Gianni De Gennaro ha lasciato un testamento in cui spiega le ragioni del suo suicidio. Da quanto riferiscono fonti investigative, una copia è indirizzata al pm che ha chiesto il suo arresto per aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio. Un’altra è indirizzata a chi la vorrà pubblicare, cioè ai giornali.

È evidente che l’ex capo della polizia si aspettava che noi giornalisti facessimo il nostro mestiere e rendessimo pubblico il suo j’accuse contro chi lo ha accusato. È a noi cronisti liberi, che non si fanno condizionare da potentati economici o politici, che De Gennaro ha affidato la sua difesa, affinché gli italiani sappiano che lui non era colluso con la mafia e che non aveva né fatto sparire l’agenda rossa di Paolo Borsellino, né aveva coperto gli autori della strage che uccise il magistrato amico di Giovanni Falcone.

Tuttavia, a una settimana dal suicidio dell’ex capo della polizia, ancora ci è impedito di pubblicare la sua lettera d’addio. Sui giornali abbiamo letto una serie infinita di ricostruzioni del suicidio e degli intrecci fra uomini delle istituzioni e cosche, ma il suo testamento no, non abbiamo potuto leggerlo.

La Procura e gli investigatori hanno segretato tutti i documenti, classificandoli come atti riservati, ma Gianni De Gennaro non voleva che fossero segretati, chiedeva che fossero resi pubblici per poter gridare la propria innocenza e la propria estraneità ai fatti che gli venivano contestati. Ho atteso giorni, nella speranza che questo documento, questa testimonianza decisiva, fosse resa nota.

E invece finora ho potuto leggere solo le ricostruzioni di alcuni giornali ai quali, come sempre capita, qualche manina interessata ha passato una velina. Successe anche molti anni fa, quando un giornalista di Repubblica, Giuseppe D’Avanzo, poi prematuramente scomparso, pubblicò la notizia di un’indagine a carico di Silvio Berlusconi per le stragi di mafia: guarda caso proprio a ridosso delle elezioni politiche.

Per quello scoop si è cercato a lungo la talpa, per capire chi volesse fermare la vittoria del Cavaliere, e a distanza di anni, e a D’Avanzo ormai scomparso, a Ilda Boccassini è tornata la memoria. L’ex pm ha così raccontato ai colleghi che la gola profonda era De Gennaro il quale, però, forse non voleva fermare il capo di Arcore ma – secondo una bizzarra tesi – aiutarlo per fargli prendere più voti.

Come si fa a smentire la presunta accusa di un morto? E come è possibile ricostruire una storia di oltre 30 anni prima? Soprattutto, come si dimostra che, accusando qualcuno di essere al servizio della mafia, lo si vuole aiutare e non, semmai, danneggiare?

È ovvio che per Gianni De Gennaro difendersi non sarebbe stato facile ed è altrettanto ovvio che aveva bisogno di recuperare le sue carte, il suo archivio e di ricorrere alla memoria dei collaboratori. Ma anche di muoversi, di parlare con le persone, di ricostruire i fatti e rimetterli in ordine dando loro una logica: un’attività che, a un occhio malizioso, può apparire un depistaggio.

E infatti da giorni si parla di una sua reazione scomposta, di un uomo spaventato che cercava di rimettere insieme i pezzi e di bruciare gli archivi. Così, mentre la sua voce è silenziata per sempre, la sua testimonianza, ridotta a brandelli, con frasi estrapolate delle sue lettere ai giornali, la macchina, se non del fango per lo meno della manipolazione, prosegue instancabile la sua opera.

E chi, come il Corriere, si è inventato uno sparo nel buio, ora può fornirci la versione in pillole delle ultime parole di un condannato a morte. De Gennaro non ha scritto il suo testamento affinché venisse distribuito liofilizzato e nemmeno perché qualcuno si incaricasse di distribuirlo a proprio piacimento.

L’ex capo della polizia voleva che, a futura memoria, venisse reso pubblico il documento integrale perché intendeva accomiatarsi dai familiari, dal mondo e dallo Stato rendendo una testimonianza. Da servitore delle istituzioni voleva, con le sue parole, rendere omaggio alle istituzioni, rassicurando tutti di non averle mai tradite. E, con un comunicato, sono la moglie, i figli, i fratelli a chiedere di rendere pubblico il documento, anzi: la sua difesa.

E quindi ora tocca agli inquirenti, alla Procura e agli investigatori, avere lo stesso coraggio di De Gennaro e, per non tradirne il pensiero, consentire la pubblicazione integrale del suo testamento. Noi siamo pronti a ospitarlo.