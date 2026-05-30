2026-05-30
Belpietro: «La sinistra non vuole vedere l'immigrazione criminale»
Durante una rissa fra latinos alla stazione di Milano Certosa, un ragazzo equadoregno di 22 anni è morto dopo essere stato ferito con lame e bottiglie rotte. Il direttore Maurizio Belpietro mette sotto accusa la cieca gestione dell'immigrazione che per anni la sinistra ha adottato in Italia. L'episodio è il sintomo di un flusso fuori controllo che alimenta criminalità, degrado e tensioni nelle periferie. Tutto frutto dell'ipocrisia della sinistra, che tollera il caos solo per un calcolo elettorale.