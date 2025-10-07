Carlo Cambi
2025-10-07

Edicola Verità | la rassegna stampa del 7 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

I centri sociali stanno fomentando i maranza per creare il caos in Italia

Ansa
Il prefetto di Torino segnala i legami tra antagonisti e gli immigrati di seconda generazione in piazza per sostenere la causa della Striscia. Una bomba a orologeria che può esplodere da un momento all’altro.
centri sociali

La Salis premia chi vuol appendere i nemici

Silvia Salis (Ansa)
I dem genovesi mandano all’Ente metropolitano il consigliere che evocò piazzale Loreto rivolgendosi alla capogruppo di Fdi. Nelle chat i metodi squadristi del vicesindaco Terrile: «Fuori dal partito chi non l’ha votato». Iscritti delusi: «Doppia morale».
salis genova

La nostra sinistra ancora sottovaluta la maggioranza silenziosa del Paese

Francesca Albanese (Ansa)
  • I dirigenti progressisti nulla hanno imparato dalle tranvate del passato. E il comportamento della Albanese lo dimostra.
  • Maurizio Landini, che l’anno scorso incitava alla «rivolta sociale», ora si distanzia dai violenti. Ma chiama ancora alle piazze il 25 per sfruttare il dramma in Terra Santa.

Lo speciale contiene due articoli.

sinistra a pezzi

Appuntamento in Piazza con Niram Ferretti

Appuntamento in Piazza con Niram Ferrettiplay icon

Niram Ferretti è l'autore del libro "Maledetto Israele! La crociata contro lo Stato ebraico".
La guerra che Israele ha intrapreso a Gaza, come risposta all’eccidio perpetrato da Hamas nel sud del Paese il 7 ottobre 2023, ha scatenato progressivamente, nell’arco degli ormai due anni del suo svolgimento, la più furente e ossessiva criminalizzazione nei confronti di uno Stato di cui si abbia memoria nella storia contemporanea.

