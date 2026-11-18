Günther Anders nel 1956 aveva ipotizzato una sorta di «vergogna prometeica» per l’uomo che si fosse trovato di fronte ad un salto tecnologico quale quello che stiamo vivendo. Ma non aveva previsto la biforcazione speculare che, oltre all’uomo «prometeico» in imbarazzo davanti alla perfezione del proprio prodotto, ne origina un altro che prova disprezzo per i risultati che lui non sa cogliere.

Le reazioni di un preciso tipo antropologico di massa al successo del razzo di Elon Musk sono state del tipo: «Chiunque avrebbe potuto farlo con così tanti soldi» e tale irrazionale e impotente infantilismo appare particolarmente interessante.

Le reazioni ostili al successo di Starship, infatti, non sono semplici dissensi tecnici o ambientali ma rappresentano un rifiuto collettivo della competenza incarnata in quanto Musk diventa il segno di un’eccellenza scandalosa che, se fosse accettata, negherebbe il dogma egualitarista.

Quando l’irrazionale irrompe con tale forza non si tratta di un semplice errore cognitivo ma di un’attivazione archetipica che fa coincidere il successo tecnico con un’ingiustizia cosmica e scava nei meandri della meschinità ignorando le possibili opportunità e precipitandosi a chiedere punizioni, regole e tasse per chi nega, col proprio successo, quello degli altri.

L’inedito disprezzo del successo dell’innovatore che diventa nemico di classe

Stiamo così assistendo allo sviluppo di quel «woke 2» al quale l’intelligentissima Alexandria Ocasio-Cortez si è riferita per sbaglio in un’intervista. Anni di woke hanno infatti costruito un linguaggio e uno schema cognitivo in base ai quali ogni competenza deve essere riletta come privilegio patriarcale.

È inedito questo disprezzo del successo e della scoperta, in particolare se proviene da un mondo progressista e industrialista che nelle parate sulla Piazza Rossa insieme ai carri armati faceva sfilare enormi riproduzioni di telefoni e trattori ad indicare nella tecnica il trionfo del proletariato.

Ma da quando l’irrazionale è stato arruolato nel senso comune è come se le leggi fisiche debbano essere sospese in attesa dell’approvazione del comitato anti-discriminazione e l’innovatore diventa improvvisamente il nemico di classe. Ma si giunge alla familiarità dell’assurdo solo dopo una fase di naturalizzazione dichiarativa dell’assurdità, esattamente come nei totalitarismi, altrimenti non si arriva a dire «questo potevo farlo anch’io» di fronte a un razzo che atterra da solo, ripetendo ciò che gli analfabeti di un secolo fa dicevano di fronte a un Picasso.

La colpevolizzazione dei successi scientifici diventa lotta al «patriarcato bianco»

Aver visto normalizzati gli uomini che possono partorire, la Senna pulitissima, il chiudere le fabbriche per salvare il pianeta, l’ascesa accademica di figure incompetenti ma etnicamente corrette, la riscrittura sistematica del passato e la costante empatia suicida nei confronti di chi si dichiara nemico, non può passare senza conseguenze e, forse, queste conseguenze non hanno sorpreso proprio tutti.

Forse qualcuno ci contava su questo effetto-gregge portato all’ennesima potenza, forse perché alla ricerca di un dispositivo di distrazione che impedisca di vedere le effettive spartizioni in gioco, gli effettivi interventi sulla società e le reali conseguenze per le vite delle persone. La colpevolizzazione dei successi scientifici presentata come lotta al «patriarcato bianco» opera come dispositivo di disgregazione delle capacità di coesione e di competenza collettiva.

La degenerazione dello Stato sociale

Occorre così prendere atto che questo tipo di «condanna del successo» è l’unico schema mentale che può rendere accettabile ai sindacati tedeschi la chiusura dell’industria automobilistica nazionale, l’unica teoria economica che rende la deindustrializzazione una scelta morale per salvare il Pianeta, l’unico senso di colpa collettivo che non rigetta argomenti quali «le violenze sono effetti collaterali da accettare per sconfiggere il razzismo».

La convinzione che i razzi di Musk, o le macchine volanti «inutili» del mese scorso, così come la robotica umanoide e l’IA siano imprese alla portata di chiunque e che sotto sotto nascondano un ingiusto privilegio può nascere solo dalla degenerazione di uno Stato sociale così esteso da aver privato ampie fasce della popolazione delle capacità minime di rapporto con i vincoli materiali, tecnici e temporali.

Ecco spiegata l’utopia delle patrimoniali

Si comprende così come la sinistra, paladina di questo mondo di sussidio permanente, debba ricorrere, ovunque e all’unisono, all’utopia delle patrimoniali e degli espropri pur nella consapevolezza della loro inapplicabilità strutturale e del fatto che il capitale sia apolide per definizione.

E i ricchi da inseguire e tassare, da colpevolizzare se sono nemici politici e santificare se sono sostenitori, non faranno altro che essere sempre più ricchi evitando come sempre di pagare le tasse, i sussidiati non potranno che essere sempre più sussidiati e i commissari politici proseguiranno il loro faticoso compito di perfetti guardiani.