Si era convinto, ritenendosi innocente, di non riuscire a ripulirsi del fango dell’inchiesta di Caltanissetta, anche dopo un’archiviazione o un’assoluzione. Una busta destinata alla Procura che aveva chiesto i suoi arresti domiciliari, l’altra, una specie di testamento morale e giudiziario nel quale avrebbe risposto alle accuse e ripercorso 40 anni di storia dell’antimafia, alla pubblicazione.

Il testo dei manoscritti resta riservato, al punto che gli investigatori arrivano a contraddirsi: evitano di confermarne l’esistenza, ma fanno sapere che tutti gli scritti repertati nella tenuta di viale delle Querciolaie, sulle colline toscane di Montiano, dove l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto sabato mattina, sono stati trasferiti a Roma per gli accertamenti scientifici.

Il senso del contenuto, al netto delle parole dedicate alla moglie e ai figli, richiamerebbe quel timore che aveva accompagnato gli ultimi anni della sua vita e che si era fatto insistente proprio negli ultimi mesi. Fino al punto da fargli pronunciare, solo qualche mese fa, questa frase: «La cosa che mi scoccia è se mi dovessero fare la vestizione da sposa».

Temeva, insomma, che gli cucissero addosso un’accusa sartoriale. Le prime preoccupazioni, invece, compaiono nelle intercettazioni già il 18 settembre 2023. Quel giorno erano stati perquisiti i familiari di Arnaldo La Barbera. E anche se nel decreto il suo nome non compariva, lui, che il fiuto da sbirro non l’aveva perso, aveva commentato: «A me pare strana questa ricerca della agenda rossa».

La ricostruzione della «macchina del fango»

Il 17 febbraio, invece, riferendosi agli inquirenti, aveva detto a Francesco Gratteri, direttore dello Sco quando lui era capo della polizia: «Questi aspettano tutti i verbali nostri». Otto giorni dopo, con l’ex poliziotto Tommaso Profeta, aveva tirato fuori l’impressione che si è portato dietro fino a sabato scorso: «Più passa tempo e più la cosa mi preoccupa… io non vorrei qualche archiviazione di quelle». Profeta completò la frase con le parole che avrebbe usato qualsiasi investigatore esperto di faccende giudiziarie siciliane: «Mezze, non chiare».

Ma De Gennaro rese ancora più esplicito il concetto: «No! Quelle a mascariare». Una parola del dialetto siciliano che letteralmente significa «sporcare».

L’avvocato Francesco Bertorotta, difensore con il professor Franco Coppi di De Gennaro, ha spiegato alla Verità: «Era estremamente amareggiato per questi articoli giornalistici pieni di gossip su vicende, come la nomina del fratello, che non c’entravano con il procedimento. Ma anche per il coinvolgimento di persone a cui lui voleva bene e per le quali era stato chiesto addirittura l’arresto. Aveva già passato tutta una vita a spendere energie per accuse sempre rivelatesi infondate e per lui era una gran fatica e un grande dispiacere non vedersi riconosciuto tutto il lavoro fatto per contrastare la mafia». E con Profeta, scocciato, infatti, De Gennaro aveva detto: «È sempre una cosa mediatica».

Anche l’attesa, probabilmente, l’aveva consumato. Un anno fa, parlando con Francesco Pacetto, il poliziotto della sua squadra che con lui gestì il pentito Salvatore «Totuccio» Contorno, De Gennaro aveva spiegato che cosa significasse per lui aspettare: «Sto aspettando… ogni giorno… aspetto di vedere se mi bussano i carabinieri». Nello stesso colloquio disse di avere la coscienza a posto, aggiungendo: «Poi… se vogliono fare teoremi… facessero».

Cosa potrebbe aver spinto Gianni De Gennaro al gesto estremo

Ai documenti repertati, tra i quali anche un hard disk, sarebbero stati dedicati nella prima informativa dei carabinieri consegnata alla Procura di Grosseto insieme ai primi riscontri sui due bossoli repertati (uno era in giardino, l’altro nella stanza in cui è stato trovato il corpo) solo brevi riferimenti utili a inquadrare il movente. E se a Grosseto gli scritti interessano per ricostruire cosa abbia spinto De Gennaro a impugnare quella semiautomatica e a puntarsela alla testa, a Firenze, invece, i magistrati vorrebbero cercare in quelle stesse carte eventuali riferimenti agli attentati del 1993.

La Direzione distrettuale antimafia fiorentina, guidata dal procuratore Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo contro ignoti. I magistrati fiorentini avevano già sentito De Gennaro il 9 luglio 2024. Tirato in ballo da Ilda Boccassini, sentita un mese prima, gli avevano chiesto se fosse stato lui a passare al cronista di Repubblica Giuseppe D’Avanzo le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi finite sul quotidiano nel 1994. L’ex capo della polizia aveva risposto di no.

La richiesta di arresti domiciliari di Caltanissetta riporta quel verbale e lo confronta con un’intercettazione di un anno fa: quando la sua ex collaboratrice al Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Donatella Peruzzi gli parlò della Boccassini e di D’Avanzo, De Gennaro rispose: «’Sti cazzi, era vero!». C’era da chiarire, fra l’altro, quella che il giudice Giulia Zappalà, gip di Caltanissetta che ha rigettato l’arresto di De Gennaro, aveva definito «la sibillina considerazione» dell’ex capo della polizia «allorché ha affermato che la falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino non era cosa alla portata di La Barbera».

Poi, tra parentesi, Zappalà scrisse che «dall’indagato potrebbero provenire ancor più utili spiegazioni». Adesso i magistrati cercheranno di capire se l’uomo che l’aveva pronunciata abbia lasciato la risposta nella busta per Caltanissetta.