Il 25 novembre 2026 il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, il pacchetto farmaci concordato con il Consiglio dei ministri dell’Ue e composto da una direttiva e da un regolamento. La prima, che gli Stati membri dovranno recepire, riscrive il Codice dei medicinali per uso umano e introduce una definizione di vaccino. Il secondo, invece, disciplina le autorizzazioni e i controlli, premia chi sviluppa farmaci contro le infezioni resistenti e aggiunge una procedura temporanea per le emergenze sanitarie.

La promessa è far arrivare prima le cure, ma il paziente che aspetta un medicinale già autorizzato ha qualche ragione per dubitarne. Se l’impresa, infatti, non assicura la fornitura richiesta da uno Stato, devono passare tre anni dalla richiesta prima che perda la protezione di mercato in quel Paese.

Protezioni di mercato e attesa dei farmaci equivalenti

A livello regolamentare, invece, l’attesa del paziente rischia di allungarsi anche per un’altra scelta dello stesso legislatore europeo, che consente di ritardare l’arrivo in farmacia di un equivalente per premiare la ricerca su un altro medicinale. Chi sviluppa un antimicrobico prioritario può ottenere un voucher e venderlo a un’altra impresa, che potrà usarlo per prolungare di un anno la protezione dei dati di un proprio farmaco (artt. 41 e 42). Per l’impresa che lo acquista, il valore del voucher dipende da quanto conta di guadagnare ritardando l’ingresso dei concorrenti, ma per il Servizio sanitario quella stessa proroga può significare un anno in più al prezzo del farmaco originale, senza alcun beneficio terapeutico aggiuntivo per chi lo assume.

La nuova definizione di vaccino

E veniamo alla questione vaccini. La direttiva interviene e definisce vaccino sia il medicinale che stimola le difese immunitarie per prevenire una malattia infettiva, anche dopo l’esposizione, sia quello che le stimola per curarla (art. 5, par. 1, punto 31). Il nome comune può trarre in inganno, perché il miglioramento di chi è già malato non dimostra che chi è sano si ammali meno. Per ciascun uso il paziente deve poter distinguere il beneficio osservato da quello ancora da confermare.

Autorizzazioni condizionate e prove da completare

Questa distinzione diventa decisiva quando un medicinale viene autorizzato con dati ancora incompleti. Oggi l’autorizzazione condizionata lo consente già, se il prodotto risponde a un bisogno insoddisfatto, i benefici superano i rischi e attendere sarebbe più dannoso. Se esiste un’alternativa soddisfacente, il nuovo prodotto deve offrire un vantaggio terapeutico sostanziale. Il permesso dura un anno ed è rinnovabile, ma gli impegni dell’impresa vengono stabiliti fin dal rilascio. L’azienda deve completare gli studi in corso o avviarne di nuovi per confermare che i benefici superano i rischi, e l’Agenzia europea per i medicinali rende pubblici gli obblighi e le scadenze (regolamento CE n. 507/2006, artt. 4-6).

La procedura temporanea per le emergenze sanitarie

Il nuovo regolamento conserva questa procedura e ne aggiunge una temporanea. Durante un’emergenza sanitaria riconosciuta dall’Ue, la Commissione potrà autorizzare un medicinale se l’Agenzia ritiene, sulla base delle prove disponibili, che «potrebbe essere efficace» contro una malattia grave e che i benefici noti e potenziali superano i rischi noti e potenziali. Il permesso cessa quando la Commissione dichiara conclusa l’emergenza (artt. 31-35). Il passo indietro si vede in ciò che l’azienda sarà tenuta a fare dopo. Nella procedura condizionata, secondo l’articolo 20, l’impresa deve svolgere gli studi di conferma. In quella temporanea, secondo l’articolo 34, la Commissione può imporglieli e, se lo fa, deve fissare un termine.

Il rischio di decisioni senza risposte definitive

Il rischio, in una futura emergenza, è che le autorità debbano prendere decisioni per milioni di persone mentre una domanda decisiva rimane aperta, senza che l’impresa sia stata obbligata a condurre lo studio capace di darle risposta. Il riesame annuale previsto dal regolamento permette di valutare i dati raccolti, ma se nessuno ha preteso quello studio entro una data precisa, anche al momento del riesame la risposta potrebbe ancora mancare. «Mirabile prudenza del legislatore, che lascia alle autorità la facoltà di esigere le prove e addossa ai cittadini il rischio di farne a meno».