E se fosse Valter Lavitola, ora, a sentirsi tradito da Sigfrido Ranucci? A giudicare dalle reazioni dell’ex editore dell’Avanti!, la prospettiva che il giornalista possa costituirsi parte civile nel processo per l’attentato di Pomezia non era stata affatto contemplata dal reo confesso mandante dell’operazione.

Al punto che il suo avvocato, Sergio Cola, ha manifestato l’intenzione di sondare la disponibilità dei magistrati romani ad ascoltare nuovamente il suo assistito. Possibile che la prospettiva di ritrovarsi l’amico di un tempo sul fronte avverso in un’aula di tribunale lo abbia indotto a riconsiderare l’opportunità di raccontare qualcosa di più?

Ranucci in Procura per oltre cinque ore: «Ho chiarito tutto e mi costituirò parte civile»

Mercoledì pomeriggio Ranucci è rimasto per oltre cinque ore negli uffici della Procura di Roma, ascoltato come persona informata sui fatti dal pm Edoardo De Santis, alla presenza del procuratore capo Francesco Lo Voi. All’uscita da piazzale Clodio, l’ex conduttore di Report ha dispensato ai cronisti poche parole: «Ho risposto a tutte le domande, penso di aver chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile».

Una dichiarazione del tutto comprensibile da parte della vittima di un attentato, ma ha suscitato lo stupore dell’uomo che quell’attentato ha confessato di averlo organizzato.

Lavitola pronto a nuovi chiarimenti: l’avvocato Cola vuole ricontattare i pm

«Se il mio assistito ha confessato e ha detto di aver voluto tutelare l’incolumità di Ranucci, non capisco come ci possa essere la decisione di quest’ultimo di costituirsi parte civile per i danni materiali», ha dichiarato al nostro giornale l’avvocato Cola.

Ma è soprattutto il seguito del ragionamento del penalista a risultare interessante: «In ogni caso io contatterò il pm De Santis e gli chiederò se, alla luce delle dichiarazioni rese da Ranucci, volesse ascoltare il mio assistito per alcuni chiarimenti. Ritengo che Lavitola sarebbe disponibile al 99,9%».

Un’iniziativa che il difensore dell’ex faccendiere ha prospettato proprio all’indomani dell’annuncio di Ranucci. Già al Giornale, d’altra parte, Cola aveva confidato che il suo assistito non si aspettava una reazione del genere da parte dell’ex conduttore di Report, annunciando l’intenzione di incontrarlo in carcere.

Non è dato sapere in cosa consistano gli ulteriori chiarimenti che Lavitola potrebbe fornire ai magistrati, né se riguardino il giornalista. Ma la successione degli avvenimenti autorizza quantomeno a interrogarsi sulla possibilità che la costituzione di parte civile finisca per rendere ancora più approfondita, in sede processuale, la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i due.

L’amicizia tra Ranucci e Lavitola e la confessione sull’attentato: «Volevo proteggerlo»

Del resto, uno degli aspetti più singolari di questa vicenda è proprio il modo in cui l’amicizia tra Ranucci e Lavitola è stata descritta dai diretti interessati. Quando, nel luglio scorso, l’ex editore è stato interrogato per la prima volta, il giornalista ne ha preso le difese: «Siamo molto amici, quasi come fratelli, Lavitola non avrebbe mai fatto del male a me o alla mia famiglia».

Poi è arrivata la confessione dell’amico, il quale ha sostenuto di aver agito per proteggere Ranucci da un altro attentato di cui avrebbe avuto notizia. Insomma, un attentato per scongiurarne un altro.

Una spiegazione alla quale si è aggiunta la ricostruzione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare, secondo cui tra gli obiettivi perseguiti da Lavitola ci sarebbe stato quello di «accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti in ambito politico». Progetti ipotizzati dall’indagato, e che non dimostrano un coinvolgimento di Ranucci nel disegno.

Giudizio immediato e nuove indagini: la Procura approfondisce anche gli affari dell’ex editore

Ora la Procura potrebbe chiedere il giudizio immediato per Lavitola e per gli altri soggetti accusati di aver preso parte all’attentato.

Parallelamente proseguono gli accertamenti sulle attività imprenditoriali dell’ex editore, sui quali i magistrati hanno ascoltato per oltre dieci ore, a settembre, l’ex compagna Natalia Potenza, acquisendo anche documentazione di natura fiscale.

Quanto a Ranucci, il suo legale Roberto De Vita ha assicurato che il giornalista ha il massimo interesse a che venga fatta piena luce sull’intera vicenda. Un proposito al quale, a sentire l’avvocato Cola, sembrerebbe intenzionato a contribuire anche Lavitola. Resta da capire con quali ulteriori rivelazioni.