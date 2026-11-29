Il vento da Est sta cambiando. A parole, gli europei sostengono l’Ucraina. Nei fatti, si aprono delle crepe. Il raid a Bengasi e la figuraccia di Volodymyr Zelensky, che prima ha assicurato di essersi coordinato con gli alleati e poi, dinanzi all’ira di Giorgia Meloni, ha dovuto ammettere di aver mentito, più che la causa dell’insofferenza, sono l’occasione per iniziare a manifestarla.

Ufficialmente, le cancellerie del Vecchio continente rimangono compatte. A difesa di Kiev, oltre che contro gli interessi dell’Italia nel Mediterraneo. Perciò Francia e Regno Unito, già promotrici della nefasta guerra a Muhammar Gheddafi, hanno legittimato e, con ogni probabilità, collaborato all’attacco alle navi russe. Più sfumata è la posizione della Germania, che considera la missione legittima, ma esorta a non allargare il conflitto.

Il governo della Cirenaica non ha reagito per rappresaglia, ma prepara un’istanza di risarcimento danni nei confronti dell’Ucraina. Lo ha dichiarato ieri a Ria Novosti il suo ministro degli Esteri, Abdel Hadi al-Huweij.

Merz lega il bilancio Ue agli aiuti a Kiev

Intanto, Friederich Merz si sta incaponendo con una bizzarra operazione: pretende che l’accordo sul bilancio Ue, già complicato, sia vincolato all’impegno di tutti i 27 Stati membri a provvedere, nei prossimi anni, alle necessità dell’Ucraina. Un’ipotesi notoriamente irricevibile per Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Bratislava, infatti, insiste: per il prossimo prestito da 45 miliardi – le erogazioni pluriennali potrebbero toccare quota 100 – si deve seguire il metodo adottato già quest’anno, per cui i reticenti non impongono veti, ma non sganciano un centesimo. Berlino vuole costringere i ribelli a scegliere se sobbarcarsi i loro oneri, oppure perdere i fondi comunitari?

È lecita anche un’interpretazione più maliziosa, per cui Merz saprebbe benissimo che la sua richiesta massimalista non verrebbe accolta. Conscio, però, delle difficoltà politiche interne e della crescente disaffezione dei cittadini per Zelensky (secondo l’ultimo sondaggio, il 53% di loro si oppone a inviargli ulteriori aiuti militari), cercherebbe una maniera diplomatica per sfilarsi.

E se a far saltare l’intesa sul finanziamento alla resistenza fosse il gruppetto dell’Europa orientale, il cancelliere prenderebbe due piccioni con una fava: eviterebbe di sottoscrivere adesso un vincolo duraturo, accontentando un po’ i tedeschi; e potrebbe dare la colpa ai soliti cattivoni putiniani, evitando di assumersi la responsabilità della rottura.

Rheinmetall valuta lo stop alla fabbrica in Ucraina

Dalla Germania arrivano vari segnali che qualcosa del rapporto con Kiev si sta incrinando. Almeno se si prova a leggere tra le righe. Da un lato, c’è il ministero della Difesa: stando alla testata Welt am Sonntag, a partire dal 2027, sborserà 330 milioni di euro per 2.000 droni ucraini a lungo raggio.

La Bundeswehr vorrebbe ottenere il codice sorgente del software della piattaforma Delta, che gli alleati hanno elaborato per raccogliere informazioni provenienti dal campo di battaglia e migliorare le prestazioni dei velivoli senza pilota, al quale l’esercito gialloblù sta da mesi addestrando quello tedesco.

Dall’altro lato, invece, c’è Rheinmetall. Il colosso della difesa medita di rinunciare alla costruzione di uno stabilimento in Ucraina, pensato per produrre 250.000 proiettili di artiglieria l’anno. L’ad dell’azienda, Armin Papperger, citato dall’agenzia stampa russa Tass, si è lamentato per l’atteggiamento degli ucraini: «Non stiamo vedendo alcun progresso, vogliono fare tutto da soli». Solo frizioni isolate?

Di Maio: «La maggioranza è contraria a dare armi»

Colpisce, poi, la sortita di Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo, reduce da dichiarazioni lusinghiere nei confronti della Meloni. Intervenendo agli Stati generali della ripartenza a Bologna, ieri, l’ex titolare della Farnesina è stato netto nel giudizio sul supporto militare a Kiev: «Io non credo che rappresenti la maggioranza di questo Paese».

È un dato di fatto e Di Maio ha precisato che «se cade l’Ucraina i prossimi siamo noi». Tuttavia, egli ha sottolineato che, a pace raggiunta, l’Ue dovrà avere un ruolo nella rimozione delle sanzioni alla Russia. «Se non siamo in grado di parlare direttamente con i nostri antagonisti», ha concluso, «usiamo altri alleati per mediare». Di Maio era diventato un draghiano di ferro: significa che pure in quegli ambienti tira un’altra aria?

Zelensky teme la pressione americana

Di certo, Zelensky sente che la pressione americana sta salendo. Gli ucraini temono una trattativa troppo sfavorevole e cercano di presentarsi al tavolo decisivo con qualche asso nella manica. Alcuni vanno nel panico.

Il capo della commissione Esteri della Rada, ad esempio, su Politico si è spinto fino a invocare la sostituzione degli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff: «Guardano all’Ucraina con gli stessi occhi di Putin», ha lamentato Oleksandr Merezhko, esponente del partito di Zelensky.

A Kiev non è piaciuta l’intervista in cui il genero del presidente Usa ha definito «un grande maestro della politica» lo zar, il quale avrebbe «mostrato moderazione» evitando il ricorso al nucleare. Kushner, soprattutto, ha detto di considerare quella in corso «una guerra per procura, in cui l’Europa finanza e arma l’Ucraina contro la Russia». Sì ma per quanto ancora?