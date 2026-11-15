L’Italia ha un posto al sole, l’Ue resta al buio

Toh: la più europeista era Giorgia Meloni. L’unica a spingere affinché l’Ue parlasse con una voce sola. L’unica a farlo senza egoismi: le sarebbe andato bene pure António Costa, portoghese e socialista, purché l’incarico fosse stato condiviso. Alla fine, a trattare con i russi, gli ucraini e gli americani, l’Europa spedirà cinque, sei o sette delegati: i rappresentanti dell’E5 (Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia), più due emissari del Consiglio e della Commissione. Non direttamente Costa e Ursula von der Leyen; magari i loro consiglieri. Incluso Björn Seibert, il fedelissimo della presidente che, senza alcun mandato esplicito dei 27, era già stato spedito a far presenza ai tavoli di Miami e Abu Dhabi.

Meloni e Merz, lo scontro sul formato dei negoziati europei

Hanno prevalso quelli che gli apostoli dell’europeismo deplorano con l’etichetta di «egoismi nazionali». In più, c’è l’aggravante campanilistica di una faida tutta tedesca trasferita alla geopolitica globale. A difendere la validità del contenitore dei volenterosi, mentre la Meloni chiedeva di smetterla con la moltiplicazione dei formati, è stata infatti la Germania. Friedrich Merz è ai ferri corti con la Von der Leyen, in teoria sua compagna di partito; non avrebbe mai accettato deleghe all’esecutivo Ue. Quanto a Kaja Kallas – proclamandosi titolare del diritto di negoziare per conto di tutti, venerdì, si è esposta all’umiliazione della bocciatura – è ormai nota la sfiducia delle cancellerie nei confronti del servizio diplomatico. Sia Berlino sia Parigi sono intenzionate a ridimensionarlo, partendo ovviamente dal tagliarne il budget.

Italia e Polonia al tavolo: il riconoscimento del ruolo di Roma

Al cancelliere tedesco, che considerava «scontata» la presenza della Germania in quanto Germania agli incontri con gli statunitensi e i belligeranti, sarebbe bastata un’investitura per la formazione ristretta dell’E3: il suo Paese, più la Francia e il Regno Unito. Ha pensato di estendere l’invito a Roma e Varsavia, rendendosi conto che la questione – sacrosanta – posta dal nostro presidente del Consiglio non si poteva snobbare. Un posto al sole in cambio di un’intesa sul ruolo dell’E5. Peraltro, pare che gli Usa stessi, finalmente sensibili all’esigenza, più volte manifestata dall’Europa, di essere tenuta in considerazione nel processo diplomatico, anziché ridotta a spettatrice passiva di una spartizione che avrebbe riguardato il destino della sua sicurezza, abbiano preteso l’allargamento a Italia e Polonia. A riprova che Washington tiene a questi due alleati, al di là degli attriti di Donald Trump con i loro leader.

Meloni incassa il successo e prepara il confronto di Berlino

A conti fatti, per la Meloni, la decisione cui si è giunti a Dublino è stata un successo. L’accelerazione è stata merito suo. E più che l’affermazione della linea Merz, è stato notato il riconoscimento ottenuto dall’Italia. Un vibrante manrovescio a chi si stracciava le vesti, quando il premier disertava i vertici dei volenterosi, manifestando il suo comprensibile scetticismo per le passerelle di qualche capo di Stato decotto.

Spuntava sempre un manipolo di nostalgici di Mario Draghi sul treno per Kiev, accanto a Emmanuel Macron e all’allora cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Niente paura: giovedì prossimo, a Berlino, all’ennesima riunione della coalizione, sarà presente anche la Meloni. La quale ha la possibilità di imporre il suo paletto: niente truppe in Ucraina.

L’Europa senza una voce unica: sette interlocutori per parlare con il mondo

L’Italia non può lamentarsi. Inoltre, ha fatto il possibile per salvare la dignità dell’Unione europea. Il problema è che, in Europa, non esiste alcuna autentica unione. Il fatto che a parlare con le altre parti in causa e un giorno, auspicabilmente, con Vladimir Putin, debbano essere sette persone, lo certifica: l’Ue è un recipiente in cui il meccanismo della cessione della sovranità rimarrà limitato, frenato dall’impossibilità di individuare un interesse unico. Ci sono stati lodevoli sforzi di mettere in comune scelte su materie di importanza anche cruciale: ne fu l’esempio il nucleo originario della Comunità, quando fu condivisa la gestione delle risorse carbonifere e siderurgiche, per accaparrarsi le quali Francia e Germania avevano combattuto tre guerre sanguinose.

Ma gli obiettivi strategici, specie in una partita delicata come quella dell’assetto del fianco Est del continente, sono differenti. Persino divergenti. Il giudizio dei governi, allora, è stato cristallino: non si può affidare una sintesi né alla Commissione né al Consiglio.

Da venerdì, la vecchia domanda degli americani (anche se sembra che Henry Kissinger non l’abbia mai posta veramente), su quale sia il numero da comporre per parlare con l’Europa, ha una risposta: bisogna chiamare cinque, sei, sette persone diverse. E poi indovinare qual è che decide davvero.