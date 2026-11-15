La flessibilità che ci ha concesso l’Ue è una trappola per la nuova austerità

A proposito della legge di Bilancio 2027 e della presunta «flessibilità» che avrebbe concesso la Commissione, le regole del gioco erano ben chiare sin da giugno, ed erano regole che non lasciavano presagire alcuna «flessibilità», almeno non nel senso inteso o cercato dal ministro Giancarlo Giorgetti e dal premier Giorgia Meloni.

Ecofin, i limiti alla spesa italiana per il 2027-2028

Il consiglio Ecofin di martedì scorso ha semplicemente confermato e ratificato il modesto spazio a disposizione dell’Italia per fare spesa e quindi deficit aggiuntivo nel 2027-2028, beneficiando della clausola di salvaguardia nazionale (Nec):

1 Il tetto massimo dello 0,9% del Pil per le spese della Difesa (che abbiamo già deciso di utilizzare solo fino allo 0,6%)

2 Il tetto massimo dello 0,3% del Pil annuale e 0,6% cumulato per le spese per le misure che «rafforzano la sicurezza energetica». Tradotto in cifre assolute, circa 14 miliardi di maggiore spesa per ciascun anno, equamente divisi tra le due destinazioni di spesa.

Non c’erano dubbi sulle cifre. Grandi speranze erano invece riposte sulla definizione di tali aggregati, che si sperava fosse la più larga possibile, con l’intento di includere misure che potessero mitigare con effetto immediato l’impatto su famiglie e imprese della crisi dei prezzi energetici in conseguenza della guerra nel Golfo Persico.

Invece il Consiglio ha recepito in pieno gli stringenti paletti definiti mesi fa dalla Commissione.

Energia, Bruxelles limita la flessibilità alle politiche green

Partiamo dal capitolo energia. Qui si ribadisce che sono ammesse misure «che rafforzano la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerano la transizione a favore di un graduale abbandono dei combustibili fossili»; tali misure devono essere «concepite per massimizzarne l’impatto in termini di contributo alla decarbonizzazione e/o al risparmio energetico».

In altre parole, il solito delirio «green» della Commissione e nulla che possa fornire sollievo nell’immediato ad imprese e famiglie. L’unica soluzione che concepiscono a Bruxelles è quella che vede la transizione verso le rinnovabili. Il messaggio è quello di stringere la cinghia e andare a piedi, in bicicletta, monopattino o auto elettrica. Salvo poi svenarsi per ricaricarli, al costo attuale di circa 300 euro/Mwh.

Guerra nel Golfo, la crisi energetica e le premesse della Commissione

Ma è tutto l’impianto che regge su premesse assurde. Perché nel considerando (14) della decisione si precisa che «l’Italia sottolinea inoltre le ripercussioni dell’azione militare nel Golfo Persico, che mette a repentaglio la sicurezza energetica a lungo termine dell’Europa». No, non è così. Perché quegli eventi hanno «semplicemente» squilibrato il mercato del petrolio, dei prodotti petroliferi raffinati e del gas. Prodotti che non sono scomparsi e che restano invece abbondanti, tanto è vero che in questi giorni il flusso in uscita da Hormuz è ritornato ai livelli pre guerra.

Da tale assurda premessa discende la altrettanto assurda conclusione secondo la quale «tale circostanza richiede un aumento significativo della spesa pubblica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati».

È come curare la polmonite andando in palestra a petto nudo con temperatura sotto zero. Se si ha la fortuna di sopravvivere, si sviluppano anticorpi eccezionali, ma il rischio di restare secchi è molto elevato. È senz’altro desiderabile ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ma è un obiettivo di medio-lungo termine che non c’entra nulla con le cause e gli effetti della crisi attuale, che sono di breve periodo. In ogni caso, le fonti rinnovabili non sostituiscono quelle fossili, ma si aggiungono ad esse, per soddisfare una domanda sempre crescente di energia elettrica.

Gasolio, gas ed elettricità: le misure che non aiutano famiglie e imprese

Di fronte a tale premesse, l’Italia è stata costretta a proporre il solito impresentabile elenco fatto di «investimenti, ad esempio, nell’elettrificazione residenziale, nel miglioramento della prestazione energetica di edifici e strutture pubblici e privati, nella diffusione di soluzioni energetiche rinnovabili, inclusi i sistemi fotovoltaici, in incentivi finanziari mirati collegati agli investimenti nella decarbonizzazione, nel trasporto ferroviario, nel trasporto pubblico e nella mobilità urbana sostenibile, nonché nell’espansione della produzione di energia rinnovabile, ecc…

Tutte misure che oggi non spostano di un millimetro i problemi causati dal gasolio a 2,20 euro/litro, dal gas a 90 euro/Mwh e dall’energia elettrica a 300 euro/Mwh.

Commissione europea, controlli rigidi sull’utilizzo della flessibilità

Ma non finisce qua. Sapendo che è forte la tentazione per l’Italia di forzare questa definizione per farci entrare qualcosa di effettivamente utile, ora e non domani, al Paese, la Commissione si è blindata con una rigidissima clausola di sorveglianza: «la Commissione effettuerà una valutazione dell’ammissibilità in termini di portata, addizionalità, orientamento ed efficacia in termini di costi delle misure concrete […] A tal fine, due volte l’anno l’Italia dovrebbe comunicare alla Commissione l’elenco delle misure concrete di sicurezza energetica che ritiene ammissibili alla flessibilità nell’ambito della clausola di salvaguardia nazionale e fornire prove in merito alla loro ammissibilità e alla loro incidenza sul bilancio». Non è ammesso barare.

Deficit e debito, dopo la flessibilità arriverà l’aggiustamento dei conti

E poi c’è il trappolone finale. Poiché l’attivazione di queste maggiori spese in deficit, autorizzate dalla Nec, aumenteranno strutturalmente deficit e debito, facendo deviare l’Italia dal percorso concordato di crescita della spesa netta, «questa circostanza imporrebbe probabilmente un ulteriore aggiustamento di bilancio dopo il periodo di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale al fine di soddisfare le prescrizioni del quadro di bilancio […] l’Italia riconosce che, in futuro, una spesa per la difesa e per la sicurezza energetica strutturalmente più elevata potrebbe richiedere politiche volte a preservare la sostenibilità di bilancio e il rispetto delle norme di bilancio a medio termine. Il limitato aumento previsto dei livelli di disavanzo e di debito causato dalla clausola di salvaguardia nazionale, unitamente all’impegno dell’Italia di attuare l’aggiustamento necessario per soddisfare tutte le prescrizioni del quadro di bilancio nel prossimo piano, garantisce il mantenimento della sostenibilità di bilancio a medio termine».

Insomma, l’Italia si prepari a tagliare spese o aumentare tasse, anzi la Commissione si è già assicurata «l’impegno ad attuare l’aggiustamento», perché terminato il biennio in cui opera la Nec, quelle spese resteranno «strutturalmente più elevate» e quindi, per tornare sul sentiero di spesa concordato per sette anni bisognerà trovare altre soluzioni. Cornuti e mazziati.

Non è esattamente questa la «flessibilità» che attendevamo dalla Ue.