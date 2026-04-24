2026-04-24
Tutta La Verità | Maurizio Belpietro: «Vogliono impedire i rimpatri»
L'emendamento sulla remigrazione era passato in Senato senza che nessuno, nemmeno all'opposizione, avesse avuto da ridire sul premio per i legali che aiutino il ritorno a casa dei clandestini. Poi qualcuno, evidentemente il Quirinale, si è attivato ed ecco che è partito lo scandalo. Ma il governo non deve arrestare la battaglia sulla remigrazione, per non tradire il patto con gli elettori. E se Forza Italia strizza l'occhio al Pd decreta il suo suicidio politico.