Dopo l’appello sottoscritto da professori e ricercatori italiani, pubblicato ieri sulla Verità, diamo spazio a quello dell’associazione ContiamoCi!, che riunisce medici, clinici, ricercatori e docenti universitari che hanno vissuto in prima linea i mesi drammatici dell’emergenza sanitaria Covid. I firmatari si rivolgono alle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per chiedere che siano tutelate la piena autonomia e l’operatività della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Una presa di posizione che nasce dalla convinzione che il controllo del Parlamento non costituisca un attacco all’autonomia della scienza, ma rappresenti, al contrario, la sua più solida garanzia. La medicina e la ricerca, ricordano i promotori, si fondano sul dubbio metodico, sulla verifica dei risultati e sulla trasparenza dei dati: nessuna decisione assunta durante l’emergenza può dunque essere sottratta a un accertamento rigoroso e indipendente. La fiducia nelle istituzioni, osservano gli aderenti a ContiamoCi!, non si recupera proclamando la propria infallibilità né invocando zone franche dal controllo democratico, ma avendo il coraggio di cercare la verità. La raccolta di adesioni è ancora aperta. Per sottoscrivere l’appello è possibile scrivere a [email protected], indicando «ADERISCO», nome, cognome e attuale incarico.
La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid deve poter lavorare senza interferenze. A chiederlo è l’associazione ContiamoCi!, che ha promosso un appello rivolto alle massime istituzioni della Repubblica, compreso il presidente Sergio Mattarella. A sottoscriverlo sono medici, clinici, ricercatori e docenti universitari che, come spiegano nella lettera, hanno vissuto in prima linea i mesi dell’emergenza sanitaria.
Al centro dell’iniziativa c’è la difesa del lavoro della Commissione parlamentare, istituita con legge dello Stato ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione. Per i firmatari, fare luce sulle decisioni assunte durante la pandemia non significa mettere sotto accusa la medicina né delegittimare la comunità scientifica. Al contrario, sostengono, il controllo parlamentare è uno strumento necessario per ricostruire quanto accaduto e distinguere le responsabilità dei decisori politici e amministrativi da quelle dei professionisti sanitari.
«La scienza non è un dogma»
Nella lettera i promotori dell’appello contestano l’idea che il lavoro della Commissione possa rappresentare un attacco all’autonomia della scienza. «La medicina e la ricerca scientifica si fondano per definizione sul dubbio metodico, sulla verifica empirica dei risultati, sulla trasparenza dei dati e sul libero confronto tra pari», scrivono.
Secondo i firmatari, sottrarre le decisioni adottate durante l’emergenza a una verifica rigorosa e indipendente significherebbe confondere la scienza con il dogma. Una distinzione che, a loro giudizio, è stata spesso trascurata durante la pandemia, quando il richiamo all’autorità scientifica sarebbe stato utilizzato per giustificare scelte politiche e amministrative e per coprire carenze strutturali e organizzative.
I sottoscrittori ricordano inoltre che alcune decisioni avrebbero mortificato il dibattito scientifico, la ricerca e l’autonomia clinica del personale sanitario. Contestano anche l’argomento secondo cui le scelte dell’epoca dovrebbero essere giudicate esclusivamente alla luce delle conoscenze allora disponibili. «Molti di noi hanno proposto, con chiarezza e con prove pienamente adeguate e verificabili, letture dell’emergenza e relative soluzioni molto differenti rispetto a quelle prese in considerazione dai decisori politici», affermano.
E aggiungono che eventuali limiti delle conoscenze disponibili avrebbero dovuto suggerire prudenza e approfondimento, non l’imposizione di misure che definiscono aggressive e lesive delle libertà e della dignità delle persone.
Le responsabilità politiche e il ruolo della Commissione
Per i firmatari, l’inchiesta parlamentare non deve essere interpretata come un processo alla medicina o come un’occasione per alimentare posizioni antiscientifiche. L’obiettivo, sostengono, è ricostruire i fatti e verificare le responsabilità di chi prese le decisioni.
Nella lettera viene riconosciuto che le audizioni di medici e scienziati hanno consentito l’espressione di posizioni differenti, alle quali la Commissione avrebbe riservato rispetto e attenzione. Le domande rivolte a chi ricopriva ruoli politici e decisionali durante la pandemia sarebbero invece risultate più incalzanti, ma, secondo i promotori, sarebbero state dettate dalla volontà di chiarire le ragioni delle scelte operate dallo Stato.
Un passaggio riguarda anche la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica, nella comunità scientifica e nelle istituzioni. «Non si ricostruisce con l’autocertificazione di infallibilità o invocando zone franche dal controllo democratico», scrivono i sottoscrittori.
La richiesta è quindi di distinguere le responsabilità della catena di comando politico-amministrativa dal sacrificio dei professionisti sanitari, verificare le basi scientifiche delle restrizioni imposte ai diritti fondamentali e accertare come siano state utilizzate le ingenti risorse pubbliche stanziate durante l’emergenza.
L’appello alle istituzioni
La conclusione della lettera è un invito alle più alte cariche dello Stato a tutelare «la piena operatività e l’autonomia della Commissione parlamentare d’inchiesta». Un appello che, nelle intenzioni dei promotori, riguarda non soltanto la ricostruzione di quanto avvenuto durante la pandemia, ma anche la credibilità delle istituzioni e il rapporto tra cittadini, sanità e comunità scientifica.
«Nell’interesse esclusivo della verità, della salute pubblica e della tenuta democratica delle nostre istituzioni», è la formula con cui si chiude il documento.
L’elenco completo dei firmatari
Sottoscrivono in rigoroso ordine alfabetico:
dr.ssa Abaldo Carla
dr.ssa Acqua Maria Ileana
dr. Agostini Daniele
dr.ssa Airaldi Claudia
dr. Alessandria Marco
dr. Allegri Paolo Martino
dr.ssa Amadori Laura
dr. Amato Riccardo
dr.ssa Aquilio Anna Rita
dr. Ardu Stefano
dr. Arduino Carlo
dr.ssa Atzei Antonella
dr. Avanzini Francesco
dr. Avanzini Giampaolo
dr.ssa Azzali Patrizia
dr. Azzarito Gennaro
dr.ssa Bacca Elisabetta
dr.ssa Bàlzola Maria Antonietta
dr.ssa Bandini Maria
dr. Barbaro Giuseppe
dr.ssa Bariselli Michela
dr.ssa Barsocchini Michela
dr.ssa Bartolozzi Emanuela
dr. Bassi Giovanni
dr. Bastianello Luca
dr.ssa Bastianetto Annamaria
dr.ssa Bavdaz Barbara
dr.ssa Becarelli Rossana
dr. Becchio Bruno
prof. Bellavite Paolo
dr. Bellonzi Sandro
dr. Bentivegna Paolo
dr. Bernardello Federico
dr.ssa Bernasconi Carla
prof. Berrone Sid
dr. Bertè Giuseppe
dr.ssa Bertelé Laura
dr.ssa Biasuzzi Nicoletta
dr. Bissoli Sergio
dr.ssa Bitti Maria Sabina Teresa
prof. Bizzarri Mariano
dr. Blonda Massimo
dr.ssa Bogunovich Mirna Elena
dr. Bolzon Moreno
dr.ssa Bondoni Marcella
dr.ssa Bordignon Paola
dr. Borroni Giovanni
dr.ssa Borsari Paola
dr.ssa Bortolin Daniela
dr.ssa Bosi Elena
dr. Bossini Stefano
dr.ssa Bozzarelli Danila Mara
dr. Bressan Dario
dr.ssa Brizzi Marcella
dr. Bruni Isidoro
dr.ssa Buraglio Chiara
dr.ssa Buratti Tiziana Marilla
dr. Caglio Paolo
dr.ssa Cajic Biljana
dr. Caliendo Fabio
dr.ssa Campana Elisabetta
dr. Campanelli Marino
dr. Canesi Maurizio
dr. Cantamessa Guido
dr.ssa Capuano Maria
dr.ssa Caputo Anna
dr. Carbone Carmelo
dr. Carlino Fiorenzo
dr.ssa Carloni Silvia
dr. Casano Alessandro
dr.ssa Castelli Sonia
dr. Catani Augusto
dr. Cavallo Salvatore
dr. Cavezzi Attilio
dr.ssa Cavina Maria Antonietta
dr. Cavo Marco
dr. Ceravolo Sergio
dr. Cerina Angelo
dr.ssa Cerutti Gigliola
dr.ssa Cesaretti Chiara
dr. Ceschini Paolo
dr. Chieffo Mario
dr. Ciancetta Sergio
dr. Cicchetti Giorgio
dr. Ciravegna Ernesto
dr. Cirnigliaro Aldo
dr.ssa Cofrancesco Elisabetta
dr. Cogorno Paolo
dr. Coiana Carlo
dr.ssa Colucci Rossana
dr.ssa Compagno Chiara
dr. Consigli Paolo
dr. Conte Maurizio
prof. Conversi David
prof. Cosentino Marco
dr. Costa Roberto
dr. Crescenti Fabio
dr.ssa Dalla Benetta Elisa
dr. Dallari Alberto
dr.ssa Dametto Graziella
dr.ssa Dattola Paola
dr.ssa De Marchi Cornelia
dr.ssa De Muri Caterina Ivana
dr. De Vicariis Aurelio
dr. Del Prete Guido
dr. Delfino Andrea
dr.ssa Delle Donne Claudia
dr.ssa Demurtas Barbara
dr. Desiderio Franco
dr. Di Biagi Ruggero
dr.ssa Di Donna Valentina
prof. Di Fede Giuseppe
dr.ssa Di Fonso Marina
dr. Di Meco Francesco
dr.ssa Diani Sara
dr. Disconzi Fabio
dr.ssa Donadio Domenica Anna
dr. Donzelli Alberto
dr. D’Alessio Dario
dr.ssa D’Alonzo Gabriella
dr. D’Anna Emanuele
dr. D’Arpa Ciro
dr.ssa Elia Vincenza Alba
dr.ssa Ennas Carla
dr.ssa Ernesti Elena
dr.ssa Eulalia Carla
dr. Fagone Giuseppe
dr. Fangucci Paolo
dr. Fanni Paolo
dr.ssa Fava Paola
prof. Fazio Serafino
dr. Federico Maurizio
dr.ssa Fenu Maria Antonietta
dr. Ferrara Eduardo
dr.ssa Ferraresi Maria
dr.ssa Fiorio Paola
dr. Forcellini Francesco
dr.ssa Fornara Grazia
dr. Fossati Eugenio
dr.ssa Foti Antonella
prof. Frajese Giovanni
dr. Francesconi Pierpaolo
dr.ssa Frasca Loredana
dr. Frusi Mario
dr. Gallo Francesco
dr.ssa Gambula Maura
dr. Gava Roberto
dr.ssa Gentilini Patrizia
dr. Giacomini Dario
dr. Giancotti Fernando Francesco
dr. Giannoni Mario
dr.ssa Giordano Angela
dr. Giordano Lorenzo
dr.ssa Giovannini Maddalena
dr.ssa Giovetti Eugenia
prof.ssa Gismondo Maria Rita
dr. Giuliani Livio
dr.ssa Golzi Anna Carla
dr.ssa Granatieri Clara Maria
dr.ssa Grandi Barbara
dr.ssa Grazioli Elena
dr. Grilli Giovanni
dr. Grossi Giorgio
dr. Guglielmi Rino
dr. Guidi Luciano
dr.ssa Guiducci Grazia
dr. Gulisano Paolo
dr. Gustini Edoardo
dr.ssa Iacobellis Giulia
dr. Iannelli Francesco
dr.ssa Intermite Rosacarla
dr.ssa Isoldi Maddalena
dr. Lande Roberto
dr. Lavra Giuseppe
dr. Leccese Giorgio
dr. Lenchi Federico
dr. Levantesi Carlo
dr. Liberati Carlo
dr.ssa Liberati Laura
dr. Liverani Carlo Antonio
dr. Longo Leonardo
dr. Lucas Claudio
dr.ssa Lussu Giuliana
dr. Maestroni Aldo
dr. Maggi Marco
dr. Malatesta Giovanni Maria
dr. Mallozzi Carmine
dr. Mancini Americo
dr. Mancuso Antonio
dr. Manente Alessandro
dr. Mangialavori Massimo
dr. Maradei Sergio
dr.ssa Marchetti Lucrezia
dr.ssa Marcolina Silvia
dr. Marino Francesco
dr. Marotta Giovanni
dr. Martin Elio
dr.ssa Marullo Maria Nuri
dr.ssa Matano Deborah
dr. Mattoli Pindaro
dr. Maturanza Mario
dr. Mazzacurati Luca
dr. Mazzocchi Alberto
dr. Mazzone Giovanni
dr.ssa Memore Luisa
dr. Meneghini Emanuele
dr.ssa Menichella Alessandra
dr. Mennini Giovanni
dr.ssa Merlini Désirée Chiara
dr. Miazzi Paolo
dr.ssa Michelini Daniela
prof. Miglior Stefano
dr.ssa Minelli Enrica
dr. Miserotti Giuseppe
prof. Missoni Eduardo
dr.ssa Mondina Livia
dr. Monsellato Luigi Marcello
dr. Montorsi Marcello
dr.ssa Morellini Veronica
dr.ssa Moroni Patrizia
dr. Murgia Giuseppe
dr. Murgo Giuseppe
dr. Muscari Tomaioli Gennaro
dr. Muscas Maurizio
dr. Nani Daniele
dr.ssa Nencioni Daniela
dr.ssa Neri Loretana
dr.ssa Nerozzi Dina
dr. Nicoletti Pierluigi
dr. Novielli Nicola Silvio
dr.ssa Olivi Federica
dr. Omerini Massimo
dr. Ortolani Riccardo
dr.ssa Ott Sophie
dr. Padovan Ugo Mario
dr. Pagliara Claudio
dr. Pagliaro Gioacchino
dr. Palazzi Claudio
dr.ssa Pallini Stefania
dr.ssa Pandolfo Maria Pia
dr. Papazzoni Paolo
dr.ssa Paregger Maria
dr. Parisi Giovanni
dr. Pellecchia Marco
dr.ssa Peris Clementina
dr.ssa Perotti Monica
prof. Pescarmona Gian Piero
dr.ssa Pesolillo Gabriella
dr.ssa Petrella Sabrina Soccorsa Francesca
dr.ssa Petrelli Lucia
dr.ssa Petruzzellis Maria Chiara
dr. Piano Maurizio
dr.ssa Pierrottet Silvia
dr. Pietrangeli Massimo
dr.ssa Pinto Laura
dr.ssa Pintori Cecilia
dr. Pizzato Andrea
dr. Polistina Stefano
dr. Polykretis Panagis
dr. Poser Giuliano
dr. Pozzoli Massimo
dr.ssa Privitera Adriana
dr. Proietti Luciano
dr. Puntillo Giuseppe
dr. Quaglio Alessandro
dr. Quaia Pietro
dr.ssa Rabbi Anna
dr.ssa Radassao Magda
dr.ssa Ramilli Elena
dr.ssa Reale Silvana Maria
dr. Reggiani Paolo
dr. Rescigno Marco
dr. Ricchieri Alberto
dr.ssa Ricucci Carolina
dr.ssa Romeo Lucia
dr.ssa Ronchi Antonella
dr.ssa Ronza Giovanna
dr. Rosa Lorenzo
dr.ssa Ruberto Rosaria Francesco
dr.ssa Sabbatini Antonietta Raffaella Maria
dr. Sala Roberto
dr. Salmaso Leopoldo
dr. Salvati Giampiero
dr.ssa Salvatorelli Carmelita
dr. Salvucci Fabrizio
dr.ssa Sanna Pietra Maria
dr.ssa Santoianni Marisa
dr. Sanvenero Sandro
dr. Sardeo Giuseppe
dr.ssa Satragni Ada Renata
dr.ssa Saviolo Jessica
dr.ssa Scalas Silvia
dr. Scozzafava Angelo
dr.ssa Semizzi Marialucia
dr. Serravalle Eugenio
dr. Silvetti Lucio
dr. Simeoni Claudio
dr.ssa Soldi Rossella
dr. Spanò Roberto
dr. Speciani Luca
dr.ssa Spera Sabrina
dr. Spinelli Elio
dr. Sposito Silvio
dr.ssa Stella Carla Maria
dr.ssa Stolfi Giuliana
dr. Sugliano Amalia
dr. Tarello Franco
dr.ssa Tassoni Simonetta
dr. Testoni Dante
dr. Tinti Michele
prof. Tirassa Maurizio
dr.ssa Todeschini Maria
dr. Tonarelli Carlo
dr. Torchiarella Cesare
dr. Tosi Tiziano
dr. Totaro Salvatore
dr. Turchetto Franco
dr.ssa Ugolini Patrizia
dr.ssa Valmorbida Marina
dr. Vancini Angelo
dr.ssa Vanni Barbara
dr. Veneziani Giuseppe
dr. Verga Massimo
dr.ssa Vincenti Valeria
dr. Vita Paolo
dr. Zane Franco
dr.ssa Zaninari Ludovica
dr.ssa Zannoni Chiara
prof.ssa Zanolin Maria Elisabetta
dr. Zarli Rodolfo
dr.ssa Zerba Francesca
dr.ssa Zicarelli Paola
dr. Ziglio Mariano
dr.ssa Zingoni Francesca
dr.ssa Zonin Eva
Condividono la lettera e sostengono l’iniziativa i seguenti professori universitari, ricercatori, psicologi, biologi, farmacisti, veterinari, chimici, divulgatori e presidenti di associazione:
dr.ssa Agnano Annamaria
dr. Agostini Bruno
dr.ssa Andolfo Laura
Ansaloni Gabriele (Red Ronnie)
dr.ssa Arrobbio Raffaella
dr.ssa Aschieri Caterina
dr. Barbiero Andrea
dr.ssa Basciani Barbara
dr.ssa Battarra Simona
dr. Battigelli Alessandro
dr. Berto Fabrizio
dr. Bettio David
dr.ssa Bianchi Barbara
Boccuti Simona
dr.ssa Bonfanti Maria Viviana
dr.ssa Bosco Maria Giovanna
dr.ssa Bozzoni Maria Elisabetta
dr.ssa Cafagna Maria Elena
dr.ssa Calieri Renata
prof. Cheli Bruno
dr.ssa Ciani Franca
dr.ssa Cingolani Letizia
Contri Alberto
dr.ssa Del Giudice Fabia
prof.ssa Di Giacomo Barbara
dr. Di Nicola Claudio
dr.ssa Driussi Marina
dr.ssa Ferraris Nicoletta
dr.ssa Ferraro Bianchi Maria
prof. Fileni Maria Grazia
dr.ssa Forni Elena
prof.ssa Foschi Rachele
dr. Gallozzi Stefano
dr.ssa Gazzari Sabrina
prof. Giannoni Fabio
dr.ssa Giorgietti Marina
prof. Gobo Giampietro
prof. Mamone Capria Marco
prof. Matteucci Nicola
dr. Monfredini Roberto
dr.ssa Morosini Lorenza
dr. Mottini Michel
dr. Musacchi Riccardo
dr.ssa Niccolai Adele
dr.ssa Novelli Laura
dr.ssa Nuovo Maria Serafina
dr. Orsi Roberto
dr.ssa Orta Alessandra
dr.ssa Palazzolo Giuseppina
prof. Palestini Arsen
dr. Paratore Teodoro
dr. Parravicini Jacopo
dr.ssa Pautasso Paola
dr. Pellizzoni Alberto
dr. Però Egidio
dr.ssa Polverini Laura
Porto Antonio
prof. Pustianaz Marco
dr. Rampino Alberto
dr. Riefoli Michele
dr.ssa Rombaldoni Rosalba
dr.ssa Rota Elena
dr. Ruggieri Stefano
dr. Sabioni Stefano
dr. Satanassi David
dr.ssa Scarlatti Francesca
dr. Scarpellini Giuliano
dr.ssa Scuderi Lisa
prof. Simini Diego
dr.ssa Soro Veronica
dr.ssa Stefanini Versilia
dr. Stocco Franco
prof. Tarizzo Davide
ing. Trambusti Giovanni
dr.ssa Vichi Monica
dr.ssa Vicini Camilla
dr.ssa Viletto Teresa Elda
dr.ssa Vivani Giovanna Maria
dr.ssa Zanin Giovanna Maria