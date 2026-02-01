True Matilde Depoli Nuovi appuntamenti, nuove rotte. Costa Crociere ridisegna il 2026 Costa Crociere

La compagnia riprogetta il viaggio e innova flotta, cucina e itinerari esperienziali in destinazioni mare-terra. Dal Mediterraneo ai fiordi norvegesi, dal Giappone ai Caraibi, ogni solcata diventa una suggestione unica.Il fascino delle destinazioni emblematiche esercita un’attrazione fatale sui viaggiatori. Pura illusione pensare di scardinare il desiderio di osservare un tramonto a Santorini, ammirare la Sagrada Familia, fotografare i Faraglioni di Capri o sfilare lungo La Croisette. Ma come evitare di finire in mezzo alla folla nelle destinazioni super gettonate? Costa Crociere attracca, sì, ai porti agognati, ma affina l’approfondimento culturale ed emotivo di ogni tappa con deviazioni più sostenibili in mare e a terra. Con l’aiuto della tecnologia nella personalizzazione del viaggio, l’innovazione tramuta un istante unico in un ricordo felice e duraturo. Il nuovo futuro crocieristico, condensato nel motto «a World of Wonder», integra la prospettiva inusuale e sorprendente delle mete attraversate e dell’intrattenimento a bordo all’apertura di nuove rotte e al rinnovamento della flotta. Aggiornate in ottica sostenibile, le nove navi Costa si arricchiscono di nuove isole gastronomiche, come la pizzeria Pummid’oro, il sushi bar Sushino at Costa e la formula della piastra giapponese con showcooking Teppanyaki, e di suite e ambienti esterni ridisegnati per migliorarne il comfort. Riponendo al centro la navigazione, intesa come un viaggio senza fretta, la dimensione multisensoriale della crociera armonizza mare e terra, notte e giorno, luoghi e spirito dei viaggiatori. Da qui nasce l’intuizione di navigare virtualmente in un mare di proposte attraverso la piattaforma digitale Sea & Land Wonder Platform, «un continuum di meraviglia che costruisce la perfetta connessione tra ciò che accade a bordo e ciò che avviene a terra» spiega Francesco Muglia, Chief Commercial Officer, Senior VP Costa Crociere. Le escursioni a terra si articolano in tour complessivi sulla località, approfondimenti delle peculiarità e attività fuori dal comune o adatte alle famiglie. Tornati a bordo, il tempo cambia frequenza al ritmo delle esperienze intensamente aggrappate alle località e si ferma per coglierne l’attimo essenziale in mezzo al mare. Quest’estate, nell’itinerario Mediterraneo Occidentale si sbarca a Golfo Aranci dalla rada di Costa Pacifica, raggiungendo l’emozione di un tuffo nelle acque dell’isola di Tavolara al tramonto. Sempre negli anfratti più suggestivi del Mediterraneo, il protagonista più solcato sia dalle crociere settimanali sia dalle mini-crociere di quattro giorni di i Costa Fascinosa, la partenza speciale di metà agosto con Costa Pacifica omaggia l’eclissi solare da un punto di osservazione irripetibile alle Baleari. La connessione con le coste lambite dal Mare Nostrum si estende con un tour in Mehari tra i paesaggi di Cassis, un giro in Vespa per Roma o una divertente caccia al murales per il quartiere Panier di Marsiglia, cimentandosi nella tecnica incoraggiati da un assaggio di Pastis. Nel 2026, la collezione Sea & Land moltiplica le occasioni di contatto con la meraviglia anche oltre le Colonne d’Ercole, in Estremo Oriente, America centrale e Nord Europa. Lì, Costa Favolosa potenzia la maestà naturale dei fiordi Geirangerfjord e Nærøyfjord, Patrimonio UNESCO, con una meditazione all’alba scandita dallo scroscio delle cascate delle Sette Sorelle, mentre in autunno la Crociera Costa Club va a caccia dell’aurora boreale. Nelle medesime stagioni, ma distante 8 mila km, Costa Serena circumnaviga il Giappone fotografando baie metropolitane e tramonti all’orizzonte del vulcano Sakurajima. Tra le novità caraibiche spicca il debutto delle due «destinazione nella destinazione» di Samanà e Cabo Rojo, un'area di giungla, dune, acque turchesi e antiche cave nel sud-ovest della Repubblica Dominicana, famosa per l’incontaminata Bahía de las Águilas e il Parco Nazionale di Jaragua, a cui si accede con un porto esclusivo per le crociere. Il racconto emozionale non svanisce levando l’ancora, si concretizza nei piatti dell’imponente offerta ristorativa – rinnovata con un menù stellato a sei mani nel Ristorante Archipelago - o nei party a tema tra i 12 e i 19 ponti passeggeri, tra un gyoza appena preparato e un rum puro o con ghiaccio. Impera il binomio di qualità e intensità di ciò che si fa, dove «l’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza con eventi irripetibili, che raccontano la volontà di esaltare la bellezza del mondo e portarla dentro ogni momento della crociera» secondo Luigi Stefanelli, VP Worldwide Sales Costa Crociere. Info: www.costacrociere.it.