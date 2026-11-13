L’11 Settembre gli americani se lo sono fatti da soli: la bufala che piace all’islam

Partiamo da ciò che il complotto non racconta mai: la spiegazione vera. Non è misteriosa, è soltanto noiosa e per questo non fa vendere libri. Alle 8:46 il volo American 11 entra nella torre nord. Alle 9:02 il volo United 175 entra nella torre sud. La torre sud crolla alle 9:58, cinquantasei minuti dopo. La torre nord alle 10:28, centodue minuti dopo.

Ordine invertito rispetto agli impatti, e già questo dovrebbe suggerire che nessuno stava premendo un pulsante secondo una tabella: la torre sud fu colpita più in basso, quindi aveva più peso sopra la ferita e meno struttura sana per redistribuirlo, e cedette prima.

Le tre fasi dell’attentato dell’11 settembre 2001

Il meccanismo ricostruito dal Nist ha tre atti.

Primo: l’urto recide e danneggia colonne portanti, stacca il rivestimento antincendio – quella specie di intonaco spruzzato che protegge l’acciaio – e sparge il carburante degli aerei su più piani. Attenzione al dettaglio che i complottisti saltano sempre: detriti e carburante viaggiavano a oltre ottocento chilometri l’ora, e a quella velocità l’antincendio spruzzato non resiste, si polverizza come intonaco vecchio sotto un getto di sabbia. L’acciaio, da quel momento, è nudo.

Secondo atto: gli incendi. Non un incendio, molti, su più piani insieme, alimentati da carburante e da tutto ciò che sta in un ufficio: scrivanie, moquette, carta, plastica. La temperatura dell’aria arriva a mille gradi.

Qui casca l’asino della propaganda: nessuno ha mai sostenuto che l’acciaio si sia fuso. Il Nist scrive esplicitamente il contrario, l’acciaio fonde a circa millecinquecento gradi e nel relitto non è stata trovata traccia di acciaio fuso dagli incendi. Ma l’acciaio non deve fondere per cedere: a mille gradi conserva circa il dieci per cento della resistenza che ha in una giornata di primavera. Nove decimi della forza sono andati. Proviamo ad immaginare una gamba di un tavolo fatta di burro tiepido: non è liquida, ma il tavolo non lo regge.

Terzo atto, il più elegante e il più ignorato. I solai riscaldati si inflettono verso il basso e, incurvandosi, tirano verso l’interno le colonne perimetrali a cui sono attaccati. Le colonne del perimetro, private dell’antincendio e tirate dentro, s’incurvano – sulla facciata sud della torre nord, sulla facciata est della torre sud – e ad un certo punto non reggono più il carico. È documentato in fotografia e in video nella mezz’ora precedente al crollo: l’incurvamento delle facciate si vede, si misura, e stato fotografato dagli elicotteri della polizia di New York.

Le domande che sorgono spontanee

E qui si arriva alla domanda che i sostenitori dell’esplosivo ritengono decisiva: perché il crollo non si è fermato? Perché i piani sani sotto non hanno bloccato il blocco superiore?

Risposta: perché nessuna struttura civile è progettata per fermare venti o trenta piani in caduta. Un edificio è progettato per sostenere un peso fermo, con un margine di sicurezza; non per assorbire l’energia di quello stesso peso che gli arriva addosso avendo già percorso qualche metro.

Il conto è stato fatto da Zdenek Bazant, uno dei massimi esperti mondiali di collasso strutturale: l’energia cinetica del blocco superiore della torre nord dopo la caduta di un piano superava di circa otto volte e mezzo tutto quello che la struttura sottostante poteva assorbire piegandosi. Otto volte e mezzo. Non serviva aiuto. Serviva un miracolo per fermarlo, non un esplosivo per continuarlo.

La teoria del complotto sull’attentato dell’11 settembre

Ora, per sport, proviamo a fare i cospiratori. Cominciamo dalla lista della spesa, perché i complotti, come i condomini, hanno un preventivo. Ogni torre poggiava su 47 colonne d’acciaio a sezione cava, grandi come un frigorifero e spesse quanto un pugno (in gergo tecnico: colonne scatolari di nucleo), più 236 colonne perimetrali per piano, 22.892 in tutto. Non erano tubi da acquedotto.

Passiamo alla ricetta della nanotermite (è un tipo di esplosivo), quella del film. Il Nist, che i complottisti citano quando gli conviene, ha fatto il conto: servono circa 0,13 libbre di termite per ogni libbra di acciaio da fondere.

Tradotto, per ogni colonna che pesa mille libbre per piede ci vogliono almeno cento libbre di termite. Quarantacinque chili. Per un taglio. Per una colonna sola. Facciamo il conto della serva, e teniamolo generoso verso i nostri demolitori clandestini. Vogliamo tagliare soltanto le 47 colonne del nucleo, e soltanto su dieci piani: 470 tagli, 21 tonnellate di termite. Per torre. Se aggiungiamo il perimetro, come pretende la teoria della caduta libera dal tetto, si arriva a numeri che non stanno in una pagina.

E non lo dico io: Niels Harrit, il chimico simbolo del movimento, ha risposto «tra le 10 e le 100 tonnellate». Lo ha detto lui. Con la faccia serissima.

Cento tonnellate di nanotermite occupano, compattate, una cinquantina di metri cubi: due container marittimi pieni fino all’orlo, da issare al novantesimo piano con l’ascensore di servizio.

Resta poi il particolare che il Nist fa notare con crudeltà tecnica: la nanotermite non taglia, fonde, e va tenuta a contatto con la superficie verticale d’acciaio mentre reagisce. Altrimenti cola per terra. Serve uno stampo attorno a ogni colonna, come per saldare le rotaie del tram. Quattrocentosettanta stampi.

Il tema del rumore dell’esplosivo

Passiamo alle cariche cave, quelle che tagliano davvero l’acciaio. Qui il problema e che l’esplosivo ha un difetto costituzionale: fa rumore. Il Nist ha calcolato che la più piccola detonazione capace di far cedere una colonna critica avrebbe prodotto da 130 a 140 decibel a mezzo miglio di distanza. Non a mezzo metro: a ottocento metri. È il rumore di chi sta accanto al motore di un aereo a reazione, dieci volte un concerto rock ascoltato davanti alle casse. Adesso moltiplichiamo. Per l’edificio più alto mai demolito con l’esplosivo, il Mina Plaza di Abu Dhabi, 165 metri, sono serviti oltre sedicimila detonatori a ritardo.

Le torri gemelle erano alte 417 metri l’una. Parliamo dunque di decine di migliaia di detonazioni in sequenza, nel giorno più fotografato della storia umana, con la stampa mondiale puntata su quei due edifici per oltre un’ora. Risultato: in nessuna registrazione audio si sentono esplosioni compatibili con quei livelli, e nessun testimone ha riferito nulla di simile. I nostri demolitori avevano evidentemente inventato il tritolo silenzioso, e hanno deciso di non brevettarlo.

Come si smontano le ipotesi complottiste

Ed ecco la domanda che nessuno pone mai ai congressi del complotto: quando lo avete messo? Ci sono due sole possibilità, ed entrambe sono comiche.

Ipotesi A, durante la costruzione. Tra il 1968 e il 1973 si annegano le cariche nella struttura, con i cavi di innesco, e si aspetta. Ventotto anni. Sperando che l’umidità non degradi i detonatori, che nessuno degli operai delle ristrutturazioni successive apra la parete sbagliata, che il camion bomba del 1993 nei sotterranei non inneschi nulla per simpatia, e che il sistema di accensione, progettato quando i telefoni avevano ancora il disco, obbedisca puntuale nel settembre 2001, dopo tre decenni in cui nessuno lo ha collaudato.

Ipotesi B, dopo la costruzione. Qui il divertimento è pieno. Le colonne non erano nude: l’acciaio era rivestito di materiale antincendio spruzzato e nel nucleo era racchiuso dentro pannelli di cartongesso da due pollici incastrati dal pavimento al soffitto, ricoperti da altro cartongesso. Per ogni taglio bisogna smontare la parete, raschiare l’antincendio, montare la carica, stendere il cavo, poi rispruzzare l’antincendio e rimontare tutto come nuovo. Per centinaia di colonne.

In un edificio dove lavoravano cinquantamila persone, più le pulizie notturne, i manutentori degli ascensori – 99 impianti per passeggeri e 7 per le merci – gli ispettori antincendio e i tecnici degli impianti che nel nucleo entravano ogni settimana. Nessuno che noti la squadra sconosciuta al ventiseiesimo piano. Nessuno che fotografi. E nessuno che, in venticinque anni, venda la storia a un giornale per una cifra a sei zeri. Una demolizione vera richiede fino a sei mesi di preparazione, muri interni da abbattere, colonne da fasciare, studi strutturali, simulazioni al computer per validare la sequenza. Tutto di nascosto, in due grattacieli in piena attività.