La bozza manoscritta di «I Have a Dream» all’asta: il sogno di Luther King vale oltre 10 milioni

Per oltre sessant’anni, sette pagine scritte a penna blu su fogli di carta gialla sono rimaste chiuse in una busta, dentro il cassetto di una scrivania. Su quella busta, una sola parola: speech (in italiano, discorso).

Dentro, la bozza manoscritta di I Have a Dream, il celebre discorso che Martin Luther King Jr. pronunciò il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington, di fronte a centinaia di migliaia di persone. Il documento, considerato l’unica versione manoscritta completa della stesura definitiva finora conosciuta, sarà messo all’asta da Christie’s (la più grande casa d’aste al mondo) a New York il prossimo 22 gennaio, con una stima superiore ai 10 milioni di dollari.

A reperire il preziosissimo documento in questione, alla fine degli anni Novanta, era stata Xernona Clayton, vedova di Edward T. Clayton, collaboratore di King e responsabile delle pubbliche relazioni della Southern Christian Leadership Conference, l’organizzazione fondata dallo stesso leader nel 1957.

Clayton ha raccontato di aver riconosciuto subito il testo, senza tuttavia comprenderne nell’immediato il valore storico eccezionale. Per anni, aveva preferito non separarsene, anche per il legame personale con King e con la moglie Coretta Scott King. Solo di recente ha scelto di renderlo pubblico, affidandolo a Christie’s. Il ricavato sarà destinato al King Center di Atlanta e ad altre iniziative filantropiche, attraverso un fondo benefico istituito dalla stessa Clayton.

Come si presenta il manoscritto di I Have A Dream

Le pagine non si presentano affatto come un testo liscio e definitivo. Sono piene di cancellature, correzioni, parole sostituite. Sono, insomma, la traccia visibile di un lavoro intenso, compiuto nelle ore precedenti all’intervento. La preparazione, in realtà, era cominciata cinque giorni prima della marcia, con una serie di incontri tra King e alcuni dei suoi collaboratori più stretti: Edward T. Clayton, Stanley Levison e Clarence Jones. Il lavoro era stato collettivo, ma la formulazione definitiva era rimasta prerogativa di King.

E le correzioni presenti sulle pagine lo confermano. In un passaggio, ad esempio, si trova scritto dapprima tokenism, poi corretto in waitism, prima di scegliere gradualism, per denunciare il rischio di una politica di continuo rinvio delle riforme sui diritti civili. Un altro brano richiama la Dichiarazione d’indipendenza americana e le sue promesse di uguaglianza, descritte come una sorta di «pagherò» che per la popolazione afroamericana si era trasformato in un assegno senza copertura. Il testo conserva anche la celebre conclusione free at last (liberi infine), che chiuse anche la versione pronunciata dal vivo.

Il valore del manoscritto di Martin Luther King

Il dettaglio che più colpisce gli studiosi, a ogni modo, è ciò che nel manoscritto non è presente rispetto al discorso pronunciato. In particolare, le parole I have a dream, destinate a diventare il simbolo universale di quella giornata e dell’intera battaglia per i diritti civili, non compaiono in nessuna delle sette pagine. Quel passaggio venne infatti improvvisato sul palco. King, che parlò per ultimo e aveva a disposizione soltanto cinque minuti, decise a un certo punto di abbandonare il testo preparato. La parte dedicata al sogno di una società libera dalla discriminazione razziale era stata discussa con i collaboratori nei giorni precedenti, ma era stata esclusa dalla versione definitiva proprio per i limiti di tempo imposti agli interventi.

Certo, l’assenza di quelle parole nel manoscritto non lo rende meno prezioso. Al contrario, ne svela la natura più autentica: è il documento di un processo creativo incompiuto, interrotto dal momento stesso in cui doveva prendere vita.

Lerone A. Martin, direttore del Martin Luther King Jr. Research and Education Institute dell’Università di Stanford, ha definito il manoscritto una possibilità straordinaria di entrare nella mente del leader e osservare più da vicino il suo metodo di lavoro. Drew D. Hansen, autore di uno studio approfondito sul discorso pubblicato nel 2003, ha sottolineato come la grafia originale e le numerose modifiche consentano di seguire direttamente la cura con cui King lavorava sulle proprie parole.

Il documento sarà esposto al pubblico dal 16 novembre al National Center for Civil and Human Rights di Atlanta, con successive tappe a Chicago e New York prima della vendita di gennaio.

La famiglia King e Xernona Clayton

La famiglia King ha espresso il proprio sostegno all’operazione. Martin Luther King III ha sottolineato il valore simbolico del gesto: il passato che contribuisce a proteggere il futuro. A sua volta Bernice King, amministratrice delegata del King Center, ha ricordato l’importanza di destinare il ricavato alla memoria di Coretta Scott King e al lavoro dell’istituzione.

Oggi, Xernona Clayton ha 96 anni. Attivista per i diritti civili, protagonista delle battaglie contro la segregazione ospedaliera ad Atlanta e pioniera della televisione afroamericana nel Sud degli Stati Uniti, considera la decisione di mettere all’asta il documento un modo per restituire al pubblico qualcosa che non dovrebbe restare nascosto. «Penso che le persone abbiano bisogno di ascoltare di nuovo le parole di Martin Luther King», ha dichiarato al New York Times. Sono passati più di sessant’anni dalla marcia su Washington, eppure quelle parole continuano a rappresentare un riferimento nella lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni. E ora, per la prima volta, è possibile vedere anche la genesi e lo sviluppo di I Have A Dream.