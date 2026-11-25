Il gruppo parlamentare europeo dei Socialisti e democratici sta mettendo alla gogna uno dei maggiori esponenti politici di questa compagine, ovvero il premier danese Mette Frederiksen, leader dei socialdemocratici danesi, solo perché ha «osato» lanciare l’allarme sull’immigrazione incontrollata, peraltro con parole di buonsenso e non estremiste. Il caso evidenzia una spaccatura serpeggiante nella sinistra europea fra chi continua a perseguire la chimera di un’accoglienza senza limiti e chi, invece, evidenzia i limiti geografici e sociali dell’immigrazione, oltre a voler tutelare gli europei originari.

La contestazione a Frederiksen nel gruppo socialista

Lunedì scorso, a Strasburgo, s’è tenuta una conferenza dell’eurogruppo Socialisti e democratici in cui, stando a Politico e Copenhagen Post, che hanno riferito indiscrezioni di quattro testimoni anonimi presenti in sala alla discussione, molti deputati, soprattutto tedeschi e portoghesi, hanno rigettato i commenti fatti dalla Frederiksen sull’immigrazione.

In verità non dovrebbero sorprendersi, dato che il primo ministro di

Copenaghen ha varato da tempo una politica più restrittiva sugli ingressi. Il capogruppo, la spagnola di origine basca Iratxe García Pérez, ha preannunciato che in una prossima riunione dei Socialisti e democratici europei verrà compresa nell’ordine del giorno una discussione formale sul caso Danimarca. Una sorta di «processo».

La scintilla è stata un’intervista rilasciata giorni fa dalla Frederiksen al Borgerlig Tabloid, in cui il premier danese aveva dichiarato: «Non sono una sostenitrice della grande sostituzione della popolazione (la teoria complottista secondo cui c’è un piano di élite segrete per diluire le popolazioni originarie di razza bianca dell’Europa incentivando l’immigrazione, ndr), ma siamo una società danese e siamo una tribù originale che è etnicamente danese. Le cose cambiano, eccome, quando le persone arrivano qui. Ma anche in futuro deve esserci una Danimarca in cui sia presente una solida cultura di maggioranza».

Il progetto di rimpatrio e la linea di Meloni

La Frederiksen ha appoggiato anche la linea del premier italiano Giorgia Meloni e, sul modello dell’iniziativa italiana di un hub di rimpatrio in Albania, sta portando avanti con i governi di Germania, Austria, Grecia e Olanda un analogo progetto da realizzare in Ruanda. Mentre la leader danese, senza condizionamenti ideologici, prende posizioni coraggiose in difesa del proprio popolo, a Strasburgo gli europarlamentari del gruppo Sd, chiusi nella loro torre d’avorio buonista, lontani dai cittadini europei, storcono il naso. L’eurocapogruppo Sd ha dichiarato che «la maggioranza del gruppo si oppone a queste istanze», aggiungendo: «Possiamo aprire ancora un dibattito interno sulle politiche migratorie. Ma il gruppo ha già una posizione sugli hub di ritorno.

Essi non hanno base legale e non sono in linea con la legge internazionale». Christel Schaldemose, a capo della delegazione danese nell’eurogruppo, sarebbe stata presa in contropiede e avrebbe diplomaticamente esclamato, stando a Politico: «Accolgo l’opportunità di discutere le politiche migratorie con i miei colleghi di Sd». Un membro dello staff avrebbe detto: «Questo argomento genera tensioni nel gruppo, e la García ha chiaramente bloccato la situazione sul nascere, evitando così che le cose degenerassero». Alcune fonti di Politico hanno testimoniato: «Ci sono stati molti applausi alle obiezioni sollevate, chiaramente è necessario un dibattito».

Stando a Euronews, un anziano deputato socialista ha detto che «per ora nessuno prende le parti della Frederiksen». Sembra che al momento «solo pochi deputati Sd da Malta, Romania, Lettonia e Svezia abbiano rotto la linea votando a favore o astenendosi sulle regole di rimpatrio, ma nessuno finora ha parlato in difesa della Frederiksen». Forse molti socialisti la pensano come Mette, sull’immigrazione e, semplicemente, attendono il momento giusto per «osare».