Gemma Gaetani
2026-04-30

FoodTalk | Le regole fondamentali per servire il contorno

Sembra che sempre più si affermi la tendenza a presentare il contorno assieme al primo piatto. Ma è un errore. Vi spieghiamo il modo corretto di portarlo in tavola.

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FoodTalk | La pizza interpretata da un grande chef

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Bruno Cefalà, chef del Rosa Grand Hotel Milano, con mano raffinata e sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la tradizione, si misura con l'eccellenza italiana. Con ottimi risultati.

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FoodTalk | La celebrazione della carbonara

FoodTalk | La celebrazione della carbonara

Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina italiana.

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FoodTalk | Uomini o donne, la sfida è comandare in modo virtuoso

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Gli abusi di autorità avvengono nelle grandi cucine (e non solo) e a compierli sono sia maschi sia femmine. Per cambiare sistema non basta puntare il dito su un solo sesso.

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FoodTalk | Il problema non è (quasi mai) l'uomo al comando, ma le condizioni del comando

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Continuano polemiche e discussioni sul caso dello chef Redzepi. Gli abusi in cucina sembrano diventati prerogativa maschile e si parla del patriarcato anche nell'ambiente del food. Ma è davvero così? Che cosa porta a creare condizioni di lavoro sconvenienti?

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