Sergio Giraldo
2026-03-26

FrontPage | Guerra, mercati e crisi americana

La guerra in Iran muove l’energia globale. USA sempre più divisi all’interno. Insider trading sul petrolio? Il voto postale a giudizio della corte Suprema.

FrontPage | Iran, rischio stangata sulle bollette

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Cosa sta succedendo nello Stretto di Hormuz? Gli impatti sui prezzi del gas e dell’energia elettrica in Italia. Ospite Diego Pellegrino, portavoce di Arte, Associazione Reseller e Trader dell’Energia.

FrontPage | Usa-Europa, rapporto sotto pressione

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Rubio disorienta l’Europa e Obama riparla di extraterrestri. I giornali raccontano l’America profonda in cerca di divisioni, mentre i dati economici danno per ora ragione a Trump. Addio a Robert Duvall.

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