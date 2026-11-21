Madame Christine Lallouette (c’è un’assonanza con la gentile alouette, la lodoletta che finisce spiumata nella canzoncina pediatrica francese) vince a mani basse il premio Bocca di rosa – dalla poesia di Fabrizio De André – riservato a chi, non potendo più dare cattivo esempio, prova a dare buoni consigli.

E non per il fatto che, malgrado sia divorziata da anni, continua a farsi chiamare Lagarde perché l’ex marito è uno che conta, e neppure per quelle letterine che scrisse a Bernard Tapie, chiacchieratissimo presidente dell’Adidas, e a Nicolas Sarkozy, ex presidente francese finito al gabbio, dicendo «fate di me quello che volete»; ma perché a settant’anni suonati e passati, tutti ad arrampicarsi su qualsiasi «poltrona», si consente di affermare: «All’Europa servono leader capaci di battersi per il progetto europeo e di agire prima che le crisi rendano inevitabili decisioni fino a quel momento rinviate».

Come dire che sta per lasciare la Bce perché si sente «nell’impossibilità di assicurare una neutralità nel momento presente», visto che deve correre a salvare la Francia dal «pericolo» Marine Le Pen, ma vuole anche lasciare il segno.

Tutti inetti, solo lei ha dato un contributo: Lagarde si autoincensa, ma lascia la Bce in rosso di 10 miliardi

Quasi fosse una rediviva Luigi XIV, e dunque una Re sola, «Après moi, le déluge» (dopo di me, il diluvio), ha di fatto detto alla platea del Frankfurt european banking congress consegnando il suo «lascito» di politica economica e monetaria in cui afferma: «I leader europei devono trovare il coraggio di far valere le ragioni dell’azione, quando i più non sono ancora pronti ad ascoltare e devono saper riconoscere quando attendere è diventata la scelta più rischiosa, prima che le prove siano al di là di ogni possibile dubbio».

Sui capitani coraggiosi in economia si rivolga al suo amico Massimo D’Alema e si faccia spiegare com’è finita in Italia con la Telecom. Ursula von der Leyen, Kaya Kallas, Antonio Costa, i Commissari europei e gran parte dei leader dei 27 dunque sono degli inetti e solo lei dalla Bce ha dato un contributo.

Niente male per chi non ha saputo anticipare la fiammata inflazionistica, per chi ha agito sui tassi con un ritardo epocale rispetto alla Fed, di cui ha copiato le mosse, per chi non ha fatto né l’unione bancaria né l’euro digitale e sta riempiendo la Bce di titoli francesi per evitare che la barca di Emmanuel Macron affondi. Niente male, infine, per chi ha lasciato la Bce in rosso per oltre 10 miliardi dal 2023 a oggi.

Madame Bce lascia la sua ricetta per l’Europa, ma per fortuna non ci saranno altri leader come lei

Come una perfetta Bocca di rosa, Christine Lagarde, che lascerà Francoforte ufficialmente il 9 febbraio, dopo averci regalato almeno un altro paio di rialzi dei tassi che strozzeranno del tutto la già asfittica economia dell’eurozona (al suo posto sembra che la Spagna ce la faccia far passare Pablo Hernández de Cos, in vantaggio sull’olandese Klaas Knot) ha anche una sua ricetta per l’Europa che deve fare almeno queste tre cose: «superare l’inerzia decisionale che impedisce di affrontare tempestivamente le sfide economiche e geopolitiche; rafforzare le istituzioni comuni e la sovranità europea, a partire dai mercati finanziari e dalle tecnologie strategiche; investire in strumenti capaci di produrre benefici anche quando i rischi che si intende prevenire non si concretizzano, come nel caso dell’euro digitale e della ricerca nel settore della difesa».

Tutto bello, peccato che sparita la Lagarde, che spera «di lasciare un’istituzione che ha dato all’Europa più integrazione e sovranità» di quanto non ci fosse prima di lei, non ci siano leader alla sua altezza. E per fortuna, verrebbe da dire.