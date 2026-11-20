Almeno alla vecchia Jalta, ancorché malconcia e in procinto di cedere l’egemonia agli Usa, l’Europa c’era. La rappresentava sir Winston Churchill, immortalato nelle foto d’epoca al fianco di Franklin D. Roosevelt e Iosif Stalin. Alla nuova Jalta – sempre che il paragone più adeguato, per rappresentare la spartizione delle zone d’influenza tra potenze in equilibrio, non sia Vestfalia – l’Europa non se l’è filata nessuno.

Ai colloqui tra americani, russi e ucraini, sia a Miami sia ad Abu Dhabi, l’Ue è stata spettatrice. A Shenzhen non è stata manco invitata. «Questo è un grande problema», ha commentato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Lui sogna «un’Europa che giochi ai tavoli». Invece ieri, a Berlino, l’Europa era impegnata in una missione suicida: studiare come sobbarcarsi il fardello del secolo, le garanzie di sicurezza per Kiev dopo una pace che, nonostante le carinerie di Jared Kushner, rischia di passarle sopra la testa.

La scusa geografica di Parigi

Non è un caso che l’excusatio non petita più patetica sia arrivata dal Paese europeo cronicamente affetto da malriposte manie di grandezza e, adesso, il più inguaiato di tutti, tra conti pubblici allo sfascio, islamizzazione galoppante e sonore scoppole rimediate in Africa. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, dal basso dell’irrilevanza di Parigi, ha deriso i leader riuniti in Asia: «Sono in disaccordo praticamente su tutto e quindi non possono mettersi d’accordo su nulla». Tali e quali ai colleghi d’Europa, no? Dopodiché, il transalpino ha fatto finta che l’Ue – e non la Russia – sia tra le tre principali potenze mondiali. E che la sua assenza al trilaterale sia dipesa esclusivamente da un fattore geografico: l’Europa non si affaccia sul Pacifico. Immaginate Xi Jinping mentre si accorge che il Vecchio continente si ferma all’Atlantico e prende la decisione fatidica: non disturbare gli europei per le quisquilie di una regione periferica.

Il Canada e il sogno del Pacifico

Fosse così, sarebbe dirimente la trovata di Ursula von der Leyen: includere nel club il Canada di Mark Carney. Avremmo finalmente a disposizione quasi 26.000 chilometri di costa sull’oceano che ancora ci manca. A quel punto, Xi farebbe carte false per avere Ursula e António Costa ai vertici sulla suddivisione del mondo. Francesi e inglesi minacciano da anni di spedire truppe nel Donbass; al massimo sono capaci di inviare di nascosto degli istruttori sul campo. Ma, d’improvviso, la capacità di proiezione militare europea avrebbe un tale impatto sulle sorti di Taiwan e del Mar Cinese che anche a Pechino dovrebbero porsi la domanda fatidica: quale numero bisogna comporre per parlare con l’Europa?

Gli arsenali nucleari e la partita di Kiev

Per colpa di un dettaglio, invece, Donald Trump, Vladimir Putin e il padrone di casa, ieri, hanno redatto un documento sulla riduzione degli armamenti nucleari ignorando completamente gli arsenali del Regno Unito e della Francia. Se una delle due nazioni si affacciasse sul Pacifico, non sarebbero mica tanto spavaldi. Forse darebbero retta alla rosicata degli ucraini, i quali lamentano il riconoscimento politico tributato allo zar, che invece andrebbe trattato – dicono – da «terrorista». È tutta questione di sponde sbagliate.

Dato che gli Stati Uniti sono riusciti di fatto a prendersi la Groenlandia, perché la Von der Leyen non chiede in cambio un pezzo della California? Quel tanto che basta per accontentare Barrot e suscitare l’interesse dei grandi della Terra. Basta che non ci chiedano di pagare: noi abbiamo già versato 90 miliardi a Zelensky e, nel 2027, dovremo sborsarne altri 45, sperando che non finiscano nei cessi d’oro degli oligarchi corrotti e che i russi ce li rimborsino sotto forma di riparazioni di guerra. Se solo ci affacciassimo sul Pacifico, Putin starebbe già mettendo da parte i soldi.