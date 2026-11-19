La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di dire la sua sulle presidenziali francesi. Nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato ieri, Francoforte scrive che lo spread fra i titoli decennali francesi e quelli tedeschi è aumentato in modo significativo perché i mercati prezzano sempre più il rischio politico in vista delle elezioni del 2027. Il nome di Marine Le Pen non compare, ma il riferimento è chiaro, visto che lei e il suo partito, il Rassemblement national, sono in testa a tutti i sondaggi.

Il rapporto porta la firma di una Bce ancora guidata da Christine Lagarde, che lascerà Francoforte il prossimo febbraio con nove mesi di anticipo sulla scadenza naturale del mandato. Come candidata dei centristi alle elezioni in Francia, i sondaggi le attribuiscono il 14% dei voti al primo turno, con ampie chance di arrivare al ballottaggio proprio con la Le Pen. Il debito pubblico francese diventa così, esplicitamente, un’arma di campagna elettorale, anche se i numeri raccontano una storia diversa. Il debito pubblico francese è al 119% del Pil e sul mercato i titoli di Stato rendono intorno al 4,7%. Le stime più allarmistiche applicano questo rendimento a tutto il debito e ne concludono che servirebbe una correzione dei conti di ben sei punti di Pil. I numeri reali dietro l’allarme sul debito pubblico di Parigi Lo Stato francese paga invece in media il 2,2%, perché il debito ha una durata media di otto anni e quattro mesi e gran parte è stata emessa negli anni dei tassi a zero, fino al 2022, sicché i rendimenti di oggi si trasferiscono sul costo del debito solo quando i titoli in scadenza vengono rinnovati. Considerando tale tasso effettivo e una crescita nominale di medio periodo (cioè inflazione compresa) del 3,1%, l’economia cresce più in fretta del costo del debito e il peso del debito sul Pil si riduce, tanto che la correzione necessaria scenderebbe a 1,7%, meno di quanto la Francia ha già fatto negli anni Novanta e dopo il 2011. Il quadro cambierebbe soltanto con una lunga recessione accompagnata da un calo dei prezzi. Una vittoria di Le Pen non sposterebbe questi conti né nel breve né nel medio periodo, perché un eventuale rialzo dei tassi peserebbe sul bilancio solo nel giro di diversi anni. Anche nell’ipotesi peggiore, con tassi in salita e crescita in frenata, l’aritmetica resterebbe favorevole a Parigi fino al 2029, mentre in uno scenario normale lo sarebbe fino al 2031, cioè per quasi tutto il mandato del prossimo presidente. L’impatto del voto sui mercati e il ruolo decisivo di Francoforte Non malaccio. Il tasso medio salirebbe più rapidamente, invece, se la Francia emettesse debito a scadenze brevi, cosa che farebbe arrivare prima sui conti pubblici i rendimenti alti e consumerebbe il margine che ora protegge Parigi. Per questo le prossime emissioni francesi, immaginiamo, punteranno di più sulle scadenze a lungo termine. Considerato che le operazioni di mercato della Bce sui titoli saranno in mano ad una francese, dopo l’uscita di Isabel Schnabel, la tenuta dei conti francesi dipenderà da Francoforte più che da Parigi, chiunque vinca le elezioni. Intanto, secondo indiscrezioni circolate ieri, mercoledì prossimo la Bce discuterà di portare dall’1% al 2% la riserva obbligatoria, cioè la quota dei depositi che ogni banca deve tenere ferma presso la banca centrale. Il motivo è semplice, ovvero aiutare le banche centrali a pagare meno interessi alle banche commerciali. Riserva obbligatoria Bce: la stretta che favorisce la Bundesbank Con i vecchi programmi di acquisto, le banche centrali dell’euro hanno comprato titoli che oggi rendono pochissimo, mentre pagano interessi crescenti sulla liquidità che le banche commerciali tengono presso di loro. Si tratta di una tassa sulle banche commerciali di tutta l’area il cui costo ricadrebbe su tutte le banche, italiane comprese, mentre il vantaggio andrebbe soprattutto a Berlino, dove le perdite della Bundesbank alimentano da tempo il dibattito su una ricapitalizzazione a carico dei contribuenti. Ancora una volta, nell’Unione europea tutti i Paesi sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri.