Alle 23:30 del 9 novembre 1989 fu aperto il primo varco attraverso il Muro di Berlino. Emblema della Guerra fredda, è stato spazzato via dal vento della Glasnost e della Perestrojka di Michail Gorbaciov e dalla crisi politica dei paesi satelliti dell’Urss.

Il Muro di Berlino, 28 anni di divisione: la barriera che sembrava insuperabile

Il Muro di Berlino era rimasto in piedi per 28 lunghi anni, dal 1961, a dividere l’Europa in due blocchi contrapposti. Il mondo Occidentale del Patto Atlantico e la Cortina di Ferro dei paesi allineati all’Unione Sovietica.

Dalla Repubblica Democratica Tedesca, a guida comunista, fuggire era praticamente impossibile, pena la morte immediata. Molte furono le vittime tra coloro che tentarono la fuga disperata verso la Germania Ovest, circa 140. Come molti furono i tentativi di superarlo con i mezzi più ingegnosi: mongolfiere, auto modificate, tunnel scavati di nascosto, a nuoto attraverso vie d’acqua alla frontiera, in treno su linee secondarie.

Gorbaciov, la crisi dell’Urss e la breccia aperta dall’Ungheria nella Cortina di Ferro

Una barriera simbolica e fisica che pareva, fino agli anni ’80, insuperabile, fu erosa dalla rapida crisi dell’Urss e dai mutamenti politici nei Paesi confinanti. Soprattutto in Polonia e Ungheria, dove Mosca aveva esercitato negli anni una repressione violenta, il graduale disimpegno sovietico aveva permesso ai movimenti democratici di far sentire la propria voce. Determinante fu il ruolo dell’Ungheria, quando nell’estate del 1989 aprì i propri confini con L’Austria, creando la prima tangibile breccia nella Cortina di Ferro.

Il vento della protesta arrivò fino a Berlino Est, dove una forte ondata di proteste popolari investì il morente governo di Erich Honecker, un tempo comunista dal pugno di ferro, eroso dall’isolamento politico e da una irreversibile crisi economica. Rimasto senza il leader «fedele alla linea» dettata per decenni da Mosca, il governo della Ddr sbandò vistosamente.

L’errore in diretta tv e la folla ai checkpoint: così cadde il Muro il 9 novembre 1989

Deciso a correre ai ripari, l’esecutivo comunista scelse di allentare le restrizioni all’espatrio. Ma un errore nella comunicazione del decreto alla televisione fece intendere che dal 9 novembre 1989 ogni restrizione sarebbe caduta.

Gli effetti di questo errore faranno cadere anche il Muro di Berlino. La sera stessa una massa enorme di cittadini di Berlino Est si diresse verso i checkpoint ma le guardie, prive di direttive precise e soverchiate dalla folla, lasciarono passare l’ondata della libertà.

Alle 23:30 del 9 novembre 1989 al primo valico aperto si accalcarono circa 20.000 persone, che con il passare delle ore diventarono circa 200.000. Le immagini della folla, che con i martelli scalfiva simbolicamente quella barriera tra Est e Ovest, fecero subito il giro del mondo.

La Germania riunificata e il «Mauer in Kopf»: il Muro ancora nella testa dei tedeschi

Da quella notte, un flusso continuo di cittadini dell’ex Ddr si riversò in Germania occidentale. Le due Germanie smisero di esistere l’anno successivo, il 3 ottobre 1990, iniziando un percorso di unificazione tutt’altro che semplice, i cui effetti sono tangibili anche oggi.

I tedeschi chiamano il persistere delle differenze tra ex Ddr e Germania Ovest con un’espressione: «Mauer in Kopf», ossia «Il Muro nella testa». Il fantasma di una frattura invisibile tra le due Germanie, che aleggia ancora a quasi 40 anni dalla caduta di quel simbolo della divisione.