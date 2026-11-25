Può un uomo che per tutta la sua vita ha rappresentato lo Stato non avere fiducia in quel medesimo Stato? La tragica fine di Gianni De Gennaro dimostra che sì, anche un ex capo della polizia, un ex direttore dei servizi segreti, un altissimo funzionario delle istituzioni può non credere nelle istituzioni. O meglio, può diffidarne.

Negli oltre cinquant’anni trascorsi ai vertici del potere, tra forze dell’ordine e grandi aziende pubbliche, De Gennaro ha avuto più volte a che fare con la magistratura. Con alcuni pm ha stretto rapporti di amicizia, con altri relazioni di diffidenza. In tutti i casi ha imparato a conoscere meglio di chiunque altro come funziona la macchina della giustizia, toccando con mano il sottile confine che separa un uomo dello Stato da un uomo dell’anti Stato.

Che cosa credete, che un poliziotto incaricato di scovare i criminali non entri in contatto con quegli stessi ambienti che deve combattere? Pensate che non frequenti, che non cerchi fonti, che non provi a trovare collaboratori tra gli stessi delinquenti? E chi assicura allo sbirro che parlare con un boss o con un informatore, magari promettendo qualche cosa per ottenere in cambio qualcos’altro, non sia alla fine considerato concorso esterno in associazione mafiosa come capitò a Bruno Contrada e ad altri?

Gianni De Gennaro conosceva il suo mestiere e sapeva anche i rischi che comporta, soprattutto se qualche magistrato ti mette nel mirino convinto che tu abbia segreti da nascondere. Da uomo delle istituzioni si fa presto a diventare uomo delle cosche.

Del resto, basta leggere gli articoli usciti in questi giorni, soprattutto quelli scritti da Roberto Saviano, uno che, grazie a un colpo di fortuna editoriale, è riuscito a trasformarsi in un martire della lotta alla criminalità organizzata senza avere mai arrestato, individuato o anche solo messo in difficoltà un singolo criminale.

Bastano i titoli per capire che il circuito mediatico-giudiziario era pronto a fare a pezzi la reputazione del super poliziotto. «La vera storia dell’uomo che tutto sapeva e molto temeva», è il commiato vergato su Repubblica dall’autore di Gomorra. Bastano poche righe per capire che c’è l’intenzione di intingere la penna nel sangue di De Gennaro: «Le carte raccontano un uomo spaventato che quando capisce che i dossier non sono più al sicuro li brucia: “Pensa se va in mano a qualcuno, c’è da divertirsi”».

Eh, già: la storia del Dick Tracy italiano è perfetta per trasformarlo nel protagonista di un romanzo criminale. C’è il poliziotto grintoso che non si ferma davanti a nessuno, ci sono le ombre che da anni lo accompagnano per la storia delle sue relazioni con il potere e con gli americani, c’è l’inchiesta sul G8 di Genova.

Così De Gennaro diventa «l’uomo che sapeva tutto e che stava ai vertici del Potere». Ma anche il funzionario che si muoveva con disinvoltura fra consulenze e segreti: «un mix pericoloso per la democrazia».

Credo che De Gennaro conoscesse benissimo che cosa lo attendeva dopo che la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per depistaggio era stata resa pubblica. Nella sua lunga carriera aveva visto come la reputazione di un servitore dello Stato poteva essere passata al setaccio e soprattutto massacrata. Il circo mediatico che da sempre accompagna le inchieste, con fughe di notizie, allusioni, insinuazioni può fare a pezzi chiunque e anche se dopo molti anni una sentenza accerterà l’innocenza, la macchia sulla storia personale dell’imputato resterà per sempre.

È successo a Giulio Andreotti, che dopo dieci anni di processo, grazie a un’assoluzione a metà, per prescrizione e per non aver commesso il fatto, può essere considerato indifferentemente – a seconda delle opinioni – colpevole o innocente. Ed è capitato anche con Mario Mori, ex capo dei Ros e dei servizi, che a distanza di 12 anni ancora è appeso a un processo.

Ecco, De Gennaro, da uomo dello Stato, ha mandato al diavolo lo Stato. Altro che avere fiducia nella giustizia. Lui che la giustizia la conosceva bene di fiducia non ne ha avuta. E infatti si è ucciso con un proiettile che, oltre a colpire lui, colpisce il nostro sistema, in particolare una magistratura e un circolo giornalistico che da oltre 30 anni insegue misteri alimentandone sempre di nuovi, ovviamente senza mai giungere a una sentenza definitiva.

Altro che trattativa Stato-mafia. Qui siamo di fronte alla turbativa di uno Stato che è vittima dei suoi fantasmi e invece di combattere la mafia finisce per combattere i suoi uomini. Posso dirlo senza giri di parole? Penso che quello di De Gennaro sia stato un vaffanculo al sistema. Il rifiuto di recitare la parte che qualcuno aveva deciso di assegnargli nel teatrino Stato-mafia.