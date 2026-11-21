L’Unione europea pensava bastassero i 90 miliardi di euro per Kiev nel biennio 2026-2027, ma le richieste aggiuntive del presidente ucraino Volodymir Zelensky, che ha lamentato un ulteriore deficit di 70 miliardi, hanno spinto la Commissione Ue a prestare ancora 45 miliardi, due terzi di tale fabbisogno.

Ieri il presidente della commissione, Ursula von der Leyen, ha spiegato: «L’Ucraina dovrà restituire il prestito solo dopo che la Russia l’avrà risarcita per i danni della guerra. Di tale prestito, 20 miliardi sosterranno il budget ucraino, 25 miliardi sono destinati agli aiuti militari». Ha specificato che «noi copriamo i due terzi del fabbisogno, il terzo restante va coperto dai partner esterni». Il piano verrà discusso al Consiglio europeo straordinario del 25-26 novembre.

Il nuovo prestito europeo da 45 miliardi per Kiev

Per il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis, i capitali verranno «raccolti dal mercato emettendo obbligazioni garantite dall’headroom (differenza tra impegni e pagamenti) del bilancio Ue». Dombrovskis ha confermato quanto anticipato da Ursula, che cioè «il prestito avrà due gambe ben distinte», quella da 20 miliardi per evitare la bancarotta dello Stato, in sostanza, e quella da 25 miliardi per pagare armi e munizioni. La parte finanziaria è stata studiata per favorirne l’approvazione da parte di quei Paesi Ue, come Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Cechia, contrari a dare armi a Kiev. Per Dombrovskis, i nuovi prestiti «saranno rimborsati attraverso i futuri flussi di proventi straordinari derivanti dagli asset sovrani russi immobilizzati nell’Unione». Fondi (210 miliardi) che non possono essere confiscati direttamente dall’Ue, che ne può utilizzare solo gli interessi.

Il nodo degli asset russi e il rischio di non recuperare i fondi

L’Ucraina sarebbe tenuta a rimborsare solo gli interessi, che un «alto funzionario Ue» ha stimato in 6 miliardi l’anno a partire dal 2028, per un totale di 42 miliardi nei sette anni fino al 2034, previsti dal prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Ue. Lo stesso funzionario ha definito l’Unione europea «pagatore di ultima istanza per l’Ucraina».

I restanti 25 miliardi, del pacchetto da 70 chiesto da Zelensky, dovrebbero essere coperti dai «partner esterni all’Ue» a cui accennava la presidente della Commissione, con rating AAA, come Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Canada e Australia. L’Ue s’è detta disponibile ad aiutare l’Ucraina a pagare gli interessi, mentre per la cifra intera, la condizione di subordinarne la restituzione al pagamento di danni di guerra da parte della Russia sembra una chimera. Parte dal presupposto di una sconfitta di Mosca e di una sua accettazione di clausole punitive. Il che pare improbabile. C’è, quindi, il rischio che l’Ue finisca col recuperare, nel corso degli anni, poco o nulla di tali cifre astronomiche.

Gli aiuti militari a Kiev e il vertice dei Paesi Volenterosi a Berlino

Per il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, la sezione militare del nuovo prestito a Kiev dovrebbe focalizzarsi sui droni: «Quest’anno i russi impiegheranno 10 milioni di droni. L’anno prossimo, circa 20 milioni di droni. L’Ucraina, con l’assistenza dell’Ue, deve stare al passo, e lo sarà». Se ne parlerà oggi a Berlino nel vertice dei Paesi europei «Volenterosi», decisi a schierare in Ucraina una forza militare multinazionale a vigilanza di un cessate il fuoco e a cui parteciperanno gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

ùCi saranno anche il segretario della Nato, Mark Rutte, e i copresidenti del summit, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico, Andy Burnham. Fonti del governo tedesco hanno preannunciato, fra le «garanzie di sicurezza per Kiev», una «Multinational Force Ukraine destinata a sostenere la ricostruzione delle forze armate ucraine», con stretto coordinamento con gli Stati Uniti». A rammentare la deterrenza Nato verso la Russia ci ha pensato il generale americano Alexus Grynkewich, comandante delle forze alleate in Europa, che, pur rammentando che l’alleanza atlantica è «puramente difensiva», dimenticando però l’attacco alla Serbia nel 1999, ha detto che «per scoraggiare un conflitto dobbiamo essere pronti a difenderci e ciò richiede un’effettiva preparazione alla guerra».

Il New York Times ha pubblicato stime di «fonti dei servizi segreti occidentali» secondo cui «il presidente russo Vladimir Putin non è ancora pronto» a negoziati seri sull’Ucraina perché vuole «continuare a combattere almeno per tutto l’inverno» sperando in ulteriori avanzate dell’esercito russo e in un logoramento dell’Ucraina, oltre a diminuzione dell’appoggio Ue a Kiev dopo le elezioni del 2027, come nel caso di una eventuale vittoria in Francia di Marine Le Pen.

Gli attacchi alle raffinerie russe e i combattimenti sul fronte ucraino

In effetti i mesi più freddi dell’inverno possono tornare propizi a nuove avanzate delle truppe di Mosca una volta che «Nonno Gelo», «Ded Moroz» come lo chiamano i russi, abbia solidificato la «Rasputiza», il pastoso e adesivo fango autunnale delle pianure dell’Est. Ieri gli ucraini hanno colpito ancora le raffinerie russe di Ilsky e Afipsky, nella regione russa di Krasnodar, che vantano una capacità annua di lavorazione del petrolio rispettivamente di 6,25 milioni e 6,6 milioni di tonnellate. I russi a loro volta hanno bombardato Odessa, dove si sono registrati 4 morti.

La condanna in Russia per spionaggio e l’attentato al generale Moskalik

Sul fronte spionaggio, in Russia il tribunale di Saratov ha condannato l’imprenditore Vasily Grafsky a 23 anni di carcere per tradimento, traffico di esplosivi e riciclaggio di denaro in collaborazione con i servizi di sicurezza ucraini che aveva contattato nel giugno del 2023. Sarebbe implicato anche nell’attentato con autobomba che nel 2025 uccise Jaroslav Moskalik, alto ufficiale del servizio segreto militare russo Gru.