A sinistra continuano ad accusare il governo di tagliare i fondi alla sanità e, dunque, di condannare gli italiani a rinunciare a curarsi. In realtà i dati smentiscono la tesi cara al campo largo, perché a ridurre gli stanziamenti a favore del servizio sanitario nazionale semmai sono stati gli esecutivi di cui hanno fatto parte il Pd e i 5 stelle, mentre quello attuale li ha aumentati, seppur di poco.

Tuttavia, il tema di cui si dovrebbe discutere non è l’ammontare dei fondi, ma come questi vengono spesi e, soprattutto, se l’investimento serve a curare i malati. A questo proposito, per capire quale sia la situazione viene in soccorso una tabella pubblicata dal Sole 24 Ore nell’edizione di martedì.

Si tratta di un’analisi condotta dalla Corte dei conti e dunque certificata dalla massima autorità contabile del Paese che, come è noto, non è certamente emanazione dell’attuale governo, ma, anzi, in certi casi – vedasi ponte sullo Stretto – con Meloni e i suoi ministri è entrata in conflitto.

E che dicono i giudici dei conti? Una cosa assai semplice, ovvero che si possono spendere gli stessi soldi ma avere risultati opposti. Ovvero, non sempre il denaro dei contribuenti è investito in maniera proficua, cioè per curare al meglio i pazienti. La Corte prende in esame due regioni, per altro entrambe governate dal centrodestra, cioè il Veneto e la Calabria. Sia la prima che la seconda spendono pro capite, cioè per ogni cittadino, la stessa cifra, ovvero 1.365 euro.

Le spese sulla sanità nelle varie regioni

Peccato che la regione amministrata da Alberto Stefani (e in precedenza da Luca Zaia) abbia un punteggio massimo nell’area prevenzione che è tra i più alti d’Italia, con un’area ospedaliera che svetta su tutte le altre, mentre la Calabria, oggi guidata da Roberto Occhiuto ma in passato governata alternativamente da giunte di destra e sinistra, sta agli ultimi posti, con un punteggio tra più bassi.

La domanda è inevitabile: perché, investendo la stessa cifra, si ottengono risultati opposti, ovvero efficienza in una regione e inefficienza in un’altra? Il problema evidentemente non sono i soldi, ma come li si spende. Intendiamoci: non si tratta della solita polemica tra Nord e Sud, tra un Settentrione che lavora e un Meridione che batte la fiacca.

Anche perché i magistrati contabili sottolineano che ci sono realtà in cui si stanziano parecchi soldi per ogni paziente ma non si ottiene il risultato che sarebbe legittimo attendersi. È il caso di Bolzano, dove la la spesa è la più cara (1.601 euro pro capite), ma è anche la meno efficace, con un punteggio che è addirittura inferiore rispetto a quello della Calabria. Anche la Sardegna non se la passa proprio bene: a leggere la tabella elaborata sulla base dei giudizi della Corte dei conti si scopre che, con un investimento pro capite di 1.532 euro, Cagliari e dintorni nell’area ospedaliera ottengono un punteggio scarso, pari a 66 contro il 97 del Veneto.

Non eccelle neppure la Sicilia, che pur spendendo circa 100 euro in meno della regione guidata da Stefani ma al pari di quella governata da Marco Marsilio, nell’area prevenzione ha un punteggio che è quasi la metà di quello veneto e trenta punti sotto quello dell’Abruzzo.

Il vero problema della sanità italiana

Insomma i numeri, benché siano sorprendenti e attraversino gli schieramenti, oltre che l’intera penisola, dimostrano una cosa: ovvero che il tema non sono soltanto le risorse, ma piuttosto come le si usano ed è inutile che la sinistra strilli dicendo che il governo taglia la spesa sanitaria e lascia gli italiani senza cure. Sarebbe meglio che strillasse quando qualche governatore spreca i soldi in clientele invece di destinarli a far star meglio i pazienti.

E a questo proposito mi torna in mente un fatto accaduto anni fa, proprio in Calabria, quando una ragazzina morì per una tracheotomia sbagliata. Il ministro della Salute, che credo fosse Rosi Bindi, inviò a Vibo Valentia Ignazio Marino, senatore del Pd che all’epoca era presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama.

Da medico e chirurgo il futuro sindaco di Roma tornò con un responso sconsolante: pur essendoci in Calabria molti ospedali, in quello in cui la sedicenne venne ricoverata nessun medico era in grado di fare una tracheotomia.

Che dire? Il problema non sono i posti letto, i nosocomi, il denaro: il problema sono i dottori e gli infermieri. Quanti ce ne sono e quanto sono preparati e con l’attrezzatura adeguata. Ovvio, no? Non per certa sinistra.