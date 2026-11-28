Il Consiglio europeo straordinario sul bilancio 2028-2034, fortemente voluto dal presidente António Costa, è finito come doveva finire, cioè con un nulla di fatto dopo quindici ore sudate e un rinvio al 17 dicembre. Alla vigilia più di un diplomatico ammetteva che il vertice era stato disegnato per fallire, perché ogni leader aveva bisogno di mostrare i muscoli ai propri elettori prima di trattare sul serio.

Si sa da tempo che i Paesi frugali vogliono tagliare la spesa comune mentre gli amici della coesione difendono i fondi per agricoltura e regioni, chiedendo anzi più soldi. Una riedizione del trito derby tra spendaccioni e parsimoniosi, che tanto piace ai paesi del Nord e che rivela come l’europeismo sia un puro tema di convenienza economica e politica. Pare che nessuno dei 27, nel corso degli incontri, abbia brillato per afflato unionista, anche perché nessun capo di governo vuole suicidarsi politicamente.

Giorgia Meloni si è presentata a Bruxelles con un no, spiegando ai cronisti prima dell’inizio dei lavori che l’Italia rifiuta di firmare un bilancio che la obblighi a «dare di più per ricevere di meno» e che la soluzione è lontana «anni luce». Secondo i conti del governo la nego-box di Costa, cioè la bozza di compromesso con le cifre del bilancio, peggiora il saldo italiano di circa 3 miliardi l’anno.

Da un lato salgono i versamenti, perché quasi tutte le nuove risorse proprie, cioè i prelievi con cui l’Unione vuole alimentare direttamente le sue casse, pesano sull’Italia più che su altri, dal contributo sui rifiuti elettrici non riciclati a quello legato all’Ets, il mercato europeo dei permessi di emissione. Dall’altro scendono le somme che Roma incasserebbe, coesione e agricoltura in testa. Meloni pretende un riequilibrio, contestando anche i criteri di riparto che a suo giudizio penalizzano l’Italia.

Il braccio di ferro tra frugali e Paesi della coesione

L’Italia coordina i 17 amici della coesione, il gruppo che vuole un bilancio grande, ed è allo stesso tempo un contributore netto, cioè versa a Bruxelles più di quanto riceve. Per un Paese in questa condizione battersi per una spesa comune più alta equivale a darsi la zappa sui piedi, e infatti i 3 miliardi di rosso aggiuntivo hanno reso la contraddizione evidente e difficile da ignorare.

La Germania, che guida i frugali, difende intanto lo sconto sul proprio contributo, che nel settennato in corso vale 25 miliardi e che viene pagato dagli altri. Quando fonti europee hanno fatto circolare la voce di una larga maggioranza pronta all’intesa già a dicembre, Palazzo Chigi ha replicato che l’Italia di quella maggioranza non fa parte e che firmerà «soltanto quando e se» avrà condizioni dignitose.

Meloni ha detto di non voler far decidere il dossier dal calendario, aggiungendo di non avere fretta, ma di avere una posizione. Un salutare rifiuto della logica del tragico «Fate presto!» che tanti danni ha già fatto in Italia. Per fortuna di tutti il bilancio europeo si approva all’unanimità, uno degli ultimi lacerti di democrazia in questo carrozzone.

Chi ha fretta è Emmanuel Macron, perché ad aprile in Francia si vota per l’Eliseo, mentre Costa teme di scivolare in una palude nel 2027, anno elettorale anche in Italia.

Il nuovo prestito per Kiev e il nodo delle esenzioni

Altro tema rovente sul tavolo è il sostegno all’Ucraina. Ad inizio anno il prestito da 90 miliardi di euro ha visto l’esenzione per Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, che hanno ottenuto di non partecipare ai costi. Ora la Commissione ne propone un altro da 45 miliardi per coprire due terzi del buco del bilancio ucraino nel 2027, e i soli interessi sui due prestiti, circa 40 miliardi nell’arco dei sette anni, potrebbero finire a carico del prossimo bilancio comune, dove la Commissione ha previsto 100 miliardi per Kiev.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha spiegato che i 204 miliardi di tagli rispetto al progetto originale previsti dalla nego-box non bastano, perché l’Europa non può fare promesse che non è in grado di mantenere.

Merz però pretende che il prestito da 45 miliardi sia sostenuto «dall’intera Ue», senza più esenzioni, e che nel bilancio entrino riserve per finanziare l’Ucraina nel lungo periodo. Alla vigilia aveva minacciato il veto sull’intero bilancio per punire i governi che rifiutano di pagare e ora chiede che quel sostegno sia deciso a maggioranza qualificata, cioè mettendo in minoranza chi dissente, per evitare i ricatti del veto.

L’argomento ha una sua comicità. La sostanza è seria, però, perché un governo contrario si troverebbe a pagare comunque, per sette anni, una guerra di cui nessuno a Bruxelles sa indicare la durata né lo sbocco.

Meloni e Merz, lunedì il confronto a Roma

Anche su questo Meloni si è messa di traverso, rifiutando l’automatismo che toglie la decisione ai governi. Al punto stampa ha avvertito che la guerra «non si deve e non si può allargare al Mediterraneo», dopo l’attacco alle navi russe nel porto libico di Bengasi, e ha ricordato che accanto all’aiuto a Kiev c’è la sicurezza dei confini italiani.

Merz verrà a parlarne a Roma lunedì. In mattinata sarà ricevuto da papa Leone XIV, e fra i temi indicati da Berlino c’è la pace in Ucraina. A mezzogiorno salirà poi a Palazzo Chigi, dove discuterà di Ucraina e di bilancio europeo. Le contraddizioni interne all’Unione europea si fanno sempre più evidenti, soprattutto a causa della debolezza della Germania, non più dominus incontrastato.