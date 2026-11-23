Il Bello è che questa volta non possono nemmeno dare la colpa a Donald Trump e al suo esercito di presunti negazionisti climatici. Alla Cop31, la Conferenza della Nazioni unite sul clima che si è svolta ad Antalya, in Turchia, gli Stati Uniti non erano formalmente presenti. Eppure i lavori si sono ugualmente conclusi con un nulla di fatto, anzi con una frattura ampia e profonda.

Le parti convocate non hanno trovato un accordo sulla bozza di accordo finale. Semplificando, significa che i negoziati sono sospesi e nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà fra un anno in Etiopia. È già accaduto in passato, ma una sola volta, e forse mai con una divisione così marcata.

Il presidente della conferenza, Murat Kurum, ha annunciato che le varie delegazioni non sono riuscite a raggiungere un consenso sul testo, dunque le proposte emerse nel corso degli incontri non sono state adottate. Secondo Kurum, la Cop31 «ha perso un’occasione».

L’Ue ha fatto saltare l’accordo: non le bastavano gli impegni sui combustibili fossili

Ma quale occasione, esattamente? Il tema su cui le delegazioni presenti sono divise irreparabilmente è l’utilizzo dei combustibili fossili. Sono state prodotte tre bozze di accordo, quella finale era di 12 pagine e 100 paragrafi, ma non veniva mai menzionato direttamente lo stop all’uso dei fossili. Non che si trattasse di un documento particolarmente estremo: conteneva l’impegno a portare al 35% entro il 2035 la quota di elettrificazione dei consumi energetici.

Il testo infatti proponeva di «aumentare la quota di elettricità sul consumo totale di energia finale al 35% a livello globale entro il 2035, insieme agli sforzi volti, tra l’altro, ad aumentare l’energia pulita, migliorare l’efficienza energetica e potenziare implementazione di altre tecnologie a basse emissioni, oltre a migliorare lo stoccaggio, la flessibilità del sistema e reti moderne e resilienti e miglioramento dell’accesso all’energia».

Era stato addirittura inserito un passaggio in cui si spiegava che ben presto il riscaldamento globale avrebbe superato la soglia di 1,5 gradi. Ma ai negoziatori dell’Unione europea ancora non andava bene: volevano a tutti i costi che si trovasse un’intesa sull’abbandono dei combustibili «tradizionali», e che l’aumento di elettrificazione fosse condizionato all’utilizzo di fonti rinnovabili. Ergo, l’Ue ha votato contro assieme a Panama, Marshall Island, Regno Unito, Norvegia, e al cosiddetto gruppo dei Paesi meno sviluppati di Africa, Asia, Pacifico e Caraibi. A votare a favore Cina, India, Russia, Arabia Saudita e altre nazioni africane.

Il ministro irlandese per il Clima: «Patto di Antalya inadeguato»

Il ministro irlandese per i Trasporti e per il Clima, l’Energia e l’Ambiente, Darragh O’Brien, delegato a parlare in nome dell’Unione, ha masticato amarissimo: «Desideriamo esprimere formalmente la nostra opposizione al Patto di Antalya perché non è adeguato al momento. Esprimiamo la nostra profonda delusione per la decisione presa in un momento in cui il mondo ha urgente bisogno di agire. Non appoggeremo una decisione che non tenga conto delle evidenze scientifiche e che rischi di ampliare ulteriormente il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie, una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili».

La giornata disastrosa per Bruxelles: smacco al prestigio e demolita la retorica sul green

La verità è che la giornata di ieri è stata catastrofica per Bruxelles. La Cop31, nei fatti, ha demolito un decennio di retorica sulla transizione ecologica, ha fatto sostanzialmente carta straccia dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 e ha decretato il fallimento delle politica che l’Ue ha portato avanti in tutti questi anni.

Intendiamoci: per i cittadini europei non è affatto un male. La conferenza delle Nazioni unite ha mostrato come le narrazioni artificiali siano prima o poi destinate a infrangersi contro il durissimo muro della realtà. L’obiettivo di eliminare i combustibili fossili, anche ammettendo che sia utile a migliorare le condizionali dell’ambiente naturale (e non è affatto detto), è semplicemente irrealistico.

Eppure, nell’ultimo decennio, l’Unione europea ha insistito a inseguire questa chimera a colpi di accordi al vertice e Green deal, con l’unico risultato di mettere in seria difficoltà le aziende di varie nazioni e di fare aumentare i costi dell’energia per la popolazione.

Bisogna prendere atto, poi, che quanto accaduto in Turchia è pure un clamoroso smacco al prestigio dell’Ue, che si è dimostrata incapace di negoziare un accordo. Di fatto, quindi, la sconfitta è duplice: non solo non hanno ottenuto i risultati che volevano e hanno buttato nel cestino anni e anni di intemerate climatiche e di imposizioni liberticide. Ma hanno pure dimostrato di contare davvero poco sullo scenario internazionale, sconfitti dal peso politico ed economico di Cina, Russia, India e soci.

L’Ue era stata avvisata e ora non le resta che piagnucolare

Non che non fossero stati avvisati, i capoccioni di Bruxelles. Si è sempre detto e ripetuto che le politiche climatiche, senza l’appoggio in particolare di Cina e India, si sarebbero rivelate più dannose che inutili. Ridurre le emissioni nel Vecchio Continente, dove sono già particolarmente basse, è assurdo se poi altri colossi scelgono un approccio opposto.

Ieri è arrivata la certificazione della débâcle. E l’Ue l’ha accolta nell’unico modo che ormai le rimane, cioè piagnucolando. Ha fatto tutto da sola: si è tirata la zappa sui piedi per raggiungere un obiettivo che altri, più forti, hanno sgretolato. Bruxelles è il marito che si taglia gli attributi per fare un dispiacere alla moglie, solo che la moglie, ridendo, se ne va lasciandolo solo e in lacrime.