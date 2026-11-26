In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Istat ha pubblicato un ampio Report di 38 pagine intitolato, in modo discutibile, «La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia». Ma a colpire è soprattutto un dato, ovviamente oscurato dalle cronache orientate in senso femminista: sono le donne straniere a subire più violenze e discriminazioni dai propri partner.

L’indagine è il frutto della collaborazione tra Istat e dipartimento per le Pari opportunità ed è richiesta dalla legge 53/2022 sulle «Disposizioni statistiche per misurare la violenza contro le donne» (art.2), nonché dalla convenzione di Istanbul (2011) e dalla direttiva Ue 2024/1385 «sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica».

Il report, secondo il comunicato ufficiale, presenta un quadro articolato dei dati sulla violenza contro le donne, analizzando le differenze «per cittadinanza», ma anche «la gravità e la pervasività del fenomeno» nonché le strategie messe in atto dalle donne «per reagire alla violenza». Bene.

I primi dati, forse sbalorditivi, parlano di circa «7 milioni» (il 31,5%) di donne dai 16 ai 75 anni che avrebbero subito almeno una violenza «fisica o sessuale» nel corso della vita. Si tenga presente che il numero dei 7 milioni non è accertato e scientifico, ma si basa sulla applicazione della percentuale del modesto campione di donne intervistate (20.600) all’intero «genere femminile» che vive in Italia.

I dati Istat sugli stupri

Le donne che avrebbero subito violenze fisiche sarebbero il «18,9%» del totale, ovvero circa «4 milioni e 200.000», mentre le violenze specificatamente sessuali riguarderebbero «5 milioni di donne» (22,8%). Quasi il 6% delle donne che vivono in Italia avrebbe subito «stupri o tentati stupri».

Queste balorde violenze, da condannare con fermezza seppure fossero in numero infimo, sono state commesse per il «25,9%» dei casi «fuori dalla coppia», e i responsabili sarebbero da ricercare tra «parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti».

In ogni caso, come detto, l’Istat dimostra qualcosa che i più zelanti custodi del femminismo e dei «diritti delle donne», tendono spesso a ignorare o a occultare di sana pianta. E cioè la differenza, visibile e obiettiva, tra le violenze subite dalle donne italiane e quella subita dalle donne straniere.

Infatti, se le italiane che avrebbero patito uno stupro, almeno tentato, sono il 5,9% dell’insieme, per le straniere la percentuale sale al 7,1%. Le donne italiane che hanno subito violenza dal proprio partner sono il 2,8%, mentre le straniere il 5,2%, quasi il doppio. Osserva il report che la violenza psicologica «per le donne straniere è più pesante».

Addirittura – e qui vengono in mente certe culture che è prudente non menzionare – il «21,7% delle donne straniere» deve chiedere il permesso al partner per «andare dal medico». Del resto, continua l’indagine, le donne straniere subiscono anche più di frequente violenza economica: «il 4,9% non può usare» il proprio denaro, al «3,3% è vietato» l’uso di una carta di credito o di un bancomat e «al 3,7%» è impedito accesso alle informazioni «sul reddito familiare».

Il tema delle straniere

In conclusione, l’Istat afferma che considerando le «sei cittadinanze straniere» attualmente più rappresentate «tra le donne residenti in Italia» le donne che patiscono di maggiore violenza sono «donne romene» (32,7%), «filippine» (30,6%) e «ucraine» (30%).

La conclusione è semplice e vale in special modo per le trans-femministe più manichee (e ipocrite). Visto che per voi la violenza è dovuta in primis al modello arcaico della famiglia tradizionale, allora l’accoglienza di milioni di migranti – figli di «culture patriarcali» – non può che innalzare i tassi di violenza, sia sulle donne italiane, come dice la cronaca, sia sulle stesse donne straniere, come stabilito dall’Istat.