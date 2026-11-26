Il «corvo» era tornato a volare su Caltanissetta. E Gianni De Gennaro doveva aver capito che i fantasmi del passato riemersi dalle vecchie carte giudiziarie, trascinandosi dietro due vicende che avevano già avvelenato gli ultimi anni di vita di Giovanni Falcone, stavano per schiacciarlo. «Quelli là […] so che sono pericolosissimi», aveva detto intercettato il 17 aprile 2025 riferendosi ai magistrati nisseni. Da quel momento in poi è un susseguirsi di eventi che ha interpretato in modo negativo: «C’è qualcuno che sta in qualche modo rovinando la mia vita», confidò, giustificandosi, con Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione col quale aveva un rapporto di amicizia quarantennale.

Nella conversazione tentò di giustificarsi per alcune frasi poco lusinghiere pronunciate sul conto di Salvi e finite in un’intercettazione. De Gennaro negava di aver voluto offenderlo e chiedeva di poter ascoltare la registrazione originale, convinto che fosse falsa: «Adesso le trascrizioni le fanno gli apparecchi».

E, nel tentativo di chiarire l’equivoco, finì per confessare un malessere che andava ben oltre quella telefonata: «Sono veramente avvilito e penso che ci sia veramente qualche cosa che mi vuole mettere in difficoltà». Poi spiegò: «Mi sono letto questo fine settimana dei vecchi articoli e volevo soltanto dirti quanto sono avvilito». Fino allo sfogo: «Prendo atto che c’è qualcuno che sta in qualche modo rovinando la mia vita io a questo punto sono stanco». E ancora: «Non so che cosa devo pagare ancora nella vita io». La conclusione è ancora più amara, perché ammise di ritenere di «aver» già «pagato abbastanza».

Il ritorno del «corvo» e il caso del barone D’Onufrio

Ma il «corvo» era tornato a volare. E al centro delle indagini erano finite due questioni molto spinose: il rientro in Sicilia del pentito Salvatore «Totuccio» Contorno e, soprattutto, l’omicidio del barone Antonino D’Onufrio, assassinato il 16 marzo 1989, appena due giorni dopo aver incontrato De Gennaro e l’ispettore Luciano Guglielmini. Attorno a quella visita era stata costruita la storia di un incontro clandestino con Tommaso Buscetta, che sarebbe rientrato segretamente dagli Stati Uniti. Una ricostruzione smentita nei processi sull’attentato dell’Addaura, nei quali Guglielmini aveva raccontato di aver accompagnato il suo superiore nell’abitazione del barone, lasciandoli soli soltanto negli ultimi dieci minuti.

Trentasei anni dopo, però, quella storia era tornata nelle mani dei magistrati. E difendersi da sospetti risalenti al 1989, ricostruendo conversazioni e incontri dopo quasi 40 anni, doveva apparire a De Gennaro un’impresa disperata. Il 26 novembre 2025, intercettato mentre parlava con la sua ex collaboratrice Donatella Peruzzi, l’ex capo della polizia raccontava di aver trascorso un fine settimana a rileggere le carte: «È stato molto utile … sai dopo 40 anni». Soprattutto una testimonianza: «Per fortuna che l’ho letto perché… ho letto tutta la deposizione di Guglielmini».

E spiegava perché quella lettura gli fosse servita: «Se no gli avrei detto una cazzata se mi avessero sentito». In quel momento sembrava pronto a difendersi. Il suo timore, però, deve essere cresciuto quando nel documento col quale i pm hanno chiesto il suo arresto (rigettato dal gip) ha letto che per la Procura il ripasso di quella deposizione era stato considerato «quanto meno sospetto». Il timore di sbagliare un ricordo diventava così, nell’interpretazione accusatoria, un possibile indizio di qualcosa da nascondere. Ma la deposizione di Guglielmini aveva contribuito a smentire proprio una delle accuse del «corvo».

Le lettere, l’hard disk e l’ultima telefonata alla moglie

L’ultima lettera di De Gennaro, quella contenente un atto d’accusa nei confronti del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca (che pochi giorni prima aveva chiesto l’arresto), l’avrebbe scritta, riporta l’Ansa, solo qualche ora prima di togliersi la vita con un colpo di pistola nella sua tenuta toscana di Montiano. «Sei arrivato dove nemmeno la mafia era riuscita ad arrivare», avrebbe vergato (il virgolettato al momento non è stato confermato né smentito dagli inquirenti), rivolgendosi all’accusatore. In tutto sarebbero quattro i manoscritti ritrovati in Maremma: quelli indirizzati al custode della sua proprietà e ai suoi familiari porterebbero la data del 17 novembre e serviranno agli inquirenti per comprendere, oltre alle ragioni, il contesto in cui De Gennaro avrebbe maturato l’idea di togliersi la vita.

Di altrettanto rilievo investigativo sarebbe la missiva indirizzata dall’ex capo della polizia «a chi vorrà pubblicarla». Nel manoscritto pare che l’ex numero uno della polizia abbia difeso strenuamente la carriera da servitore dello Stato con l’unico faro della legalità e della lotta alla mafia. Caltanissetta avrebbe chiesto di poter analizzare quanto prima l’hard disk trovato nella villetta (altri due erano già stati acquisiti). «Non contiene nulla d’importante, ma non te l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo», avrebbe scritto su un bigliettino (indirizzato sempre al procuratore De Luca) ritrovato, pare, sopra il dispositivo informatico. Venerdì sera Gianni De Gennaro aveva rassicurato la sua famiglia: «Resto in Toscana da solo per studiare le carte dell’inchiesta», aveva detto alla moglie nell’ultima telefonata, intorno alle 20, quasi tre ore dopo aver congedato gli uomini della scorta.

Il buco di dodici ore e gli accertamenti della Dda

Da quel momento c’è un buco di 12 ore. La scoperta risale alla mattina seguente. Il custode, alle 8, viene allertato proprio dalla moglie, che non era riuscita a sentirlo. La pistola Ruger 380, legalmente detenuta, era accanto a lui. I filmati dell’impianto di videosorveglianza, come avevamo anticipato ieri, non hanno registrato movimenti dell’ex prefetto all’esterno della sua proprietà (né tentativi di provare l’arma). L’ultima immagine è l’arrivo alla villetta nel tardo pomeriggio di venerdì. E, così, per stabilire con precisione l’ora del decesso di De Gennaro sarà fondamentale l’autopsia (in programma domani a Firenze). Agli accertamenti investigativi guarda con molta attenzione anche la Dda di Firenze, guidata da Rosa Volpe, che punterebbe ad acquisire documenti e dispositivi informatici per cercare elementi utili alle indagini sulle stragi del 1993.