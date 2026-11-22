Dopo l’appello sottoscritto da professori e ricercatori italiani, pubblicato ieri sulla Verità, diamo spazio a quello dell’associazione ContiamoCi!, che riunisce medici, clinici, ricercatori e docenti universitari che hanno vissuto in prima linea i mesi drammatici dell’emergenza sanitaria Covid. I firmatari si rivolgono alle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per chiedere che siano tutelate la piena autonomia e l’operatività della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Una presa di posizione che nasce dalla convinzione che il controllo del Parlamento non costituisca un attacco all’autonomia della scienza, ma rappresenti, al contrario, la sua più solida garanzia. La medicina e la ricerca, ricordano i promotori, si fondano sul dubbio metodico, sulla verifica dei risultati e sulla trasparenza dei dati: nessuna decisione assunta durante l’emergenza può dunque essere sottratta a un accertamento rigoroso e indipendente. La fiducia nelle istituzioni, osservano gli aderenti a ContiamoCi!, non si recupera proclamando la propria infallibilità né invocando zone franche dal controllo democratico, ma avendo il coraggio di cercare la verità. La raccolta di adesioni è ancora aperta. Per sottoscrivere l’appello è possibile scrivere a [email protected], indicando «ADERISCO», nome, cognome e attuale incarico.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid deve poter lavorare senza interferenze. A chiederlo è l’associazione ContiamoCi!, che ha promosso un appello rivolto alle massime istituzioni della Repubblica, compreso il presidente Sergio Mattarella. A sottoscriverlo sono medici, clinici, ricercatori e docenti universitari che, come spiegano nella lettera, hanno vissuto in prima linea i mesi dell’emergenza sanitaria.

Al centro dell’iniziativa c’è la difesa del lavoro della Commissione parlamentare, istituita con legge dello Stato ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. Per i firmatari, fare luce sulle decisioni assunte durante la pandemia non significa mettere sotto accusa la medicina né delegittimare la comunità scientifica. Al contrario, sostengono, il controllo parlamentare è uno strumento necessario per ricostruire quanto accaduto e distinguere le responsabilità dei decisori politici e amministrativi da quelle dei professionisti sanitari.

«La scienza non è un dogma»

Nella lettera i promotori dell’appello contestano l’idea che il lavoro della Commissione possa rappresentare un attacco all’autonomia della scienza. «La medicina e la ricerca scientifica si fondano per definizione sul dubbio metodico, sulla verifica empirica dei risultati, sulla trasparenza dei dati e sul libero confronto tra pari», scrivono.

Secondo i firmatari, sottrarre le decisioni adottate durante l’emergenza a una verifica rigorosa e indipendente significherebbe confondere la scienza con il dogma. Una distinzione che, a loro giudizio, è stata spesso trascurata durante la pandemia, quando il richiamo all’autorità scientifica sarebbe stato utilizzato per giustificare scelte politiche e amministrative e per coprire carenze strutturali e organizzative.

I sottoscrittori ricordano inoltre che alcune decisioni avrebbero mortificato il dibattito scientifico, la ricerca e l’autonomia clinica del personale sanitario. Contestano anche l’argomento secondo cui le scelte dell’epoca dovrebbero essere giudicate esclusivamente alla luce delle conoscenze allora disponibili. «Molti di noi hanno proposto, con chiarezza e con prove pienamente adeguate e verificabili, letture dell’emergenza e relative soluzioni molto differenti rispetto a quelle prese in considerazione dai decisori politici», affermano.

E aggiungono che eventuali limiti delle conoscenze disponibili avrebbero dovuto suggerire prudenza e approfondimento, non l’imposizione di misure che definiscono aggressive e lesive delle libertà e della dignità delle persone.

Le responsabilità politiche e il ruolo della Commissione

Per i firmatari, l’inchiesta parlamentare non deve essere interpretata come un processo alla medicina o come un’occasione per alimentare posizioni antiscientifiche. L’obiettivo, sostengono, è ricostruire i fatti e verificare le responsabilità di chi prese le decisioni.

Nella lettera viene riconosciuto che le audizioni di medici e scienziati hanno consentito l’espressione di posizioni differenti, alle quali la Commissione avrebbe riservato rispetto e attenzione. Le domande rivolte a chi ricopriva ruoli politici e decisionali durante la pandemia sarebbero invece risultate più incalzanti, ma, secondo i promotori, sarebbero state dettate dalla volontà di chiarire le ragioni delle scelte operate dallo Stato.

Un passaggio riguarda anche la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, nella comunità scientifica e nelle istituzioni. «Non si ricostruisce con l’autocertificazione di infallibilità o invocando zone franche dal controllo democratico», scrivono i sottoscrittori.

La richiesta è quindi di distinguere le responsabilità della catena di comando politico-amministrativa dal sacrificio dei professionisti sanitari, verificare le basi scientifiche delle restrizioni imposte ai diritti fondamentali e accertare come siano state utilizzate le ingenti risorse pubbliche stanziate durante l’emergenza.

L’appello alle istituzioni

La conclusione della lettera è un invito alle più alte cariche dello Stato a tutelare «la piena operatività e l’autonomia della Commissione parlamentare d’inchiesta». Un appello che, nelle intenzioni dei promotori, riguarda non soltanto la ricostruzione di quanto avvenuto durante la pandemia, ma anche la credibilità delle istituzioni e il rapporto tra cittadini, sanità e comunità scientifica.

«Nell’interesse esclusivo della verità, della salute pubblica e della tenuta democratica delle nostre istituzioni», è la formula con cui si chiude il documento.

L’elenco completo dei firmatari

Sottoscrivono in rigoroso ordine alfabetico:

dr.ssa Abaldo Carla

dr.ssa Acqua Maria Ileana

dr. Agostini Daniele

dr.ssa Airaldi Claudia

dr. Alessandria Marco

dr. Allegri Paolo Martino

dr.ssa Amadori Laura

dr. Amato Riccardo

dr.ssa Aquilio Anna Rita

dr. Ardu Stefano

dr. Arduino Carlo

dr.ssa Atzei Antonella

dr. Avanzini Francesco

dr. Avanzini Giampaolo

dr.ssa Azzali Patrizia

dr. Azzarito Gennaro

dr.ssa Bacca Elisabetta

dr.ssa Bàlzola Maria Antonietta

dr.ssa Bandini Maria

dr. Barbaro Giuseppe

dr.ssa Bariselli Michela

dr.ssa Barsocchini Michela

dr.ssa Bartolozzi Emanuela

dr. Bassi Giovanni

dr. Bastianello Luca

dr.ssa Bastianetto Annamaria

dr.ssa Bavdaz Barbara

dr.ssa Becarelli Rossana

dr. Becchio Bruno

prof. Bellavite Paolo

dr. Bellonzi Sandro

dr. Bentivegna Paolo

dr. Bernardello Federico

dr.ssa Bernasconi Carla

prof. Berrone Sid

dr. Bertè Giuseppe

dr.ssa Bertelé Laura

dr.ssa Biasuzzi Nicoletta

dr. Bissoli Sergio

dr.ssa Bitti Maria Sabina Teresa

prof. Bizzarri Mariano

dr. Blonda Massimo

dr.ssa Bogunovich Mirna Elena

dr. Bolzon Moreno

dr.ssa Bondoni Marcella

dr.ssa Bordignon Paola

dr. Borroni Giovanni

dr.ssa Borsari Paola

dr.ssa Bortolin Daniela

dr.ssa Bosi Elena

dr. Bossini Stefano

dr.ssa Bozzarelli Danila Mara

dr. Bressan Dario

dr.ssa Brizzi Marcella

dr. Bruni Isidoro

dr.ssa Buraglio Chiara

dr.ssa Buratti Tiziana Marilla

dr. Caglio Paolo

dr.ssa Cajic Biljana

dr. Caliendo Fabio

dr.ssa Campana Elisabetta

dr. Campanelli Marino

dr. Canesi Maurizio

dr. Cantamessa Guido

dr.ssa Capuano Maria

dr.ssa Caputo Anna

dr. Carbone Carmelo

dr. Carlino Fiorenzo

dr.ssa Carloni Silvia

dr. Casano Alessandro

dr.ssa Castelli Sonia

dr. Catani Augusto

dr. Cavallo Salvatore

dr. Cavezzi Attilio

dr.ssa Cavina Maria Antonietta

dr. Cavo Marco

dr. Ceravolo Sergio

dr. Cerina Angelo

dr.ssa Cerutti Gigliola

dr.ssa Cesaretti Chiara

dr. Ceschini Paolo

dr. Chieffo Mario

dr. Ciancetta Sergio

dr. Cicchetti Giorgio

dr. Ciravegna Ernesto

dr. Cirnigliaro Aldo

dr.ssa Cofrancesco Elisabetta

dr. Cogorno Paolo

dr. Coiana Carlo

dr.ssa Colucci Rossana

dr.ssa Compagno Chiara

dr. Consigli Paolo

dr. Conte Maurizio

prof. Conversi David

prof. Cosentino Marco

dr. Costa Roberto

dr. Crescenti Fabio

dr.ssa Dalla Benetta Elisa

dr. Dallari Alberto

dr.ssa Dametto Graziella

dr.ssa Dattola Paola

dr.ssa De Marchi Cornelia

dr.ssa De Muri Caterina Ivana

dr. De Vicariis Aurelio

dr. Del Prete Guido

dr. Delfino Andrea

dr.ssa Delle Donne Claudia

dr.ssa Demurtas Barbara

dr. Desiderio Franco

dr. Di Biagi Ruggero

dr.ssa Di Donna Valentina

prof. Di Fede Giuseppe

dr.ssa Di Fonso Marina

dr. Di Meco Francesco

dr.ssa Diani Sara

dr. Disconzi Fabio

dr.ssa Donadio Domenica Anna

dr. Donzelli Alberto

dr. D’Alessio Dario

dr.ssa D’Alonzo Gabriella

dr. D’Anna Emanuele

dr. D’Arpa Ciro

dr.ssa Elia Vincenza Alba

dr.ssa Ennas Carla

dr.ssa Ernesti Elena

dr.ssa Eulalia Carla

dr. Fagone Giuseppe

dr. Fangucci Paolo

dr. Fanni Paolo

dr.ssa Fava Paola

prof. Fazio Serafino

dr. Federico Maurizio

dr.ssa Fenu Maria Antonietta

dr. Ferrara Eduardo

dr.ssa Ferraresi Maria

dr.ssa Fiorio Paola

dr. Forcellini Francesco

dr.ssa Fornara Grazia

dr. Fossati Eugenio

dr.ssa Foti Antonella

prof. Frajese Giovanni

dr. Francesconi Pierpaolo

dr.ssa Frasca Loredana

dr. Frusi Mario

dr. Gallo Francesco

dr.ssa Gambula Maura

dr. Gava Roberto

dr.ssa Gentilini Patrizia

dr. Giacomini Dario

dr. Giancotti Fernando Francesco

dr. Giannoni Mario

dr.ssa Giordano Angela

dr. Giordano Lorenzo

dr.ssa Giovannini Maddalena

dr.ssa Giovetti Eugenia

prof.ssa Gismondo Maria Rita

dr. Giuliani Livio

dr.ssa Golzi Anna Carla

dr.ssa Granatieri Clara Maria

dr.ssa Grandi Barbara

dr.ssa Grazioli Elena

dr. Grilli Giovanni

dr. Grossi Giorgio

dr. Guglielmi Rino

dr. Guidi Luciano

dr.ssa Guiducci Grazia

dr. Gulisano Paolo

dr. Gustini Edoardo

dr.ssa Iacobellis Giulia

dr. Iannelli Francesco

dr.ssa Intermite Rosacarla

dr.ssa Isoldi Maddalena

dr. Lande Roberto

dr. Lavra Giuseppe

dr. Leccese Giorgio

dr. Lenchi Federico

dr. Levantesi Carlo

dr. Liberati Carlo

dr.ssa Liberati Laura

dr. Liverani Carlo Antonio

dr. Longo Leonardo

dr. Lucas Claudio

dr.ssa Lussu Giuliana

dr. Maestroni Aldo

dr. Maggi Marco

dr. Malatesta Giovanni Maria

dr. Mallozzi Carmine

dr. Mancini Americo

dr. Mancuso Antonio

dr. Manente Alessandro

dr. Mangialavori Massimo

dr. Maradei Sergio

dr.ssa Marchetti Lucrezia

dr.ssa Marcolina Silvia

dr. Marino Francesco

dr. Marotta Giovanni

dr. Martin Elio

dr.ssa Marullo Maria Nuri

dr.ssa Matano Deborah

dr. Mattoli Pindaro

dr. Maturanza Mario

dr. Mazzacurati Luca

dr. Mazzocchi Alberto

dr. Mazzone Giovanni

dr.ssa Memore Luisa

dr. Meneghini Emanuele

dr.ssa Menichella Alessandra

dr. Mennini Giovanni

dr.ssa Merlini Désirée Chiara

dr. Miazzi Paolo

dr.ssa Michelini Daniela

prof. Miglior Stefano

dr.ssa Minelli Enrica

dr. Miserotti Giuseppe

prof. Missoni Eduardo

dr.ssa Mondina Livia

dr. Monsellato Luigi Marcello

dr. Montorsi Marcello

dr.ssa Morellini Veronica

dr.ssa Moroni Patrizia

dr. Murgia Giuseppe

dr. Murgo Giuseppe

dr. Muscari Tomaioli Gennaro

dr. Muscas Maurizio

dr. Nani Daniele

dr.ssa Nencioni Daniela

dr.ssa Neri Loretana

dr.ssa Nerozzi Dina

dr. Nicoletti Pierluigi

dr. Novielli Nicola Silvio

dr.ssa Olivi Federica

dr. Omerini Massimo

dr. Ortolani Riccardo

dr.ssa Ott Sophie

dr. Padovan Ugo Mario

dr. Pagliara Claudio

dr. Pagliaro Gioacchino

dr. Palazzi Claudio

dr.ssa Pallini Stefania

dr.ssa Pandolfo Maria Pia

dr. Papazzoni Paolo

dr.ssa Paregger Maria

dr. Parisi Giovanni

dr. Pellecchia Marco

dr.ssa Peris Clementina

dr.ssa Perotti Monica

prof. Pescarmona Gian Piero

dr.ssa Pesolillo Gabriella

dr.ssa Petrella Sabrina Soccorsa Francesca

dr.ssa Petrelli Lucia

dr.ssa Petruzzellis Maria Chiara

dr. Piano Maurizio

dr.ssa Pierrottet Silvia

dr. Pietrangeli Massimo

dr.ssa Pinto Laura

dr.ssa Pintori Cecilia

dr. Pizzato Andrea

dr. Polistina Stefano

dr. Polykretis Panagis

dr. Poser Giuliano

dr. Pozzoli Massimo

dr.ssa Privitera Adriana

dr. Proietti Luciano

dr. Puntillo Giuseppe

dr. Quaglio Alessandro

dr. Quaia Pietro

dr.ssa Rabbi Anna

dr.ssa Radassao Magda

dr.ssa Ramilli Elena

dr.ssa Reale Silvana Maria

dr. Reggiani Paolo

dr. Rescigno Marco

dr. Ricchieri Alberto

dr.ssa Ricucci Carolina

dr.ssa Romeo Lucia

dr.ssa Ronchi Antonella

dr.ssa Ronza Giovanna

dr. Rosa Lorenzo

dr.ssa Ruberto Rosaria Francesco

dr.ssa Sabbatini Antonietta Raffaella Maria

dr. Sala Roberto

dr. Salmaso Leopoldo

dr. Salvati Giampiero

dr.ssa Salvatorelli Carmelita

dr. Salvucci Fabrizio

dr.ssa Sanna Pietra Maria

dr.ssa Santoianni Marisa

dr. Sanvenero Sandro

dr. Sardeo Giuseppe

dr.ssa Satragni Ada Renata

dr.ssa Saviolo Jessica

dr.ssa Scalas Silvia

dr. Scozzafava Angelo

dr.ssa Semizzi Marialucia

dr. Serravalle Eugenio

dr. Silvetti Lucio

dr. Simeoni Claudio

dr.ssa Soldi Rossella

dr. Spanò Roberto

dr. Speciani Luca

dr.ssa Spera Sabrina

dr. Spinelli Elio

dr. Sposito Silvio

dr.ssa Stella Carla Maria

dr.ssa Stolfi Giuliana

dr. Sugliano Amalia

dr. Tarello Franco

dr.ssa Tassoni Simonetta

dr. Testoni Dante

dr. Tinti Michele

prof. Tirassa Maurizio

dr.ssa Todeschini Maria

dr. Tonarelli Carlo

dr. Torchiarella Cesare

dr. Tosi Tiziano

dr. Totaro Salvatore

dr. Turchetto Franco

dr.ssa Ugolini Patrizia

dr.ssa Valmorbida Marina

dr. Vancini Angelo

dr.ssa Vanni Barbara

dr. Veneziani Giuseppe

dr. Verga Massimo

dr.ssa Vincenti Valeria

dr. Vita Paolo

dr. Zane Franco

dr.ssa Zaninari Ludovica

dr.ssa Zannoni Chiara

prof.ssa Zanolin Maria Elisabetta

dr. Zarli Rodolfo

dr.ssa Zerba Francesca

dr.ssa Zicarelli Paola

dr. Ziglio Mariano

dr.ssa Zingoni Francesca

dr.ssa Zonin Eva

Condividono la lettera e sostengono l’iniziativa i seguenti professori universitari, ricercatori, psicologi, biologi, farmacisti, veterinari, chimici, divulgatori e presidenti di associazione:

dr.ssa Agnano Annamaria

dr. Agostini Bruno

dr.ssa Andolfo Laura

Ansaloni Gabriele (Red Ronnie)

dr.ssa Arrobbio Raffaella

dr.ssa Aschieri Caterina

dr. Barbiero Andrea

dr.ssa Basciani Barbara

dr.ssa Battarra Simona

dr. Battigelli Alessandro

dr. Berto Fabrizio

dr. Bettio David

dr.ssa Bianchi Barbara

Boccuti Simona

dr.ssa Bonfanti Maria Viviana

dr.ssa Bosco Maria Giovanna

dr.ssa Bozzoni Maria Elisabetta

dr.ssa Cafagna Maria Elena

dr.ssa Calieri Renata

prof. Cheli Bruno

dr.ssa Ciani Franca

dr.ssa Cingolani Letizia

Contri Alberto

dr.ssa Del Giudice Fabia

prof.ssa Di Giacomo Barbara

dr. Di Nicola Claudio

dr.ssa Driussi Marina

dr.ssa Ferraris Nicoletta

dr.ssa Ferraro Bianchi Maria

prof. Fileni Maria Grazia

dr.ssa Forni Elena

prof.ssa Foschi Rachele

dr. Gallozzi Stefano

dr.ssa Gazzari Sabrina

prof. Giannoni Fabio

dr.ssa Giorgietti Marina

prof. Gobo Giampietro

prof. Mamone Capria Marco

prof. Matteucci Nicola

dr. Monfredini Roberto

dr.ssa Morosini Lorenza

dr. Mottini Michel

dr. Musacchi Riccardo

dr.ssa Niccolai Adele

dr.ssa Novelli Laura

dr.ssa Nuovo Maria Serafina

dr. Orsi Roberto

dr.ssa Orta Alessandra

dr.ssa Palazzolo Giuseppina

prof. Palestini Arsen

dr. Paratore Teodoro

dr. Parravicini Jacopo

dr.ssa Pautasso Paola

dr. Pellizzoni Alberto

dr. Però Egidio

dr.ssa Polverini Laura

Porto Antonio

prof. Pustianaz Marco

dr. Rampino Alberto

dr. Riefoli Michele

dr.ssa Rombaldoni Rosalba

dr.ssa Rota Elena

dr. Ruggieri Stefano

dr. Sabioni Stefano

dr. Satanassi David

dr.ssa Scarlatti Francesca

dr. Scarpellini Giuliano

dr.ssa Scuderi Lisa

prof. Simini Diego

dr.ssa Soro Veronica

dr.ssa Stefanini Versilia

dr. Stocco Franco

prof. Tarizzo Davide

ing. Trambusti Giovanni

dr.ssa Vichi Monica

dr.ssa Vicini Camilla

dr.ssa Viletto Teresa Elda

dr.ssa Vivani Giovanna Maria

dr.ssa Zanin Giovanna Maria