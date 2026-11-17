L’Europa vuole parlare con una voce sola, ma nel frattempo ognuno schiamazza a modo suo. A partire da Kaja Kallas, che dopo l’umiliazione di aver visto bocciata la sua autocandidatura a mediatrice di pace in Ucraina, ieri ha continuato a sabotare le trattative. «Quello di cui abbiamo bisogno ora», ha detto a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles, «è un cessate il fuoco, condizione indispensabile per avviare qualsiasi tipo di negoziato». Putin arrenditi, sei circondato. La strategia dell’Alto rappresentante Ue non promette benissimo. Ma nemmeno la strada dell’E5, il gruppo di Paesi che dovrebbe rappresentare l’Europa, è in discesa.

Ieri, il capo della diplomazia di Madrid, José Manuel Albares, ha chiarito che «non si deciderà nulla in materia di sicurezza europea, né nulla riguardo all’Europa e all’Ucraina, senza che la Spagna sia seduta a quel tavolo». Gli iberici, unici e rari, puntano sulla Kallas. Lo spieghino a Ursula von der Leyen: lei ha delegato tutto al suo braccio destro, Björn Seibert. E poi c’è il Consiglio Ue: quali competenze spetterebbero al presidente, António Costa?

Certo, Albares e il suo esecutivo socialista, probabilmente, tra poche settimane saranno spariti. Ma su una cosa il ministro di Pedro Sánchez ha ragione: si stanno muovendo «troppi attori» e «potrebbe crearsi una cacofonia». Al culmine della disperazione, la Kallas ha sparso un po’ di veleno: «Spero che questo tipo di impostazione», ossia il mandato all’E5, «non porti alla creazione di strutture parallele al Servizio europeo per l’azione esterna, che finirebbero per gravare sul bilancio». Nel Seae, ha insistito, «dispongo di personale altamente qualificato», «esperti che conosco bene la Russia. Ritengo che le competenze di queste persone debbano essere valorizzate». Siamo a un passo dall’esaurimento nervoso. Sul punto, Antonio Tajani ha preferito abbozzare. «L’importante per noi», ha commentato, «è che ci sia un rappresentante, sia esso individuale, sia esso formato da un gruppo di Paesi. Non possiamo, come abbiamo fatto in passato, parlare con troppe voci. Serve una voce sola. Quando ci sono più rappresentanti, dovranno ovviamente coordinarsi».

Merz rilancia la squadra dei volenterosi, la Spagna protesta

È stato Friedrich Merz a pretendere che fosse tenuta in piedi la squadra dei volenterosi, allargata a Polonia e Italia, sia perché bisognava registrare il peso politico di Giorgia Meloni, sia perché gli americani avrebbero insistito per coinvolgere Varsavia e Roma. Giovedì, nella capitale tedesca, si compirà forse qualche passo in avanti, al summit cui parteciperà anche il nostro presidente del Consiglio.

Mosca sfrutta le divisioni europee. Trump: «Putin sta cedendo»

Mosca sfrutta la zuffa in Europa: essa, ha osservato Sergej Lavrov, «ha avuto diverse opportunità di svolgere un ruolo di mediazione. Sappiamo tutti come è andata a finire». «Quando riceveremo un segnale chiaro su ciò che gli europei vogliono realmente e su quali proposte costruttive e sostanziali possano avanzare per il successo del processo di pace in Ucraina, allora solleveremo la questione della loro partecipazione» alle trattative, ha tagliato corto il consigliere presidenziale russo, Jurij Ushakov, all’indomani delle minacce di Vladimir Putin sull’uso della forza per conseguire gli obiettivi della guerra. Donald Trump la vede diversamente: «Potrebbe essere più duro in Ucraina», ha detto dello zar. «Sta facendo marcia indietro. Penso che stia cedendo, penso che vorrebbe vedere la guerra finire». Jared Kushner, secondo cui ci sono stati dei progressi nel processo di pace, ha aggiunto di aver parlato con Ushakov «di come facilitare un dialogo diretto tra Europa e Russia. È importante che entrambe le parti ascoltino direttamente le rispettive preoccupazioni e proposte».

Kiev, altri 8 miliardi dall’Ue ma resta lo stallo sul prestito 2027

Ma l’Unione è divisa pure sui finanziamenti al l’Ucraina. Il Consiglio, ieri, giubilava per l’erogazione della più consistente tranche di aiuti mai versata a Kiev: 8 miliardi, nell’ambito dei 90 previsti per il 2026; la Commissione ha stanziato un miliardo e sette per gli equipaggiamenti militari. Per quest’anno, il totale della somma elargita ammonta a 237,6 miliardi di euro. Ed entro dicembre dovrebbero arrivare i 23,6 miliardi finali. Rimane lo stallo, invece, sul 2027: Bruxelles scalpita per sobbarcarsi 45 dei 70 miliardi chiesti da Zelensky. Merz, però, esige che gli Stati recalcitranti dell’Est versino la loro quota. E minaccia di bloccare il bilancio pluriennale. Ieri, il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha ribadito che «il sostegno all’Ucraina è un compito comune e non può ricadere soltanto su pochi Stati membri». In attesa della proposta che la Von der Leyen dovrebbe presentare domani, Merz ha confermato: «Non si è ancora raggiunto un accordo».

Nuove sanzioni contro Mosca e stop agli atleti russi

L’Europa corre solo sulle ennesime sanzioni. È il turno di quelle contro 30 persone fisiche e due entità russe, la Social design agency e il gruppo di hacker NoName057, che aveva rivendicato gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati. Ci sono poi misure dirette a 50 tra banche e istituzioni finanziarie. La Kallas ha annunciato che la Commissione sfornerà il ventiduesimo pacchetto di sanzioni e che i ministri degli Esteri dell’Ue impediranno «agli atleti russi di partecipare alle competizioni sportive». Putin arrenditi, sei circondato.