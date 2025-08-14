Gemma Gaetani
2025-08-14

Food Talk | Il pane di cui si parla poco: quello che manca

L'associazione Pane quotidiano racconta una realtà del cibo diversa da quella che di solito ci viene presentata. Lontana dai riflettori, ma profondamente concreta.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | La gustosissima invasione dei ristoranti romani

Food Talk | La gustosissima invasione dei ristoranti romani

La cucina tradizionale della Capitale negli ultimi anni ha conquistato Milano e continua a fare tendenza. Ma perché funziona così tanto?

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Come vincere la lotta contro il caldo

Food Talk | Come vincere la lotta contro il caldo

Per affrontare al meglio la stagione estiva senza soffocare dobbiamo conoscere bene i meccanismi che regolano il nostro corpo. E che ci permettono di abbassare la temperatura. Anche con metodi sorprendenti.

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | È la nonna a fare un grande chef

Food Talk | È la nonna a fare un grande chef

Lo chef Bruno Cefalà del ristorante Sfizio dell'hotel Rosa Grand Milano ci parla della tradizione gastronomica italiana, del rapporto tra cibo italiano e turisti stranieri, e racconta il suo piatto iconico "Il mio inizio".

gemma gaetani food talk podcast

Food Talk | Claudio Sadler: consigli da chef per gustare la fontina

Food Talk | Claudio Sadler: consigli da chef per gustare la fontina

Con l'aiuto del consorzio dop, raccontiamo il grande formaggio italiano. E con le indicazioni di una stella della cucina impariamo a usarlo al meglio.

Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy