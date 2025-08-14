2025-08-14
Food Talk | Il pane di cui si parla poco: quello che manca
L'associazione Pane quotidiano racconta una realtà del cibo diversa da quella che di solito ci viene presentata. Lontana dai riflettori, ma profondamente concreta.
La cucina tradizionale della Capitale negli ultimi anni ha conquistato Milano e continua a fare tendenza. Ma perché funziona così tanto?
Per affrontare al meglio la stagione estiva senza soffocare dobbiamo conoscere bene i meccanismi che regolano il nostro corpo. E che ci permettono di abbassare la temperatura. Anche con metodi sorprendenti.
Lo chef Bruno Cefalà del ristorante Sfizio dell'hotel Rosa Grand Milano ci parla della tradizione gastronomica italiana, del rapporto tra cibo italiano e turisti stranieri, e racconta il suo piatto iconico "Il mio inizio".