L’informazione ridotta a merendina riesce a mandarci in pappa il cervello

Nel racconto del 1958 I vagabondi del Dharma, giusto un anno dopo la pubblicazione del romanzo Sulla strada, Jack Kerouac ci ha consegnato questa frase: «Presto troverò le parole giuste e saranno semplici». Dovessimo riscriverla oggi, suonerebbe più o meno così: «Presto troveremo le parole e saranno brevi».

Saranno così i nostri contenuti e le nostre informazioni perfette: emotive e chimiche, virali e soprattutto brevi, perché oggi la brevità è premiata ovunque. Prendiamo le canzoni. Nel 2024, un gruppo di ricercatori che ha studiato quelle degli ultimi cinquant’anni ha scoperto che hanno ridotto la loro complessità verbale e sono diventate più semplici da comprendere.

La complessità lessicale dei testi è diminuita per leggibilità e ampiezza del vocabolario, ma anche la struttura è divenuta più ripetitiva. Prendiamo i discorsi inaugurali dei presidenti degli Stati Uniti d’America: nel tempo hanno usato via via frasi più brevi. Le prime cinque del discorso di George Washington del 1789 avevano una media di 64 parole, mentre se saltiamo alle prime cinque frasi del presidente Biden nel 2021 vediamo che avevano una media di sette parole.

Passiamo ai romanzi: quelli pubblicati nell’800 avevano frasi lunghe mediamente 27 parole, mentre quelli pubblicati nel 2000 circa dieci parole per frase e pare che anche a Boston – la città con il maggior numero di scrittori al mondo per chilometro quadrato – gli editori vogliano libri sempre più brevi.

«Se un manoscritto supera le 100.000 parole, devi cominciare a pensare se valga la pena pubblicarlo», dice Walter H. Lippincott, direttore della Princeton University Press, e la tendenza è iniziata più di vent’anni fa, quando anche gli editori accademici hanno incominciato a incoraggiare gli autori a essere brevi. Aurea brevitas, dunque!

Una riflessione sull’occhio umano

Ora recuperiamo dalla cassetta degli attrezzi della nostra intelligenza Informativa l’occhio, lo strumento più semplice ma fondamentale, e interroghiamolo: è fatto per la lunghezza o per la brevità? Ricordiamo di avere nella nostra dotazione di serie un occhio da cacciatori o al limite da raccoglitori di frutti e di bacche.

La nostra lettura non è quindi spontaneamente focalizzata sulla concentrazione lunga, ma e attenta ai dettagli veloci, magari al movimento e ai colori sgargianti. L’occhio biologico consegnatoci dall’evoluzione e infatti molto più performante nel farci notare anomalie e movimenti: ecco il motivo della forza attrattiva dei video sul web ed ecco il perché della nostra ossessiva attrazione per le espressioni facciali, i gesti e le emozioni.

L’esperto di percezione e teoria della forma Giuseppe di Napoli ci dice infatti che ogni sistema visivo, in tutte le sue molteplici forme anatomiche e modalità di funzionamento, e stato predisposto per consentire all’organismo vedente di percepire solo ciò che è necessario, rilevarlo come realmente esistente e connesso a un significato di nutrimento, oppure di pericolo o minaccia, attrazione o repulsione.

Quindi, fissarsi su un concetto o arrivare fino alla fine di una frase molto lunga, astrarre o leggere tra le righe, vedere oltre il tempo e l’attimo, capire cosa accadrà nel futuro o cosa e accaduto nel passato, non sono possibilità operative naturali, non fanno parte delle nostre famose dotazioni di serie.

Come è organizzato il nostro sistema visivo

Ci risulta più naturale «vedere» con il nostro intestino informativo. Tanto che, in questa direzione, di Napoli si spinge a dirci che non ci capita mai di vedere oltre il vuoto, di vedere l’indiscernibile che obbliga il nostro occhio a esitare, a riflettere su quel che appare; questa eventualità contrasta infatti con la funzione che l’evoluzione ha assegnato al sistema visivo: quella di rilevare con immediatezza, in ogni circostanza, le informazioni essenziali per guidare il movimento del nostro corpo nell’ambiente e valutare in tempo utile eventuali pericoli e minacce. Tutto il resto fa quindi parte delle dotazioni opzionali sviluppabili nel corso della vita di ogni singolo individuo.

Ma ora come si dispiegano le nostre dotazioni di serie, quelle che possiamo chiamare possibilità operative genetiche, in un ambiente informativo cosi abbondante e affollato, incerto e complesso?

[…] Stiamo progettando un sapere adatto a balzarci agli occhi, a essere notato velocemente e a farci risparmiare energia e tempo; non è forse questo che lega la nascita del pulsante skip intro a quello di avanzamento di 10sec di Netflix o a quello per l’ascolto veloce di messaggi vocali su WhatsApp o nei video di YouTube?

Come è cambiato in nostro approccio all’informazione

L’approccio «genetico» – quindi naturale – con cui stiamo affrontando le novità dell’ambiente informativo premia quindi il riassunto, la versione breve della realtà: bisogna saltare i convenevoli, le introduzioni, i commenti, per andare subito al contenuto; bisogna provare subito l’emozione più forte, guardarsi subito dal pericolo. Bisogna leggere questo libro saltando qua e là, facendosi guidare dalle poche immagini, dagli elenchi puntati, dalle parole scritte in corsivo…

Le scene del mondo che scorrono tra un evento importante e l’altro non ci interessano più; l’intervallo non fa più per noi, anche se intervallo significa riflessione, analisi, astrazione. Così come non fa più per noi la pazienza informativa indispensabile per andare oltre alle parole e alle immagini che ci scorrono davanti, e per riuscire a collegarle creando nessi logici.

Insieme al desiderio di brevità, infatti, si manifesta un’abitudine a vivere di informazioni slegate e spezzettate, piccoli bocconi di realtà. Trasformiamo così l’ambiente informativo nella merendina consumata in una pausa, in linea con l’idea di informazione del filosofo coreano Byung-Chul Han: una contrazione assoluta del linguaggio.

I problemi del nuovo criterio

L’informazione che diventa una merendina è però un problema. Riducendo lo sforzo cambia l’obiettivo, la concentrazione passa in secondo piano e la motivazione si modifica: entriamo in un ciclo di semplificazione progressiva, in cui il mondo va spiegato tutto in una frase, long story short. Finché il nostro intestino informativo si adatta a piccoli e semplici aperitivi informativi, magari consumati in piedi mentre si fa altro, e perdiamo la capacità di metabolizzare un pasto più elaborato e complesso.

Tempo fa il cognitivista George Miller capì che il numero 7 definiva la massima quantità di parole che l’uomo è capace di tenere a mente con la sua memoria a breve termine. Ora sembriamo averlo preso alla lettera: superare sette oggetti da analizzare o sette parole da leggere ci sembra oltremodo faticoso. Meglio dare una brevissima occhiata. Meglio un riassunto della realtà.

Nel percorso fatto fino a qui con l’idea di intercettare i cambiamenti delle capacità percettive e selettive umane, abbiamo dovuto esplorare un mondo informativo nuovo; e un contesto popolato da contenuti che diventano virali e veloci quando sono spinti dalla chimica, dall’emotività e dalla brevità, e sono in grado di mettere sotto pressione le nostre capacità cognitive.