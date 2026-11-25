In vista della definizione del bilancio europeo, la Commissione non interviene sulle voci di sperpero ma chiede nuovi fondi ai Paesi membri. «Una follia ingiustificabile. Sui territori aumentano le sofferenze, le difficoltà e Bruxelles continua a vederci come la mucca da mungere» attacca l’europarlamentare della Lega, Paolo Borchia.

L’Italia come contribuente del bilancio della Ue dà già più di quanto riceve. Ci viene chiesto un ulteriore sforzo?

«È così. Il bilancio Ue – o Quadro finanziario pluriennale, come dicono quelli bravi – si spalma su sette anni, quindi le decisioni prese nei prossimi mesi ci vincoleranno per gli anni a venire. Siamo di fronte ad un paradosso: la Commissione continua a chiedere maggiori risorse agli Stati senza aver prima risolto le criticità nella gestione di quelle esistenti. Non esiste vengano chiesti nuovi sacrifici ai nostri contribuenti quando la Corte dei conti segnala errori e irregolarità nella spesa. Prima di aumentare le risorse bisogna verificare l’efficacia dei programmi, rafforzare i controlli e bastonare le inefficienze».

Tutti d’accordo su questo modo di procedere, o anche altri Paesi sono critici come l’Italia?

«Ci sono i Paesi frugali che sembrano vivere in un altro mondo, hanno un’idea molto particolare del bilancio e troppo spesso dimenticano che noi siamo tra quelli che alimentano la baracca. Ad ogni modo, le convergenze con altri Paesi che chiedono maggiore rigore nella gestione delle risorse e attenzione alla tutela dei contribuenti ci sono. Da una parte c’è chi vuole un bilancio più ricco, sostenendo che ci sono nuove priorità da finanziare, anche attraverso nuove tasse, mascherate dalla suadente definizione di risorse proprie; dall’altra chi chiede maggiore disciplina nella spesa. Il governo è al lavoro con quanti condividono l’esigenza di una gestione efficiente. Il punto non è soltanto quanto denaro mettere a disposizione di Bruxelles, ma soprattutto come utilizzarlo. Ad ogni modo, il sottoscritto ritiene che si debba spendere meglio, non spendere di più».

Dove si annida lo sperpero di risorse?

«Le criticità riguardano diversi settori. Soldi a Paesi che sperano di entrare un giorno nell’Ue, programmi discutibili, se non pittoreschi. Ma io resto sempre sbigottito quando guardo i numeri di quanto ci costa la cosiddetta dimensione esterna: non riusciamo ad avere una politica estera comune ma abbiamo costose ambasciate dell’Ue ovunque, il cosiddetto Servizio di azione esterna. Capisco ci siano alcuni Paesi-chiave da presidiare, ma le rappresentanze disseminate negli Oceani gridano vendetta. Poi, il personale, i mitici funzionari Ue: migliaia di dipendenti, con i top jobs che guadagnano cifre fuori mercato rispetto al privato. Questi sono gli esempi di alcune situazioni che generano sfiducia agli occhi degli europei».

Nonostante i vari scandali persistono ancora situazioni di privilegio?

«Occorre distinguere tra le irregolarità documentate dalla Corte dei conti e il tema dei costi di funzionamento della macchina. Su quest’ultimo aspetto ritengo che debbano valere criteri rigorosi di trasparenza e sobrietà. Se chiediamo sacrifici alle famiglie e alle imprese, dobbiamo pretendere lo stesso livello di responsabilità da chi opera nei palazzi. Non possono esserci due pesi e due misure».

Per il settimo anno consecutivo la Corte dei conti ha espresso un giudizio negativo sul bilancio europeo e in particolare sullo sperpero di denaro.

«Vi pare poco? La Corte dei conti europea continua a segnalare criticità nella gestione delle risorse. Nella relazione relativa al 2025, il tasso di errore stimato per i fondi di coesione è salito al 6,6%, mentre per agricoltura e ambiente ha raggiunto il 3,9%. Sono stati inoltre richiamati problemi nell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere quali correttivi intenda adottare. Non possiamo risolvere queste criticità aumentando il bilancio: prima bisogna dimostrare di saper spendere bene i soldi già disponibili».

Lei è coordinatore del gruppo dei Patrioti, in commissione Industria. Quali sono i nodi sul tavolo?

«Tutti si riempiono la bocca sulla competitività industriale europea, che resta una delle questioni centrali. Le imprese devono affrontare costi energetici spropositati, una pressione normativa eccessiva e una concorrenza internazionale sempre più aggressiva. Le priorità in commissione Itre riguardano il costo delle bollette, la tutela delle filiere strategiche e la revisione delle politiche che rischiano di penalizzare la produzione. Penso alla siderurgia, all’automotive e alla chimica. C’è poi il tema degli investimenti: le piccole e medie imprese devono poter contare su strumenti accessibili per innovare e crescere. Il punto è che Bruxelles non è l’ambiente migliore per i piccoli imprenditori che vogliono che la loro voce sia ascoltata».

L’Ecf, il Fondo europeo per la competitività, diventerebbe, in base a un emendamento, da strumento di politica industriale a un canale di finanziamento bancario

«Il rischio merita grande attenzione. Il Fondo europeo per la competitività dovrebbe rafforzare il sistema produttivo, sostenendo investimenti, innovazione e sviluppo tecnologico. Se si privilegiano prestiti e garanzie, relegando le sovvenzioni dirette a un ruolo residuale, si rischia di ridurne l’efficacia. Prestiti e garanzie sono utili, ma non tutte le imprese possono accedervi. Gli investimenti nella ricerca e nelle nuove tecnologie comportano spesso rischi elevati e tempi di ritorno lunghi. Non possiamo finanziare soltanto i progetti già bancabili, lasciando indietro quelli che potrebbero rafforzare davvero la competitività europea. L’obiettivo deve essere sostenere chi produce, investe e crea occupazione».

Nonostante la crisi energetica, la Commissione europea va avanti sulla transizione ecologica.

«Abbiamo visto qualche mezza retromarcia sotto campagna elettorale, poi è arrivato qualche brodino. Assurdo se pensiamo che in Europa contribuiamo solo al 6% dell’emissione dei gas climalteranti a livello mondiale. Il problema è che la Commissione continua a ragionare su obiettivi di lungo periodo mentre molte imprese affrontano difficoltà immediate. Non siamo contrari alla tutela dell’ambiente, ma contestiamo un’impostazione che non considera adeguatamente i costi economici e le conseguenze sulla produzione. L’elettrificazione non può essere presentata come una strategia di competitività senza affrontare prima il problema dei prezzi dell’energia. La siderurgia è un esempio evidente: tra bollette, Ets e concorrenza internazionale, il rischio di perdere capacità produttiva è concreto. Ho chiesto interventi per tutelare il settore, trattenere in Europa materie prime strategiche, estendere il Cbam, il meccanismo di adeguamento dei prezzi del carbonio, ai prodotti finiti e rafforzare le difese commerciali. Se le fabbriche chiudono e la produzione si trasferisce altrove, perdiamo posti di lavoro e spostiamo semplicemente le emissioni fuori dall’Europa».

State prendendo decisioni in commissione per arginare l’avanzata dei cinesi?

«La concorrenza cinese ci costa un miliardo al giorno, in termini di squilibrio della bilancia commerciale con l’Ue. Il problema è anche la provenienza dei prodotti, ma la necessità primaria è che le imprese competano ad armi pari, senza subire gli effetti di sovvenzioni distorsive e condizioni normative differenti. In commissione Itre affrontiamo il tema attraverso la tutela delle filiere strategiche, il rafforzamento della produzione europea e la difesa delle materie prime e delle tecnologie fondamentali. Penso all’automotive, alle batterie e all’acciaio, settori nei quali rischiamo di perdere autonomia produttiva. Come Lega ci battiamo per avere strumenti commerciali efficaci contro il dumping e le sovvenzioni distorsive. L’Europa deve difendere le proprie capacità industriali e non diventare soltanto un mercato di sbocco per prodotti realizzati altrove».

Può cambiare qualcosa con l’uscita di Christine Lagarde dalla Bce?

«Sarei curioso di vedere quanto c’entrano le elezioni francesi del prossimo anno con questo cambio della guardia. Staremo a vedere. Sarà un avvicendamento che in un mondo normale dovrebbe aprire una nuova fase per la politica monetaria europea. La scelta del successore sarà rilevante per la stabilità e per le condizioni di finanziamento dell’economia. Non dobbiamo però pensare che un cambio al vertice possa risolvere da solo i problemi europei. La Bce deve garantire stabilità dei prezzi e indipendenza, ma non possiamo ignorare le condizioni delle imprese. Il costo del credito si aggiunge a quello dell’energia, alla pressione fiscale e agli oneri burocratici. Ma al di là di questi ragionamenti, serve capire quando un aumento dei tassi strozza la famiglia che ha contratto un mutuo o l’azienda che ha ottenuto un finanziamento. E non sempre Lagarde l’ha fatto».