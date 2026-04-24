Maurizio Belpietro
2026-04-24

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Vogliono impedire i rimpatri»

L'emendamento sulla remigrazione era passato in Senato senza che nessuno, nemmeno all'opposizione, avesse avuto da ridire sul premio per i legali che aiutino il ritorno a casa dei clandestini. Poi qualcuno, evidentemente il Quirinale, si è attivato ed ecco che è partito lo scandalo. Ma il governo non deve arrestare la battaglia sulla remigrazione, per non tradire il patto con gli elettori. E se Forza Italia strizza l'occhio al Pd decreta il suo suicidio politico.

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Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «La rabbia di Trump»

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «La rabbia di Trump»

Con il Presidente degli Stati Uniti andare allo scontro frontale non ha mai portato risultati a nessuno. Nemmeno ai leader europei tanto incensati dalla sinistra. Giorgia Meloni ha fatto bene a mettere alcuni punti fermi senza andare alla rottura.

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Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Vogliono imporci un altro lockdown»

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Vogliono imporci un altro lockdown»

Dopo la pandemia, ecco il «lockdown energetico». L'Unione europea ha la soluzione alla crisi: andare più piano in autostrada, usare meno il riscaldamento e rinunciare agli spostamenti non necessari. Mentre le merci viaggiano su gomma e i prezzi nei supermercati esplodono, Bruxelles ci chiede di spegnere i motori.

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Tutta La Verità | Referendum, Belpietro: «Nasce la repubblica dei giudici»

Tutta La Verità | Referendum, Belpietro: «Nasce la repubblica dei giudici»

La sconfitta del Sì al referendum è una occasione persa per sanare le storture della giustizia ed è un segnale per in centrodestra: ora bisogna concentrarsi sui temi che stanno a cuore agli elettori.

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Sulla famiglia nel bosco troppa ideologia»

Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Sulla famiglia nel bosco troppa ideologia»

Maurizio Belpietro interviene a proposito dell'allarmante vicenda dei Trevallion: «È un sequestro di minori ad opera di uno Stato etico che agisce con la complicità di giustizia minorile e assistenti sociali».

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