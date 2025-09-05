Carlo Tarallo
2025-09-05

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ecco cos'è successo a Viterbo: il caso dei terroristi turchi»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara ci racconta il caso dei due turchi armati arrestati a Viterbo.

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Alcune considerazioni sulle regionali, a partire dal Veneto»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 settembre 2025. La nostra firma di punta di politica Flaminia Camilletti espone alcune considerazioni sulle regionali, a partire dal Veneto il centrodestra cerca i candidati a presidente.

Dimmi La Verità | Silvia Sardone (Lega): «Ecco cos'è successo al Leoncavallo»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 settembre 2025. L'europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, ci parla dello sgombero del Leoncavallo e dei fallimenti di Ursula von del Leyen.

Dimmi La Verità | Pellegrini (M5s): «Gaza è allo stremo tra indifferenze e complicità occidentali»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 settembre 2025. L'onorevole Marco Pellegrini, capogruppo M5s in Commissione Difesa, commenta la situazione palestinese: «Gaza è allo stremo, tra le indifferenze e le complicità occidentali».

Dimmi La Verità | Buonguerrieri (Fdi): «Importanti gli scoop della "Verità" sul Covid»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 settembre 2025. L'onorevole Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fdi in commissione Covid, commenta gli scoop della «Verità» sulla pandemia.

