2025-09-21
Mai dire Blackout | Artico, corsa ai rompighiaccio
Germanio, strozzatura cinese. Aumenta la domanda di navi a prova di ghiaccio. Porti, gli USA contro la Cina. Petrolio, nebbia sui dati. Terre rare, l’accordo Ue-Cina non funziona.
Germanio, strozzatura cinese. Aumenta la domanda di navi a prova di ghiaccio. Porti, gli USA contro la Cina. Petrolio, nebbia sui dati. Terre rare, l’accordo Ue-Cina non funziona.
L’AIE cambia idea, niente picco di domanda. Tassonomia Ue, gas e nucleare restano. Stagione atlantica avara di uragani. La Germania chiede più quote di emissione. Cina in ritardo sul Net Zero. Maxi-diga in Etiopia.
Il nuovo gasdotto Russia-Cina è già vecchio. Usa, aumenta l’export GNL. Pressioni USA sull’India. Alluminio cinese, guerra dei prezzi. Spagna e prezzi negativi.
I consumi dei data center elettrizzano Tokyo. UK, la transizione costa. In Germania stoccaggi gas al palo. L’India va a carbone e gas. Europa, transizione flop.
Il Pentagono accumula stock di cobalto. Acciaio, Londra nazionalizza. Nuove sanzioni USA all’Iran. Cittadino ucraino arrestato per l’attentato al Nord Stream. Berlino mantiene il controllo degli asset Rosneft in Germania.