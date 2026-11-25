Attorno alla morte di Gianni De Gennaro, alle carte che aveva con sé e alle lettere che ha lasciato si è già aperto un groviglio giudiziario nel quale rischiano di incrociarsi quattro Procure, un’inchiesta per istigazione al suicidio e un’altra per depistaggio, con tanto di battaglia sulla competenza territoriale.

Grosseto indaga sulla morte dell’ex capo della polizia, Caltanissetta potrebbe chiedere i documenti che De Gennaro aveva raccolto per difendersi dalle accuse, Firenze segue le piste sulle stragi mafiose del 1993 e Roma potrebbe diventare la nuova sede dell’inchiesta nissena, se passerà la tesi dei difensori degli indagati. Sullo sfondo c’è anche la Direzione nazionale antimafia.

Le lettere e l’hard disk al vaglio del Ris

In mezzo a questo ingorgo di fascicoli, magistrati e competenze, ieri gli investigatori sono arrivati nei laboratori romani del Ris per esaminare, alla presenza della procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, dei pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini e della polizia scientifica della capitale, l’hard disk e le quattro lettere sequestrate nella tenuta di Montiano. Una sarebbe indirizzata proprio al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che aveva chiesto l’arresto di De Gennaro. Un’altra conterrebbe la versione dei fatti che l’ex capo della polizia voleva rendere pubblica. Bisognerà prima stabilire se siano autentiche. Il paradosso è che, mentre i magistrati cercano di capire perché De Gennaro si sia tolto la vita, quelli che lo accusavano potrebbero ritrovarsi tra le mani le carte con cui intendeva difendersi. Senza poterlo più interrogare.

L’importante check investigativo di ieri è necessario a delineare, in attesa dell’esito dell’autopsia che verrà effettuata venerdì, il quadro delle successive mosse da parte di chi indaga. I documenti, con ogni probabilità, verranno acquisiti a breve anche dalla Dda di Firenze, guidata da Rosa Volpe, che ormai da tempo ha acceso i riflettori sulle stragi del 1993 e la lunga scia di sangue lasciata dalla mafia dopo le bombe di Capaci e via D’Amelio.

Il giallo del presunto video del colpo di prova

Assume, invece, i contorni del «giallo» la presenza, nei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza della tenuta, del momento in cui De Gennaro, prima di togliersi la vita con un colpo di pistola, avrebbe provato l’arma in giardino. Nessuna fonte ufficiale conferma l’esistenza di quest’ultimo passaggio. Nella giornata di domani, intanto, la Procura di Grosseto procederà all’affidamento dell’incarico per l’esame autoptico. I funerali, invece, si svolgeranno a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, nella giornata di lunedì.

La battaglia sulla competenza tra le Procure

Ma Grosseto non è l’unico baricentro investigativo: in Sicilia, all’orizzonte, c’era l’udienza dell’1 dicembre davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a discutere il ricorso presentato dalla Procura contro il rigetto delle richieste cautelari nell’inchiesta sui presunti depistaggi. Esame che slitterà dopo la richiesta di rinvio da parte dei difensori degli indagati che hanno chiesto tempo per poter studiare i documenti.

Gli stessi atti che nelle ultime ore di vita dell’ex capo della polizia sarebbero stati al centro del confronto con il suo avvocato, Franco Coppi. Di certo verrà stralciata la posizione di De Gennaro con il «non luogo a procedere per intervenuto decesso». L’udienza riguarderà l’ex ispettore Francesco Pacetto, il collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis, Donatella Peruzzi e il sottufficiale della guardia di finanza, Massimo Carnicelli.

I pm chiedono il carcere per Peruzzi, i domiciliari per Pacetto e Contorno e la sospensione dai pubblici uffici per Carnicelli. Ma a Caltanissetta potrebbero arrivare anche le carte acquisite dalla Procura di Grosseto. Magari con il filtro della Dna chiamata a coordinare le inchieste collegate tra più direzioni distrettuali. Ma in gioco c’è anche la Procura di Roma: i legali degli indagati si apprestano a porre la questione di competenza dei pm nisseni dopo che il gip, dicendo no alla richiesta di domiciliari per De Gennaro, a loro avviso avrebbe di fatto escluso collegamenti tra il presunto depistaggio e le indagini sulla strage di via D’Amelio.