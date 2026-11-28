Per oltre due anni la Procura di Firenze ha indagato sul generale Mario Mori, ex comandante del Ros dei carabinieri ed ex direttore del Sisde, ipotizzando che non avesse impedito le stragi mafiose del 1993. Poi gli stessi magistrati hanno chiesto di archiviare il procedimento. Il gip Patrizia Martucci, come ha anticipato ieri il Fatto quotidiano, avrebbe accolto la richiesta il 15 gennaio scorso. E il particolare più singolare è che il generale, almeno ufficialmente, ancora non lo sapeva.

«Non so in quali termini sia stata disposta l’archiviazione. In passato sono stati archiviati altri procedimenti e poi magari sono stati riaperti altri casi», commenta il generale Mori, raggiunto da La Verità. Per ora preferisce non sbilanciarsi oltre: «Abbiamo chiesto informazioni tramite il mio avvocato. Quando ne saprò di più potrò rispondere, ma al momento non sono in grado di fare dichiarazioni».

Gli omissis nel decreto di archiviazione

Il trucco, se così si può definire, era negli «omissis». Mori, infatti, era il secondo indagato del procedimento aperto contro Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia, ma il suo nome era stato oscurato negli atti consegnati alle difese. Le indagini, inizialmente destinate a concludersi il 22 dicembre 2024, erano state prorogate fino al 22 dicembre 2025. Poi gli stessi pubblici ministeri avevano chiesto l’archiviazione, accolta dal giudice il 15 gennaio 2026.

Nel decreto, però, il nome del generale era rimasto nascosto. A pagina quattro, su cinque complessive, comparivano addirittura otto omissis. Soltanto un riferimento sfuggito alle cancellature permetteva di individuare Mori.

Le accuse sulle stragi del 1993

Eppure, le accuse rivolte a Mori erano state tutt’altro che riservate. Il 16 maggio 2024, giorno del suo ottantacinquesimo compleanno, il generale aveva ricevuto un invito a comparire come indagato. La Procura fiorentina ipotizzava i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico.

Secondo l’ipotesi, Mori, «pur avendone l’obbligo giuridico, non avrebbe impedito mediante doverose segnalazioni e denunce all’autorità giudiziaria, ovvero con l’adozione di autonome iniziative investigative e preventive, gli eventi stragisti di cui aveva avuto anticipazioni». Il riferimento era alle bombe esplose nel 1993 a Firenze, Roma e Milano e al fallito attentato allo stadio Olimpico.

Mori aveva reagito duramente: «Sono accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti anni».

Il confronto con il processo sulla trattativa Stato-mafia

E aveva ricordato una contraddizione che attraversava due diversi procedimenti giudiziari. A Palermo era stato processato per undici anni nell’inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia con l’accusa di aver cercato un accordo con Cosa nostra per fermare le stragi. Condannato in primo grado a 12 anni, era stato successivamente assolto in Appello, con decisione divenuta definitiva in Cassazione.

La sentenza d’Appello, ricordava il generale, aveva riconosciuto che la sua condotta «ebbe come finalità precipua ed esclusiva quella di scongiurare il rischio di nuove stragi». A Firenze, invece, gli veniva contestato di non averle impedite.