammette: «La giustizia è malata e va curata». Difficile farlo, dopo aver incatenato il medico.