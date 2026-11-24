Una telefonata anonima, arrivata alla famiglia Orlandi pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, potrebbe avere un nuovo possibile autore. Gli accertamenti del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri hanno infatti portato gli inquirenti a concentrare l’attenzione su un uomo mai emerso prima nelle indagini. La sua identità resta sconosciuta, ma gli elementi raccolti dal Ris di Roma avrebbero individuato un profilo su cui ora si stanno concentrando le verifiche.

Il Ris individua un possibile autore della telefonata

Gli approfondimenti tecnici avrebbero fornito agli investigatori «significativi elementi convergenti» su questa persona, che potrebbe essere responsabile di una delle telefonate anonime ricevute dai familiari della ragazza nei giorni successivi alla sua scomparsa, il 22 giugno 1983. Un nuovo elemento che riporta l’attenzione sul filone delle chiamate, da sempre uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta.

Le verifiche sui possibili contatti con altri soggetti

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura capitolina. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per verificare se l’uomo abbia effettivamente avuto un ruolo nella vicenda e, soprattutto, se abbia avuto contatti o rapporti con le altre persone già emerse nei diversi filoni investigativi sul caso.

L’identità resta ancora sconosciuta

Per ora non sono stati resi noti né il nome del possibile telefonista né ulteriori dettagli sugli elementi raccolti dai carabinieri. Saranno i prossimi approfondimenti a chiarire se quella figura finora sconosciuta possa contribuire a ricostruire una parte della storia della scomparsa di Emanuela Orlandi.