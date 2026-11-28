La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di Antonio Saccoccio, 65 anni, ed Emanuele Lo Russo, 36, i due tecnici italiani dipendenti di Rheinmetall Italia uccisi in Kuwait durante un attacco con droni. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, ipotizza il reato di omicidio e altre fattispecie penali. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dell’attacco, accertare la provenienza del velivolo e individuare eventuali responsabilità.

L’inchiesta italiana e il drone di fabbricazione iraniana

I due connazionali si trovavano nell’emirato per lavorare sul sistema antiaereo Skyguard. La loro presenza era legata a un’attività tecnica di assistenza e manutenzione, ma il deterioramento della sicurezza regionale li ha esposti direttamente alle conseguenze del conflitto.

Un primo elemento investigativo è stato riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo gli accertamenti delle autorità kuwaitiane, il drone utilizzato nell’attacco sarebbe stato fabbricato in Iran. Teheran ha negato che il velivolo sia partito dal proprio territorio. Tajani ha tuttavia osservato che anche le forze alleate della Repubblica islamica dispongono di droni di produzione iraniana. La provenienza industriale dell’ordigno, dunque, non chiarisce automaticamente chi lo abbia lanciato né da dove sia partito.

Il ministro ha inoltre riferito che l’Iran avrebbe manifestato la disponibilità a partecipare a una commissione d’inchiesta congiunta con Italia e Kuwait. Intanto, il governo dell’emirato ha convocato l’ambasciatore iraniano per protestare contro gli attacchi, compreso quello costato la vita ai due italiani. Il Kuwait si è riservato il diritto all’autodifesa.

Il Kuwait protesta, Teheran respinge le accuse

La responsabilità di Teheran è stata attribuita anche dal Consiglio di cooperazione del Golfo. Il segretario generale Jasem Mohamed Albudaiwi ha definito l’attacco «un’escalation estremamente pericolosa e inaccettabile, a prescindere dal pretesto o dalla giustificazione».

Di segno opposto la versione iraniana. Il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle Forze armate, in una dichiarazione trasmessa da Press Tv, ha negato che il 26 novembre siano state condotte operazioni militari nella regione. Ha quindi accusato Stati Uniti e Israele e persino l’Ucraina di orchestrare iniziative per alimentare l’insicurezza, senza fornire ulteriori elementi a sostegno dell’accusa.

Oltre 7.000 missili e droni contro i Paesi del Golfo

L’episodio si inserisce in una campagna militare che, dall’inizio della guerra il 28 febbraio 2026, ha investito l’intera regione del Golfo. Il 14 novembre, intervenendo davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Albudaiwi ha dichiarato che l’Iran ha lanciato oltre 7.000 missili e droni contro i Paesi dell’area.

Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein e Oman sono stati coinvolti nella crisi. Nel mirino sono finite infrastrutture energetiche, aeroporti, porti, installazioni militari e obiettivi civili. Teheran ha giustificato gli attacchi sostenendo che questi Stati avrebbero consentito a Washington di utilizzare basi e territorio nazionale per operazioni contro la Repubblica islamica. Una motivazione respinta dai governi del Golfo, che si trovano esposti agli effetti di un conflitto al quale non partecipano direttamente.

La minaccia degli Houthi e il dolore delle famiglie

Per Riad la minaccia si estende anche al fronte yemenita. Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno continuato a rappresentare un fattore di pressione sulla sicurezza saudita. Le rilevazioni di Middle East War Map registrano 64 attacchi attribuiti al movimento tra il 31 agosto 2025 e il 22 novembre 2026.

In Italia, intanto, resta il dolore delle famiglie. Maria Teresa, sorella di Antonio Saccoccio, ha raccontato la difficoltà di comunicare la tragedia alla madre Mafalda, 93 anni, che non è ancora stata informata della morte del figlio. «Quella di Antonio è una morte di guerra, in un Paese dove non c’è la guerra. Sono sconvolta. Adesso dovrò dirlo a nostra madre, che non sa ancora nulla: non so come riuscirci».