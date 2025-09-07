2025-09-07
Mai dire Blackout | Mosca e Pechino ci riprovano
Il nuovo gasdotto Russia-Cina è già vecchio. Usa, aumenta l’export GNL. Pressioni USA sull’India. Alluminio cinese, guerra dei prezzi. Spagna e prezzi negativi.
Il nuovo gasdotto Russia-Cina è già vecchio. Usa, aumenta l’export GNL. Pressioni USA sull’India. Alluminio cinese, guerra dei prezzi. Spagna e prezzi negativi.
I consumi dei data center elettrizzano Tokyo. UK, la transizione costa. In Germania stoccaggi gas al palo. L’India va a carbone e gas. Europa, transizione flop.
Il Pentagono accumula stock di cobalto. Acciaio, Londra nazionalizza. Nuove sanzioni USA all’Iran. Cittadino ucraino arrestato per l’attentato al Nord Stream. Berlino mantiene il controllo degli asset Rosneft in Germania.
La Cina consolida il settore navale per contrastare Trump. I trader si buttano nel mercato delle batterie di rete. La Casa Bianca rigetta gli accordi Net Zero nel settore marittimo. Rallenta il fotovoltaico in Cina. Venture Global, vittoria di Pirro in tribunale.
Pechino azzera l’import di energia dagli USA. Industrie Ue in difficoltà per la mancanza di terre rare. In USA il prezzo dell’elettricità sale più dell’inflazione. L’Egitto costretto ad importare più GNL quest’estate.