Carlo Tarallo
2026-02-06

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Ecco le novità del pacchetto sicurezza»

Ecco #DimmiLaVerità del 6 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo tutte le novità del pacchetto sicurezza.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I rischi di un'escalation tra Usa e Iran»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I rischi di un'escalation tra Usa e Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 febbraio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una escalation tra Usa e Iran.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Dimmi La Verità | Giuseppe De Cristofaro (Avs): «Parliamo dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 febbraio 2026. Il capogruppo di Avs al Senato, Giuseppe De Cristofaro, parla di Gaza, dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Il magistrato Giuseppe Visone: «L'Anm sbaglia a schierarsi per il No»

Dimmi La Verità | Il magistrato Giuseppe Visone: «L'Anm sbaglia a schierarsi per il No»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 febbraio 2025. Il pubblico ministero della Dda di Napoli Giuseppe Visone spiega perché l'Anm ha sbagliato a schierarsi per il No alla riforma della giustizia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Guido Castelli: «Ecco come procedere per quello che è successo a Niscemi»

Dimmi La Verità | Guido Castelli: «Ecco come procedere per quello che è successo a Niscemi»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 febbraio 2026. Il senatore di Fdi Guido Castelli, commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia 2016-17, ci spiega cosa si potrà fare per le famiglie di Niscemi.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy