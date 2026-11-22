La villetta, perquisita qualche giorno fa dai carabinieri del Ros, è nascosta tra pini e cipressi, lungo una strada di campagna che attraversa vigneti e oliveti della Maremma a Montiano. Gianni De Gennaro, 78 anni, venerdì sera ci sarebbe arrivato da solo, portandosi dietro il peso delle accuse della Procura di Caltanissetta su un presunto depistaggio per la strage di via D’Amelio legato alla gestione del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno e perfino sull’ombra di un ricatto. Accuse che negli ultimi giorni riempivano la rassegna stampa che accompagnava il nuovo capitolo giudiziario dell’ex capo della polizia. E che risalivano dalla cloaca palermitana di veleni e segreti delle indagini sulle stragi che mai nessuno è riuscito a chiarire. Ieri mattina è stato trovato morto in una depandance della villetta.

Il ritrovamento e l’apertura dell’indagine

I carabinieri hanno invitato i sanitari del 118 a intervenire alle 9.38. Una pistola, la sua, regolarmente detenuta, viene indicata dalle agenzie di stampa come «accanto al corpo». La dinamica, per come è stata ricostruita, evidenzia un solo colpo alla testa. Ma non è stato ancora chiarito con quale mano sarebbe stato premuto il grilletto, né se questo abbia lasciato tra pollice e indice il segno di «Felk», un’abrasione che nei casi di suicidio diventa la prova inequivocabile. La Procura di Grosseto, guidata da Maria Navarro, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, affidato alla pm Valeria Lazzarini: atto necessario per compiere le verifiche, non la prova che qualcuno abbia spinto l’ex superpoliziotto che lavorò con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a togliersi la vita. Poi il procuratore di Firenze, Rosa Volpe, che coordina la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe assunto il coordinamento delle indagini.

I rilievi nella villetta e gli ultimi giorni di De Gennaro

La villetta, di solito controllata da un custode, Giuseppe Succu (che ha dichiarato di non aver aperto la porta e di non aver messo piede nell’appartamento, anche se gli inquirenti fanno sapere che sarebbe stato lui a fare la scoperta tramite una finestra), è stata prima setacciata dai carabinieri, che hanno trovato messaggi scritti a mano (dedicati ai familiari) utili a chiarire «inequivocabilmente» il movente, poi dal Ris. L’indagine parte da cosa sia accaduto nelle ultime ore di De Gennaro. Ma anche da cosa cercassero, pochi giorni prima, i carabinieri del Ros nella stessa abitazione, dove ora è stata trovata documentazione definita «utile» ma ancora «in corso di repertamento».

Il caso Contorno e i sospetti sul ritorno in Sicilia

La risposta, almeno per quanto riguarda l’origine dell’inchiesta di Caltanissetta, porta lontano dalla Maremma. A Palermo, nel maggio del 1989, quando Contorno, mafioso che tutti chiamano Totuccio, passato alla collaborazione con la giustizia, rientrò dagli Stati Uniti. Il 26 maggio di quell’anno viene arrestato a San Nicola l’Arena: nella vicenda compare una strana storia di armi e una domanda che attraverserà decenni di indagini. Chi sapeva che Contorno sarebbe tornato in Sicilia? De Gennaro, allora dirigente dell’anticrimine, e Arnaldo La Barbera, capo della Squadra mobile, sono le due figure centrali. Nell’audizione del 9 agosto 1989 davanti alla Commissione Antimafia, De Gennaro spiegò di avere saputo della presenza di Contorno tramite una telefonata di un collega della Mobile. Le intercettazioni di una cabina telefonica utilizzata da Contorno e i contatti con gli uffici di De Gennaro finirono al centro delle verifiche.

Le lettere del Corvo e il depistaggio su via D’Amelio

Poi arrivarono le lettere del «Corvo». Gli anonimi accusavano Falcone e alcuni dirigenti della polizia, fra i quali De Gennaro, di avere favorito il ritorno di Contorno per usarlo contro i corleonesi, fino all’ipotesi che sarebbe stato impiegato per «delitti di Stato». La vicenda riaffiorò nel 1991: De Gennaro ribadì in tribunale che Contorno, ormai ex pentito, aveva deciso autonomamente di rientrare in Italia. Nel 1997 la Procura di Roma respinse le insinuazioni che collegavano un’altra indagine su Contorno a strane manovre degli apparati. La Barbera, intanto, avrebbe assunto la direzione della squadra che indagava sulle stragi e protagonista della gestione del pentito Vincenzo Scarantino, le cui false dichiarazioni contribuirono a condanne poi cancellate in revisione. La sentenza del «Borsellino quater» ha definito quella vicenda «uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana».

Le accuse della Procura di Caltanissetta

La Procura di Caltanissetta oggi è ripartita esattamente da quel punto. I magistrati contestano a De Gennaro di aver indotto Contorno a non parlare con i pm. Secondo l’accusa, De Gennaro e Donatella Peruzzi, una funzionaria del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), avrebbero inoltre sottratto alla disponibilità degli inquirenti documenti, poi in parte distrutti. Il gip ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per De Gennaro, ma i pm insistono e hanno impugnato.

L’ipotesi di ricatto e le parole di Genchi

E avanzano anche un’altra ipotesi: che Angiolamaria Vantini, vedova di La Barbera, avesse esercitato sull’ex capo della polizia «una sorta di potere di ricatto» grazie a documenti che il marito avrebbe lasciato. Sua figlia Serena, intercettata, ha profetizzato: «Su De Gennaro uscirà il delirio una volta che non ci sarà più». Gioacchino Genchi, ex poliziotto, ex consulente delle Procure di mezza Italia ora avvocato, testimone nelle inchieste sulla strage di via D’Amelio e in commissione Antimafia, però, poche ore dopo il ritrovamento del corpo, ha pronunciato parole durissime nei confronti di De Gennaro: «Lo hanno ucciso tutti coloro che negli ultimi 37 anni lo hanno coperto».

Ha aggiunto di non poter dire altro perché teste nel procedimento ancora aperto per gli altri indagati. Proprio Genchi, nel 2024, aveva raccontato agli inquirenti (non senza contestazioni) che La Barbera gli avrebbe riferito di una manipolazione: le armi di Contorno sarebbero state portate a Ostia, riempite di sabbia e poi usate per alterare gli esiti dei confronti balistici con i proiettili recuperati sulla scena di alcuni omicidi.

Il ricordo del difensore e l’udienza fissata per dicembre

Franco Coppi, difensore di De Gennaro, ha dato una lettura diversa: «Pur avendo manifestato il desiderio di difendersi, non ha retto al peso di un’accusa che rinnegava tutto quello che nella sua vita aveva fatto». E ha ricordato di avere accettato l’incarico perché convinto dell’onestà del suo assistito. Venerdì, ha riferito Coppi, aveva trascorso con De Gennaro la mattinata a discutere della difesa e i due si erano dati appuntamento per il giorno successivo. L’udienza davanti al Riesame era fissata per l’1 dicembre. Restano le accuse che voleva respingere e la profezia di Serena La Barbera che, per ora, si è avverata solo a metà: De Gennaro è morto, il «delirio» deve ancora venire.