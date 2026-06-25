2026-06-25
Iran, Mamdani e l’America che cambia
Iran, New York socialista e Greenspan: la settimana americana tra diplomazia difficile, sinistra urbana e fine del mito della Fed.
Iran, New York socialista e Greenspan: la settimana americana tra diplomazia difficile, sinistra urbana e fine del mito della Fed.
Accordo Usa-Iran, petrolio in calo, Fed più silenziosa, deepfake elettorali, caso Platner, Newsom sotto indagine e nuovi dubbi democratici su gas e petrolio.
Dalle primarie a Trump, dai casi Epstein-Gates al boom dell’IA, un Paese in campagna elettorale e attraversato da nuove fratture.
Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare segnali di un ordine globale che cambia e si frammenta, fatto di tensioni nei mercati, frizioni con la Nato, incertezza energetica e il fronte interno della politica in vista delle elezioni di Midterm.
La guerra in Iran muove l’energia globale. USA sempre più divisi all’interno. Insider trading sul petrolio? Il voto postale a giudizio della corte Suprema.