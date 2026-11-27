«Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto». Nel testamento morale contenuto in una lettera scritta prima di togliersi la vita e indirizzata «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica», Gianni De Gennaro, l’ex capo della polizia indagato dalla Procura di Caltanissetta per l’ipotesi di depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio, avrebbe spiegato perché aveva impedito che gli investigatori trovassero un archivio informatico accumulato in 40 anni di carriera.

E avrebbe aggiunto (il condizionale è d’obbligo, visto che Procura e carabinieri di Grosseto non confermano i contenuti degli stralci pubblicati ieri dal Corriere della Sera ma, al massimo, in parte, il senso) di aver conservato quei documenti «al solo scopo di tramandare» le sue «vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire» i suoi «ricordi in caso di esigenze di giustizia».

Una spiegazione che trova un riscontro in una conversazione intercettata il 26 novembre 2025 e pubblicata proprio ieri dalla Verità: De Gennaro raccontava di aver riletto le vecchie deposizioni dell’ispettore Luciano Guglielmini, suo collaboratore negli anni Ottanta. Quelle carte riportavano al periodo del «corvo» e a una storia che sembrava dimenticata: l’assassinio del barone palermitano Antonino D’Onufrio, avvenuto il 16 marzo 1989, due giorni dopo una visita di De Gennaro.

Il «corvo» e la falsa pista su Buscetta: Bolzoni interrogato sulla fuga di notizie del 1994

Per la Procura, però, il ripasso di quella vecchissima deposizione era «quanto meno sospetto». Ma è una vicenda che torna d’attualità anche per un altro motivo. I magistrati nisseni ieri hanno interrogato Attilio Bolzoni, storico cronista di mafia di Repubblica (adesso al Domani), per ricostruire una fuga di notizie del marzo 1994.

Bolzoni, però, era stato protagonista anche di un precedente episodio, legato proprio a D’Onufrio: la pubblicazione di una notizia, ritenuta all’epoca dal pm Luca Tescaroli una fake news, secondo cui Tommaso Buscetta aveva partecipato clandestinamente all’incontro con il barone. Una ricostruzione smentita nei processi.

Il 14 marzo 1989 De Gennaro e Guglielmini erano entrati nell’abitazione palermitana del barone, che conosceva l’ambiente nel quale si sarebbero mossi alcuni latitanti mafiosi e aveva manifestato la disponibilità a collaborare.

Guglielmini, interrogato il 5 giugno 1992, spiegò che il suo superiore (De Gennaro) voleva presentargli il barone affinché quest’ultimo avesse un secondo riferimento nella polizia. L’ispettore lasciò alla fine dell’incontro De Gennaro da solo con il padrone di casa «per circa dieci minuti».

Due giorni dopo il barone finì sotto i colpi di una lupara e quell’incontro di qualche giorno prima, invece, al centro di una ricostruzione giornalistica che avrebbe investito direttamente anche Giovanni Falcone. Bolzoni, sentito da Tescaroli, spiegò che la notizia proveniva da due fonti, una dell’Alto commissariato antimafia e l’altra degli ambienti della polizia. Una delle due, ammise, poteva avere interesse ad alimentare polemiche.

Anche Francesco La Licata, giornalista della Stampa, aveva raccolto informazioni sulla presenza di Buscetta. E raccontò ai giudici di essersi rivolto direttamente a Falcone per ottenere conferme.

La risposta del magistrato, secondo la testimonianza del cronista, sarebbe stata: «Non capisci che questa è una cosa contro di me e contro De Gennaro?».

De Gennaro e lo scoop su Berlusconi e Dell’Utri: la fonte dei verbali di Cancemi

Ed eccoci alla nuova convocazione per Bolzoni. La Procura di Caltanissetta lo ha sentito sulla pubblicazione, nel marzo 1994, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, propalatore, prima delle elezioni, dei rapporti tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.

Bolzoni aveva firmato lo scoop con il collega Giuseppe D’Avanzo. Secondo quanto dichiarato da Ilda Boccassini, D’Avanzo le avrebbe confidato che la fonte delle informazioni era stata proprio De Gennaro. L’ex capo della polizia, interrogato a Firenze nel luglio 2024, negò di aver passato quei verbali. In una recente intercettazione, però, si è fatto scappare questa frase: «’sti cazzi! Era vero!».

Il memoriale e le lettere prima della morte: disposta la perizia calligrafica e l’analisi degli hard disk

dove è nel testo?

È nella parte finale del testo, nel penultimo blocco, dove scrivi:

«Infine, ci sono le attività sul memoriale e sulle lettere. Il primo porterebbe la data del 20 novembre […]».

Il riferimento alla perizia calligrafica, alle lettere e alle copie forensi degli hard disk è nel paragrafo successivo.

Hai ragione, però: il titolo anticipa un argomento che compare soltanto nella parte conclusiva. Per rispettare meglio la sequenza del testo, lo collocherei come ultimo H2, dopo quello sui rapporti con Prodi, Letta e Conte. Converti in PDF

manca un h2 in mezzo al testo

Sì, manca un H2 nella parte centrale, dedicato al passaggio dalla vicenda D’Onufrio alla fuga di notizie sulle dichiarazioni di Cancemi.

Lo inserirei dopo il paragrafo che termina con «contro di me e contro De Gennaro?»:

De Gennaro e lo scoop su Berlusconi e Dell’Utri: la fonte dei verbali di Cancemi

Così la distribuzione degli H2 segue meglio lo sviluppo dell’articolo. Converti in PDF

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E ora che l’inchiesta nissena è tornata anche sulla morte di D’Onufrio e ha attribuito rilievo al fatto che De Gennaro avesse riletto, 36 anni dopo, la deposizione dell’ispettore che lo aveva accompagnato dal barone, si apre un nuovo scenario.

Che comprende anche la fake news dell’epoca. Non si sa al momento se l’archivio informatico contenga altre carte sull’omicidio D’Onufrio o sulla storia del «corvo». L’ex prefetto, però, aveva ritenuto necessario rileggere la testimonianza di Guglielmini per non sbagliare nel caso fosse stato interrogato.

E nella lettera scritta prima di morire avrebbe evidenziato proprio la necessità di ricostruire correttamente il passato tramite i documenti che possedeva. A stabilire che cosa sia rimasto di quell’archivio dovranno contribuire anche gli accertamenti della Procura di Grosseto, che ha disposto anche l’autopsia (con esami tossicologici).

Omicidio D’Onufrio, De Gennaro rilesse le vecchie deposizioni: la Procura di Grosseto cerca altre carte nell’archivio

E ora che l’inchiesta nissena è tornata anche sulla morte di D’Onufrio e ha attribuito rilievo al fatto che De Gennaro avesse riletto, 36 anni dopo, la deposizione dell’ispettore che lo aveva accompagnato dal barone, si apre un nuovo scenario.

Che comprende anche la fake news dell’epoca. Non si sa al momento se l’archivio informatico contenga altre carte sull’omicidio D’Onufrio o sulla storia del «corvo». L’ex prefetto, però, aveva ritenuto necessario rileggere la testimonianza di Guglielmini per non sbagliare nel caso fosse stato interrogato.

E nella lettera scritta prima di morire avrebbe evidenziato proprio la necessità di ricostruire correttamente il passato tramite i documenti che possedeva. A stabilire che cosa sia rimasto di quell’archivio dovranno contribuire anche gli accertamenti della Procura di Grosseto, che ha disposto anche l’autopsia (con esami tossicologici).

Infine, ci sono le attività sul memoriale e sulle lettere. Il primo porterebbe la data del 20 novembre, al pari dell’appunto di poche righe contenente un preciso atto d’accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca che pochi giorni prima ne aveva chiesto l’arresto (istanza non accolta dal gip). «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi», avrebbe scritto De Gennaro, «capite bene che un condannato a morte non può mentire».

Il memoriale e le lettere prima della morte: disposta la perizia calligrafica e l’analisi degli hard disk

Tra gli altri accertamenti irripetibili che i pm grossetani hanno disposto ci sono una perizia calligrafica, una nuova approfondita analisi delle lettere (destinata quindi ulteriormente a far slittare la restituzione ai familiari, che ieri le hanno chieste ufficialmente), le copie forensi degli hard disk e gli accertamenti sulla pistola.

«Non ho mai tradito la patria»: De Gennaro cita Prodi, Letta e Conte e ricostruisce i suoi incarichi ai vertici dello Stato

Nel suo memoriale, oltre a ribadire di non aver «mai tradito la patria», De Gennaro avrebbe allontanato ogni ombra sulle sue presunte aspirazioni a carriere di prestigio, citando diversi ex premier, da Enrico Letta («Potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica») a Giuseppe Conte («Può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca popolare di Bari), fino a Romano Prodi.

Era il 2007 e l’allora presidente del Consiglio gli diede il benservito durante un question time in Parlamento: «Sono stato licenziato», avrebbe scritto De Gennaro, «in diretta tv». Parole che l’ex premier non ha voluto commentare.

Ma nel memoriale attribuito a De Gennaro c’è una frase che sembra comunque voler chiudere i conti con le accuse e con 40 anni trascorsi ai vertici degli apparati dello Stato: «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla patria».